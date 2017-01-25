Intel представляет Compute Card – платформу в формате банковской карты
26 января 2017
Рубрика: Новости Intel. Тэги:

intel_26_01_2017

Intel представляет новую модульную вычислительную платформу, получившую название Intel® Compute Card. Кроме того, корпорация назвала партнёров, с которыми планируется проведение совместной работы над развитием экосистемы решений, построенных на базе Intel Compute Card. Intel является лидером в разработке новых  технологий, помогающих использовать преимущества Интернета вещей, создавая новые интеллектуальные и подключаемые к сети устройства. Платформа Intel Compute Card создаётся именно с этой целью и призвана изменить представления о том, как в будущих устройствах будут интегрированы и использованы вычислительные, а также сетевые функции.

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Прошёл третий день медиа-недели
25 января 2017
Рубрика: События.

25 января в столичной гостинице «International Hotel Tashkent» (Crystall Ball Room) продолжает свою работу Медиа- неделя. В центре внимания экспертов, журналистов, представителей органов государственной власти, общественных организаций, представителей дипломатического корпуса – детальное освещение проекта указа Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» и содействие вовлечению большего числа узбекистанцев в его обсуждение.

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«Правительство глазами детей» на английском языке
25 января 2017
Рубрика: Интернет и сети. Тэги: ,

kids_25_01_2017

25 января 2017 года в рамках Правительственного портала Республики Узбекистан в сети Интернет запущен веб-сайт «Правительство глазами детей» (www.kids.gov.uz) на английском языке.

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Cisco Spark: весь функционал для совещаний в одном решении
25 января 2017
Рубрика: Новости CISCO. Тэги:

Cisco представила новую версию решения для совместной работы Cisco Spark, применение которого благодаря интеграции телефонии, видео- и чат-технологий повышает гибкость и эффективность рабочих встреч. Cisco Spark — облачный сервис, распространяемый по подписке.

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Новые поставщики товаров и услуг в платежном портале «Woy-Wo‘»
25 января 2017
Рубрика: Интернет и сети. Тэги: ,

На сегодняшний день, активно развивающийся проект Единого Общереспубликанского Процессингового Центра (ЕОПЦ) – портал Интернет платежей «Woy-wo‘» позволяет объединить в одном пространстве поставщиков и потребителей различных товаров и услуг.

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В АО «УзРТСБ» обсуждены итоги деятельности за 2016 год
24 января 2017
Рубрика: События.

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21 января 2017 года состоялось расширенное заседание правления АО «УзРТСБ», посвященное итогам деятельности биржи за 2016 год, а также определению задач на 2017 год. В заседании приняли участие руководители подразделений центрального аппарата и региональных филиалов.

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Открыта онлайн-регистрация на московскую конференцию Cisco Connect – 2017
24 января 2017
Рубрика: Новости CISCO. Тэги:

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Открыта онлайн-регистрация на один из крупнейших ИКТ-форумов на территории СНГ – московскую конференцию Cisco Connect. Конференция пройдет 4-5 апреля 2017 года в Центре международной торговли под девизом «Цифровизация: здесь и сейчас».

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Современные ИКТ: предложения к проекту Стратегии действий
24 января 2017
Рубрика: События.

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В Законодательной палате Олий Мажлиса состоялся семинар, посвященный обсуждению и выработке предложений к проекту Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан, размещенной для обсуждения на портале системы оценки воздействия актов законодательства в сети Интернет.

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Состоялось заседание Коллегии Мининфоком
23 января 2017
Рубрика: Связь и телекоммуникации.

min_23_01_2017

21 января 2017 года состоялось заседание Коллегии Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, на котором были подведены итоги развития сферы информационных технологий и коммуникаций в 2016 году.

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