IUT и АКБ Hamkorbank подписали меморандум о взаимопонимании 9 января 2017 Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) и Акционерный коммерческий банк Hamkorbank подписали меморандум о взаимопонимании.

Выпущены почтовые марки серии Искусство «Узбекские национальные костюмы» 5 января 2017 Серия отпечатана в виде почтового блока. Почтовый блок состоит из 4 почтовых марок. На почтовых марках изображены национальные костюмы XIX, XX веков города Ташкента. Особое место в музейных экспозициях отведено национальным костюмам различных регионов нашей Республики.

Компьютерные курсы для детей 4 января 2017 Учебный центр UZINFOCOM STUDY впервые проводит обучение работе на компьютере детей от 8 до 11 лет. С началом зимних каникул начались и первые занятия. Пока экспериментальные. Об итогах обучения расскажем после завершения цикла. О следующем наборе детей для обучения объявим после окончательного утверждения программы.

В Пресс-центре обсудили участие малого бизнеса в электронных торгах АО «УзРТСБ» 28 декабря 2016 22 декабря 2016 года в Национальном пресс-центре Узбекистана проведена пресс-конференция акционерного общества «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» (АО «УзРТСБ») для представителей средств массовой информации на тему: «Расширение доступа предпринимателей к закупкам биржевых товаров и возможности продвижения их продукций через биржу на внутренний и внешний рынки». Целью проведенного мероприятия было ознакомление широкой общественности с результатами участия представителей бизнес-сообщества в электронных торгах АО «УзРТСБ».

Согласование изменения внешнего вида здания и сооружения (ремонт фасада) 23 декабря 2016 На Едином портале запущена новая интерактивная государственная услуга по согласованию изменения внешнего вида здания и сооружения (ремонт фасада). Услуга оказывается Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству по всей территории Республики Узбекистан для физических и юридических лиц.

Проведено собрание с операторами мобильной связи 22 декабря 2016 В целях защиты прав потребителей и обеспечения в зоне обслуживания качественную работу сети мобильной связи в соответствии с техническими нормами используемого стандарта, а также предоставления абонентам возможности пользования услугами мобильной связи круглосуточно, 30 ноября 2016 года в здании Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (Инспекция) было организовано собрание с операторами мобильной связи.

401 000 пользователей uMail.uz 20 декабря 2016 Количество пользователей почтового сервиса uMail.uz превысило 401 000. Для пользователей со слабой скоростью интернета есть специальная облегченная версия.

Гелиоэнергетическая установка 17 декабря 2016 Сотрудники из частного предприятия «PREMER OFIS» разработали гелиоэнергетическую установку. Данное изобретение используется в гелиотехнике, в установках для получения электрической энергии из солнечной.

Запущен Портал электронного лицензирования в тестовом режиме 15 декабря 2016 В целях дальнейшего совершенствования инвестиционного климата и деловой среды в Республике Узбекистан запущен Портал электронного лицензирования (https://license.gov.uz) в тестовом режиме.