Ericsson (NASDAQ: ERIC) и Cisco расширяют рамки своего стратегического партнерства, представляя новый комплекс Wi-Fi-решений ‒ Evolved Wi-Fi Networks (EWN). В комплексе EWN технологии доступа 3GPP, ядро сети и приложения Ericsson сочетаются с Wi-Fi-портфолио Cisco, обеспечивая заказчикам Ericsson, среди которых операторы мобильных и кабельных сетей, а также представители различных отраслей, надежный и высокопроизводительный доступ по Wi-Fi.
Уровень обеспечения информационной безопасности в органах государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах по итогам 2016 года
13 января 2017 года в Музее истории связи состоялся республиканский семинар на тему «Уровень обеспечения информационной безопасности в органах государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах по итогам 2016 года».
Обсуждены вопросы обеспечения информационной безопасности в госорганах
13 января 2017 года в Музее истории связи состоялся республиканский семинар, на котором обсуждены вопросы обеспечения информационной безопасности в госорганах.
Военнослужащим САВУ вручены государственные награды и памятные знаки
Накануне празднования Дня защитников Родины в Специальном аварийно-восстановительном управлении Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан состоялась торжественная церемония вручения государственных наград и памятных знаков «Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларига 25 йил».
Представители Центра обеспечения информационной безопасности приняли участие в семинаре «Обеспечение безопасности при использовании интернета: Общегосударственные меры в разработке стратегии и политики»
9-10 января 2017 года в г. Ташкенте состоялся семинар на тему «Обеспечение безопасности при использовании интернета: Общегосударственные меры в разработке стратегии и политики».
Асоциальная сеть: «Лаборатория Касперского» выяснила, что погоня за лайками приводит к подавленности и унынию
Новое исследование «Лаборатории Касперского» показало, что для большинства пользователей в Казахстане жизнь в социальных сетях связана с фрустрацией и плохим настроением. Так, 47% опрошенных казахстанцев признались, что завидуют друзьям, чьи посты вызывают больше отклика, чем их собственные. Половина респондентов огорчается, если их посты и фотографии никто не лайкает или лайкают меньше, чем они рассчитывали.
Презентована обновленная версия веб-сайта организации «Ватанпарвар»
В столице состоялась презентация обновленной версии веб-сайта Организации содействия обороне Узбекистана «Ватанпарвар» и виртуальной приемной председателя Центрального совета организации. Отмечалось, что модернизация интернет-ресурса осуществлена в целях дальнейшего совершенствования деятельности организации и облегчения подачи и приема обращений граждан.
В ТПП состоялась встреча с предпринимателями
6 января 2017 года Торгово-промышленной палатой Узбекистана совместно с Комитетом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешних экономических связей, иностранных инвестиций и туризма проведено мероприятие, посвященное обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности и качественному улучшению деловой среды в стране с участием субъектов предпринимательства.
Перспективы развития информационной сферы
Комитетом по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса 11 января 2016 года организовано проведение семинара на тему: «Основные макроэкономические показатели и параметры Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год: Перспективы развития информационной сферы».
Патриотизм, смелость – святой долг военного
В связи с празднованием 25-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины в Центре обеспечения информационной безопасности был организован семинар на тему “Ватанпарварлик, мардлик – ҳарбийнинг олий фазилати” (Патриотизм, смелость – святой долг военного)