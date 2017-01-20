В Законодательной палате ОлийМажлиса состоялось подведение итогов проведенного Комитетом по вопросам информации и коммуникационных технологий изучения состояния исполнения Закона «Об информатизации» в системе Министерства народного образования Республики Узбекистан.
«Лаборатория Касперского» выявила вредные привычки казахстанских пользователей в отношении паролей
Примерно 13% интернет-пользователей в Казахстане сталкивались с попыткой взлома онлайн-аккаунта. Такие данные были получены в результате исследования* «Лаборатории Касперского». Основная причина – казахстанцы все еще не научились грамотно пользоваться паролями, подвергая тем самым риску безопасность своих учетных записей и сохранность личных данных.
Мининфоком проводит опрос среди предпринимателей в сфере ИКТ
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана на своем сайте приглашает представителей бизнеса и предпринимателей в сфере ИКТ к сотрудничеству для выявления проблем, бюрократических преград в построении бизнеса, а также получения предложений по устранению проблем или рекомендаций по дальнейшему развитию бизнеса в сфере ИКТ.
Крупнейший международный технологический конкурс для девушек 15-18 лет Technovation: теперь и в Узбекистане
На сайте www.technovation.uz сообщается о запуске конкурса проекта Technovation. Миссия Technovation — вдохновлять и обучать девушек решать реальные проблемы общества с помощью информационных технологий и навыков предпринимательства. Участие в конкурсе бесплатно.
Проводится онлайн обсуждение проекта Указа Президента Узбекистана «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»
На специальном Портале СОВАЗ (системы оценки воздействия актов законодательства) (СОВАЗ) опубликован проект Указа Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» (на узбекском и русском языках).
Встречи по международному сотрудничеству в области развития доменного пространства и сети Интернет
18 января в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций прошла рабочая встреча с представителями зарубежных организаций по развитию сети Интернет и доменного пространства.
Встреча в Центре UZINFOCOM с международными экспертами по развитию Интернета
17 января Центр принимал гостей. Это Леонид Тодоров — Генеральный менеджер APTLD (Asia Pacific Top Level Domain Association, Азиатско-тихоокеанская ассоциация доменов верхнего уровня — ассоциация национальных регистратур в Азиатском регионе.), Фредерик Донк — Директор Европейского регионального бюро общемировой общественной организации Internet Society (Internet Society, ISOC — международная профессиональная организация, занимающаяся развитием и обеспечением доступности сети Интернет) и Михаил Анисимов — представитель Координационного центра домена «RU».
В ТПП обсудят вопросы развития электронной коммерции
19 января 2017 года в 15:00 ч. в здании ТПП планируется проведение круглого стола на тему: «Совершенствование нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности в информационной сфере» во исполнение Законов Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» и «Об электронной коммерции».
Cisco: новый этап в развитии телевидения
Каким будет телевидение в 2020 году? На нашем динамичном рынке технологий и развлечений вариантов множество.
Ericsson и Cisco представили новые Wi-Fi-решения
Ericsson (NASDAQ: ERIC) и Cisco расширяют рамки своего стратегического партнерства, представляя новый комплекс Wi-Fi-решений ‒ Evolved Wi-Fi Networks (EWN). В комплексе EWN технологии доступа 3GPP, ядро сети и приложения Ericsson сочетаются с Wi-Fi-портфолио Cisco, обеспечивая заказчикам Ericsson, среди которых операторы мобильных и кабельных сетей, а также представители различных отраслей, надежный и высокопроизводительный доступ по Wi-Fi.