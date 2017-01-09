В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год» разработчикам программного обеспечения продлены льготы по освобождению от уплаты налогов и обязательных отчислений до 2020 года.
О снижении тарифов на интернет-услуги для провайдеров Узбекистана
Акционерная компания «Узбектелеком» сообщает о снижении с 6 января 2017 года тарифов на интернет-услуги (внешнего канала) для провайдеров Узбекистана до $87,57 за 1 Мбит/с.
Праздничные мероприятия ко Дню защитников Родины
В целях организованного и достойного проведения праздничных мероприятий, посвящённых 25-летию образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дню защитников Родины, являющихся надежным гарантом безопасности и территориальной целостности страны, пропаганды достигнутых успехов в области обороны и военного строительства, в соответствии с Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 20 декабря 2016 года № Р-4766 «О подготовке и проведении празднования 25-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины» в Республике проводится ряд мероприятий по подготовке и проведению празднования 25-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины.
Администрация связи Узбекистана приняла участие во Всемирном семинаре по радиосвязи
С 12 по 16 декабря 2016 года в городе Женеве состоялся Всемирный семинар по радиосвязи организованный Международным Союзом Электросвязи (МСЭ). В работе семинара приняли участие более 450 делегатов разных стран мира, в том числе делегаты от Администрации связи Узбекистана.
Подача заявления на получение свидетельства о регистрации полиграфического предприятия
Узбекское агентство по печати и информации услугой по подаче заявления на получение свидетельства о регистрации полиграфического предприятия пополнило список интегративных услуг на ЕПИГУ. Данная услуга доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (физические лица).
Обсуждаются вопросы расширения доступа населения к услугам системы «Электронное правительство»
В период с 3 по 9 января в Узбекистане находится делегация Республики Корея по разработке ПТЭО (Pre-Feasibility Study) проекта «Расширение доступа населения к услугам системы «Электронное правительство» в рамках Программы технического содействия Knowledge Sharing Program (KSP).
Выпущена серия марок «Ташкентский зоопарк»
АО «Узбекистон почтаси» подготовлена, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан введена в обращение с 30 декабря 2016 года серия почтовых марок «Ташкентский зоопарк».
В IUT будет создан инновационный центр страхования
АО «Страховая компания КАФОЛАТ» в сотрудничестве с Университетом Инха в г. Ташкенте планирует создать инновационный центр страхования.
О снижении тарифов на интернет-услуги для провайдеров Узбекистана
Акционерная компания «Узбектелеком» сообщает о снижении с 21 декабря 2016 года тарифов на интернет-услуги (внешнего канала) для провайдеров Узбекистана до $91,50 за 1 Мбит/с.
Почему в 2017-м кибератаки будут замалчиваться, а пользователи возмущаться – «Лаборатория Касперского» о том, чего ждать от нового года
По ежегодной традиции в конце декабря «Лаборатория Касперского» делится своими прогнозами на грядущие 12 месяцев. В 2017 году, как предполагают эксперты, наиболее важными станут вопросы сохранения конфиденциальности данных и тайны частной жизни пользователей, обеспечения должного уровня безопасности в условиях расцвета криптовалют, а также распознавания целевых атак, которые становятся все более сложными и непредсказуемыми.