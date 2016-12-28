Этот год был полон важных событий, в которых наш центр принимал непосредственное участие. Во-первых, конечно же, это работа над видеостеной для раздела новейшей истории в музее истории связи. Проект действительно уникальный для нашей страны, и мы горды тем что именно нам представилась возможность осуществления проекта. Приурочено все это было, как вы знаете, к саммиту ШОС, который проходил в нашей столице. Для подготовки к ШОС у нас была еще одна особая роль, нашими специалистами была автоматизирована диспетчерская служба экстренного реагирования ГУВД Ташкента — 102. К системе GPS были подключены более сотни автомобилей. Система была успешно опробована в боевом режиме во время проведения саммита ШОС и центру была направлена благодарность со стороны ГУВД г. Ташкента за оказанную помощь и содействие.