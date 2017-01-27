Информационная безопасность для организаций
29 января 2017
Рубрика: События.

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В учебном центре UZINFOCOM STUDY прошли занятия по информационной безопасности для сотрудников государственных организаций. Преподаватель — представитель Центра обеспечения информационной безопасности при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. По окончанию курсов слушатели прошли тестирование и получили сертификаты.

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Международный день защиты персональных данных
28 января 2017
Рубрика: События.

Ежегодно 28 января отмечается Международный день защиты персональных данных (DataProtectionDay) в котором, освещаются, и проводятся мероприятия по повышению уровня информированности и активного содействия в защите конфиденциальности данных, прежде всего личного характера, а также распространение передового опыта и наработок в этом плане по всему миру.

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В Ташкенте прошел круглый стол по обсуждению проекта Стратегии действий
27 января 2017
Рубрика: События.

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27 января в столичной гостинице «International Hotel Tashkent» (Crystall Ball Room) в рамках медиа-недели состоялся международный круглый стол. В центре внимания экспертов, журналистов, представителей дипломатического корпуса, органов государственной власти, общественных организаций, крупных зарубежных инвесторов в Узбекистане – обсуждение проекта Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, разработанной по инициативе Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева.

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FUTBOL TV – долгожданный телеканал болельщиков!
27 января 2017
Рубрика: Связь и телекоммуникации.

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Учитывая  пожелания многомиллионной аудитории поклонников футбола и большой интерес болельщиков Узбекистана к этому виду спорта, UZREPORT TV создал новый специализированный телеканал FUTBOL TV.

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Основатель независимости Узбекистана
27 января 2017
Рубрика: События.

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Сегодня в музее истории связи Узбекистана состоялось культурно-просветительское мероприятие в честь 30 января – дня рождения Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. Мероприятие было организовано Республиканским советом профсоюзов работников информационных технологий и массовых коммуникаций Узбекистана.

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Обсуждения проекта Стратегии действий: ни одно предложение не останется без внимания
26 января 2017
Рубрика: События.

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Четвертый день медиа-недели стал особенно популярным среди участников медиа-недели. На повестке дня – «Приоритетные направления социальной сферы».  Будет ли проезд для пенсионеров бесплатным? Каким образом принимаются здания в эксплуатацию, если они не доступны для инвалидов-колясочников? Сохранится ли размер пенсии в 100%-ом объеме для работающих представителей старшего поколения?  Одно из самых масштабных направлений проекта Стратегии действий вызвало шквал вопросов и предложений.

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Intel представляет Compute Card – платформу в формате банковской карты
26 января 2017
Рубрика: Новости Intel. Тэги:

intel_26_01_2017

Intel представляет новую модульную вычислительную платформу, получившую название Intel® Compute Card. Кроме того, корпорация назвала партнёров, с которыми планируется проведение совместной работы над развитием экосистемы решений, построенных на базе Intel Compute Card. Intel является лидером в разработке новых  технологий, помогающих использовать преимущества Интернета вещей, создавая новые интеллектуальные и подключаемые к сети устройства. Платформа Intel Compute Card создаётся именно с этой целью и призвана изменить представления о том, как в будущих устройствах будут интегрированы и использованы вычислительные, а также сетевые функции.

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Прошёл третий день медиа-недели
25 января 2017
Рубрика: События.

25 января в столичной гостинице «International Hotel Tashkent» (Crystall Ball Room) продолжает свою работу Медиа- неделя. В центре внимания экспертов, журналистов, представителей органов государственной власти, общественных организаций, представителей дипломатического корпуса – детальное освещение проекта указа Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» и содействие вовлечению большего числа узбекистанцев в его обсуждение.

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«Правительство глазами детей» на английском языке
25 января 2017
Рубрика: Интернет и сети. Тэги: ,

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25 января 2017 года в рамках Правительственного портала Республики Узбекистан в сети Интернет запущен веб-сайт «Правительство глазами детей» (www.kids.gov.uz) на английском языке.

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