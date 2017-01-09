Разработчикам ПО продлены льготы до 2020 года

9 января 2017. Рубрика: События
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soft_09_01_2017

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год» разработчикам программного обеспечения продлены льготы по освобождению от уплаты налогов и обязательных отчислений до 2020 года.

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О снижении тарифов на интернет-услуги для провайдеров Узбекистана

7 января 2017. Рубрика: Связь и телекоммуникации
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Акционерная компания «Узбектелеком» сообщает о снижении с 6 января 2017 года тарифов на интернет-услуги (внешнего канала) для провайдеров Узбекистана до $87,57 за 1 Мбит/с.

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Праздничные мероприятия ко Дню защитников Родины

6 января 2017. Рубрика: События

mitc_6_01_2017

В целях организованного и достойного проведения праздничных мероприятий, посвящённых 25-летию образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дню защитников Родины, являющихся надежным гарантом безопасности и территориальной целостности страны, пропаганды достигнутых успехов в области обороны и военного строительства, в соответствии с Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 20 декабря 2016 года № Р-4766 «О подготовке и проведении празднования 25-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины» в Республике проводится ряд мероприятий по подготовке и проведению празднования 25-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины.

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Администрация связи Узбекистана приняла участие во Всемирном семинаре по радиосвязи

6 января 2017. Рубрика: Конференции, семинары и презентации, Связь и телекоммуникации

radio_06_01_2017

С 12 по 16 декабря 2016 года в городе Женеве состоялся Всемирный семинар по радиосвязи организованный Международным Союзом Электросвязи (МСЭ). В работе семинара приняли участие более 450 делегатов разных стран мира, в том числе делегаты от Администрации связи Узбекистана.

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Подача заявления на получение свидетельства о регистрации полиграфического предприятия

5 января 2017. Рубрика: События

poli_05_01_2017

Узбекское агентство по печати и информации услугой по подаче заявления на получение свидетельства о регистрации полиграфического предприятия пополнило список интегративных услуг на ЕПИГУ. Данная услуга доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (физические лица).

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Обсуждаются вопросы расширения доступа населения к услугам системы «Электронное правительство»

5 января 2017. Рубрика: События

В период с 3 по 9 января в Узбекистане находится делегация Республики Корея по разработке ПТЭО (Pre-Feasibility Study) проекта «Расширение доступа населения к услугам системы «Электронное правительство» в рамках Программы технического содействия Knowledge Sharing Program (KSP).

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Выпущена серия марок «Ташкентский зоопарк»

5 января 2017. Рубрика: Связь и телекоммуникации
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АО «Узбекистон почтаси» подготовлена, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан введена в обращение с 30 декабря 2016 года серия почтовых марок «Ташкентский зоопарк».

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О снижении тарифов на интернет-услуги для провайдеров Узбекистана

4 января 2017. Рубрика: Связь и телекоммуникации
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snijenie_04_01_2016

Акционерная компания «Узбектелеком» сообщает о снижении с 21 декабря 2016 года тарифов на интернет-услуги (внешнего канала) для провайдеров Узбекистана до $91,50 за 1 Мбит/с.

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Почему в 2017-м кибератаки будут замалчиваться, а пользователи возмущаться – «Лаборатория Касперского» о том, чего ждать от нового года

3 января 2017. Рубрика: Лаборатория Касперского
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По ежегодной традиции в конце декабря «Лаборатория Касперского» делится своими прогнозами на грядущие 12 месяцев. В 2017 году, как предполагают эксперты, наиболее важными станут вопросы сохранения конфиденциальности данных и тайны частной жизни пользователей, обеспечения должного уровня безопасности в условиях расцвета криптовалют, а также распознавания целевых атак, которые становятся все более сложными и непредсказуемыми.

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