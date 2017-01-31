Новости
31 января 2017
На сегодняшний день, активно развивающийся проект Единого Общереспубликанского Процессингового Центра (ЕОПЦ) – портал Интернет платежей «Woy-wo‘» позволяет объединить в одном пространстве поставщиков и потребителей различных товаров и услуг.
31 января 2017
Центр развития системы «Электронное правительство» проводит онлайн опрос респондентов на востребованность оказываемых государственных интерактивных услуг на Едином портале интерактивных государственных услуг www.my.gov.uz (ЕПИГУ).
30 января 2017
Туринский политехнический университет в городе Ташкенте объявляет конкурс на проектирование, установку и внедрение систем контроля и управления доступом (СКУД) и видеонаблюдения.
27 января 2017
Ректор Университета Инха в г. Ташкенте (IUT) Сарвар Бабаходжаев провел переговоры с главой Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Кристой Пиккат.
24 января 2017
О планируемом комплексе мероприятий, который затронет и реформирование паспортной системы говорилось в рамках медиа недели, где уже второй день проходят всеобщие обсуждения проекта Стратегии действий развития Республики Узбекистан по пяти приоритетным направлениям на 2017-2021 годы.
23 января 2017
23 января 2017 года в городе Ташкенте состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между АО «ДжиЭм Узбекистан», Центром развития и внедрения компьютерных и информационных технологий «UZINFOCOM», Университетом Инха в г. Ташкенте, Ташкентским Университетом информационных технологий и Туринским политехническим университетом в г. Ташкенте.
20 января 2017
Завершился Конкурc «Янги Интернет Ташаббуси 2016», 14 победителей получили финансирование на развитие своих проектов. Центр UZINFOCOM для поддержки участников выделил каждому проекту (не только победителям) бесплатный домен и хостинг на год объемом 500 Мб.
20 января 2017
Благодаря результативности принимаемых мер по дальнейшему внедрению информационно-коммуникационных технологий в органах государственного и хозяйственного управления, а также развитию Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан, а также принимаемые меры по расширению масштабов модернизации, технического, технологического обновления информационно-коммуникационных технологий способствовали продолжению стабильного роста услуг связи и информатизации.