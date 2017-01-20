Подведены итоги изучения состояния исполнения Закона «Об информатизации» в системе Министерства народного образования

20 января 2017. Рубрика: События

gov_20_01_2017

В Законодательной палате ОлийМажлиса состоялось подведение итогов проведенного Комитетом по вопросам информации и коммуникационных технологий изучения состояния исполнения Закона «Об информатизации» в системе Министерства народного образования Республики Узбекистан.

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«Лаборатория Касперского» выявила вредные привычки казахстанских пользователей в отношении паролей

20 января 2017. Рубрика: Лаборатория Касперского
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Примерно 13% интернет-пользователей в Казахстане сталкивались с попыткой взлома онлайн-аккаунта. Такие данные были получены в результате исследования* «Лаборатории Касперского». Основная причина – казахстанцы все еще не научились грамотно пользоваться паролями, подвергая тем самым риску безопасность своих учетных записей и сохранность личных данных.

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Мининфоком проводит опрос среди предпринимателей в сфере ИКТ

19 января 2017. Рубрика: Интернет и сети
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mitc_19_01_2017

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана на своем сайте  приглашает представителей бизнеса и предпринимателей в сфере ИКТ к сотрудничеству для выявления проблем, бюрократических преград в построении бизнеса, а также получения предложений по устранению проблем или рекомендаций по дальнейшему развитию бизнеса в сфере ИКТ.

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Крупнейший международный технологический конкурс для девушек 15-18 лет Technovation: теперь и в Узбекистане

19 января 2017. Рубрика: События

tech_19_01_2017

На сайте www.technovation.uz сообщается о запуске конкурса проекта Technovation.  Миссия Technovation — вдохновлять и обучать девушек решать реальные проблемы общества с помощью информационных технологий и навыков предпринимательства. Участие в конкурсе бесплатно.

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Проводится онлайн обсуждение проекта Указа Президента Узбекистана «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»

19 января 2017. Рубрика: Интернет и сети

regulation_19_01_2017

На  специальном Портале СОВАЗ (системы оценки воздействия актов законодательства) (СОВАЗ) опубликован проект Указа Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» (на узбекском и русском языках).

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Встречи по международному сотрудничеству в области развития доменного пространства и сети Интернет

19 января 2017. Рубрика: Интернет и сети
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domen_19_01_2017

18 января в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций прошла рабочая встреча с представителями зарубежных организаций по развитию сети Интернет и доменного пространства.

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Встреча в Центре UZINFOCOM с международными экспертами по развитию Интернета

18 января 2017. Рубрика: События

day_18_01_2017

17 января Центр принимал гостей. Это Леонид Тодоров — Генеральный менеджер APTLD (Asia Pacific Top Level Domain Association, Азиатско-тихоокеанская ассоциация доменов верхнего уровня — ассоциация национальных регистратур в Азиатском регионе.), Фредерик Донк — Директор Европейского регионального бюро общемировой общественной организации Internet Society (Internet Society, ISOC — международная профессиональная организация, занимающаяся развитием и обеспечением доступности сети Интернет) и Михаил Анисимов — представитель Координационного центра домена «RU».

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В ТПП обсудят вопросы развития электронной коммерции

18 января 2017. Рубрика: События

19 января 2017 года в 15:00 ч. в здании ТПП планируется проведение круглого стола на тему: «Совершенствование нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности в информационной сфере» во исполнение Законов Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» и «Об электронной коммерции».

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Ericsson и Cisco представили новые Wi-Fi-решения

16 января 2017. Рубрика: Новости CISCO
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Ericsson (NASDAQ: ERIC) и Cisco расширяют рамки своего стратегического партнерства, представляя новый комплекс Wi-Fi-решений ‒ Evolved Wi-Fi Networks (EWN). В комплексе EWN технологии доступа 3GPP, ядро сети и приложения Ericsson сочетаются с Wi-Fi-портфолио Cisco, обеспечивая заказчикам Ericsson, среди которых операторы мобильных и кабельных сетей, а также представители различных отраслей, надежный и высокопроизводительный доступ по Wi-Fi.

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