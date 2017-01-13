Программный продукт “Sepsis” 13 января 2017 Группа узбекских программистов разработали программный продукт «Sepsis», используемый в области медицины и предназначенный для проведения ранней дифференциальной диагностики локальной и генерализованной форм инфекций на фоне сахарного диабета, что позволяет определить основные принципы интенсивной терапии синдрома системной воспалительной реакции и различных форм сепсиса.

В ТУИТ прошла научно-методическая конференция 12 января 2017 5-6 января в Ташкентском университете информационных технологий проходила республиканская научно-методическая конференция на тему «Роль информационных технологий в повышении качества подготовки кадров».

Министерством труда Узбекистана запущена новая информационная система 12 января 2017 Как сообщает пресс-служба Министерства труда Республики Узбекистан, запущена новая Единая автоматизированная информационная система по обеспечению потребности юридических лиц в трудовых книжках.

KARDIO-DOCTOR.UZ – онлайн консультация кардиологов через CLICK! 11 января 2017 Хотите проконсультироваться с квалифицированными кардиологами и найти ответы на интересующие вас вопросы? Такая возможность теперь есть у всех пользователей CLICK.

IUT и АКБ Hamkorbank подписали меморандум о взаимопонимании 9 января 2017 Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) и Акционерный коммерческий банк Hamkorbank подписали меморандум о взаимопонимании.

Выпущены почтовые марки серии Искусство «Узбекские национальные костюмы» 5 января 2017 Серия отпечатана в виде почтового блока. Почтовый блок состоит из 4 почтовых марок. На почтовых марках изображены национальные костюмы XIX, XX веков города Ташкента. Особое место в музейных экспозициях отведено национальным костюмам различных регионов нашей Республики.

Компьютерные курсы для детей 4 января 2017 Учебный центр UZINFOCOM STUDY впервые проводит обучение работе на компьютере детей от 8 до 11 лет. С началом зимних каникул начались и первые занятия. Пока экспериментальные. Об итогах обучения расскажем после завершения цикла. О следующем наборе детей для обучения объявим после окончательного утверждения программы.

В Пресс-центре обсудили участие малого бизнеса в электронных торгах АО «УзРТСБ» 28 декабря 2016 22 декабря 2016 года в Национальном пресс-центре Узбекистана проведена пресс-конференция акционерного общества «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» (АО «УзРТСБ») для представителей средств массовой информации на тему: «Расширение доступа предпринимателей к закупкам биржевых товаров и возможности продвижения их продукций через биржу на внутренний и внешний рынки». Целью проведенного мероприятия было ознакомление широкой общественности с результатами участия представителей бизнес-сообщества в электронных торгах АО «УзРТСБ».

Согласование изменения внешнего вида здания и сооружения (ремонт фасада) 23 декабря 2016 На Едином портале запущена новая интерактивная государственная услуга по согласованию изменения внешнего вида здания и сооружения (ремонт фасада). Услуга оказывается Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству по всей территории Республики Узбекистан для физических и юридических лиц.