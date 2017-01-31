Новости

Новые поставщики товаров и услуг в платежном портале «Woy-Wo’» На сегодняшний день, активно развивающийся проект Единого Общереспубликанского Процессингового Центра (ЕОПЦ) – портал Интернет платежей «Woy-wo‘» позволяет объединить в одном пространстве поставщиков и потребителей различных товаров и услуг.

Объявлен конкурс! Туринский политехнический университет в городе Ташкенте объявляет конкурс на проектирование, установку и внедрение систем контроля и управления доступом (СКУД) и видеонаблюдения.

IUT и ЮНЕСКО обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования Ректор Университета Инха в г. Ташкенте (IUT) Сарвар Бабаходжаев провел переговоры с главой Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Кристой Пиккат.

Разрешение на бурение скважин на воду Новая интерактивная услуга от Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы позволяет физическим и юридическим лицам подать электронное заявление на получение разрешения на бурение скважин на воду.

В Узбекистане реформируют паспортную систему О планируемом комплексе мероприятий, который затронет и реформирование паспортной системы говорилось в рамках медиа недели, где уже второй день проходят всеобщие обсуждения проекта Стратегии действий развития Республики Узбекистан по пяти приоритетным направлениям на 2017-2021 годы.

Обращения в Службу национальной безопасности Республики Узбекистан через Единый портал В рамках дальнейшего развития Единого портала интерактивных государственных услуг и предоставления новых возможностей и удобств для физических и юридических лиц, к Единому порталу подключена Служба национальной безопасности Республики Узбекистан.

Меморандум о взаимопонимании 23 января 2017 года в городе Ташкенте состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между АО «ДжиЭм Узбекистан», Центром развития и внедрения компьютерных и информационных технологий «UZINFOCOM», Университетом Инха в г. Ташкенте, Ташкентским Университетом информационных технологий и Туринским политехническим университетом в г. Ташкенте.

Хостинг и домены участникам конкурса Завершился Конкурc «Янги Интернет Ташаббуси 2016», 14 победителей получили финансирование на развитие своих проектов. Центр UZINFOCOM для поддержки участников выделил каждому проекту (не только победителям) бесплатный домен и хостинг на год объемом 500 Мб.