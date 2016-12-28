В данной статье рассматриваются вопросы электромагнитной совместимости при обеспечении информационной безопасности, а также проводится анализ существующих видов помех и наводок и комплексная реализация их устранения.
Блиц-интервью с Абдувоитжоном Гафуровым, Генеральным директором Центра программистов BePro
Этот год был полон важных событий, в которых наш центр принимал непосредственное участие. Во-первых, конечно же, это работа над видеостеной для раздела новейшей истории в музее истории связи. Проект действительно уникальный для нашей страны, и мы горды тем что именно нам представилась возможность осуществления проекта. Приурочено все это было, как вы знаете, к саммиту ШОС, который проходил в нашей столице. Для подготовки к ШОС у нас была еще одна особая роль, нашими специалистами была автоматизирована диспетчерская служба экстренного реагирования ГУВД Ташкента — 102. К системе GPS были подключены более сотни автомобилей. Система была успешно опробована в боевом режиме во время проведения саммита ШОС и центру была направлена благодарность со стороны ГУВД г. Ташкента за оказанную помощь и содействие.
Блиц-интервью с Владимиром Муфтиевым, директором ООО «PIXEL CRAFT»
Блиц-интервью с г-ном Ли Санг Ки, генеральным директором ООО «East Telecom»
Компания East Telecom уже тринадцать лет предоставляет свои услуги в сфере IT на рынке Узбекистана. В данной статье мы хотели бы подвести итоги уходящего 2016 года. За этот год, по словам руководства компании, были осуществлены большинство запланированных задач, достигнуты цели, а также была проделана большая работа по увеличению лояльности и доверия новых и существующих клиентов. На данный момент East Telecom продолжает увеличивать свою долю на рынке путем предоставления клиентам комфортных и надежных услуг высокого качества.
Блиц-интервью с Фахритдином Рахимовым, директором ООО «Texnoprosistem»
В уходящем году наша команда достигла хороших результатов. Поддерживая свое стремление и упорный труд, мы стремимся к достижению глобальных изменений в компании, которые стабильно происходят уже несколько лет.
ТПП провела презентацию бесплатной версии национальной программы «1UZ Бухгалтерия. Мини» для ведения бухгалтерского учета
29 декабря 2016 года Торгово-промышленная палата Узбекистана, ООО «BePro Norma» и общественное движение молодежи «Камолот» провели презентацию бесплатной версии национальной программы «1UZ Бухгалтерия. Мини» для ведения бухгалтерского учета. Это подарок от компании BePro Norma, Торгово-промышленной палаты Узбекистана для всей молодежи Узбекистана, начинающих предпринимателей, бухгалтеров, студентов и учебных центров.
УзРТСБ запустила собственный бот в мессенджере Telegram
В частности с помощью популярного мессенджера клиенты биржи могут узнать тарифы на услуги по электронным закупкам, скачать инструкцию по участию в государственных и корпоративных закупках, а также всегда быть в курсе новостей АО «УзРТСБ».
Заполнение и отправка пассажирской таможенной декларации
На Едином портале совместно с Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан реализована новая интерактивная услуга по заполнению и отправке пассажирской таможенной декларации. Услуга доступна для физических лиц, пересекающих границу Республики Узбекистан.
Принят Указ Президента Республики Узбекистан “О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и юридических лиц”
28 декабря принят Указ Президента Республики Узбекистан “О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и юридических лиц”. В указе отмечается что за короткий период функционирования Виртуальная приемная Премьер-министра Республики Узбекистан стала эффективным механизмом взаимодействия органов государственной власти и управления, органов хозяйственного управления, хокимиятов всех уровней с гражданами, позволяющим решать самые насущные проблемы населения.
Блиц-интервью с Айбеком Арифджановым, директором компании Softline в Узбекистане
В небольшом новогоднем блиц-интервью об итогах уходящего 2016 года и о планах в наступающем 2017 году нашему изданию рассказал Айбек Арифджанов, директор компании Softline в Узбекистане.