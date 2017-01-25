Новости
24 января 2017
О планируемом комплексе мероприятий, который затронет и реформирование паспортной системы говорилось в рамках медиа недели, где уже второй день проходят всеобщие обсуждения проекта Стратегии действий развития Республики Узбекистан по пяти приоритетным направлениям на 2017-2021 годы.
23 января 2017
23 января 2017 года в городе Ташкенте состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между АО «ДжиЭм Узбекистан», Центром развития и внедрения компьютерных и информационных технологий «UZINFOCOM», Университетом Инха в г. Ташкенте, Ташкентским Университетом информационных технологий и Туринским политехническим университетом в г. Ташкенте.
20 января 2017
Завершился Конкурc «Янги Интернет Ташаббуси 2016», 14 победителей получили финансирование на развитие своих проектов. Центр UZINFOCOM для поддержки участников выделил каждому проекту (не только победителям) бесплатный домен и хостинг на год объемом 500 Мб.
20 января 2017
Благодаря результативности принимаемых мер по дальнейшему внедрению информационно-коммуникационных технологий в органах государственного и хозяйственного управления, а также развитию Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан, а также принимаемые меры по расширению масштабов модернизации, технического, технологического обновления информационно-коммуникационных технологий способствовали продолжению стабильного роста услуг связи и информатизации.
17 января 2017
Постигать новое никогда не поздно! Хотите открыть для себя новые возможности или попробовать себя в новых сферах: освоить иностранные языки или компьютерное программирование? Или хотите подготовить своего малыша к школе?
17 января 2017
На сегодняшний день, активно развивающийся проект Единого Общереспубликанского Процессингового Центра (ЕОПЦ) – портал Интернет платежей «Woy-wo’» позволяет объединить в одном пространстве поставщиков и потребителей различных товаров и услуг.
13 января 2017
Группа узбекских программистов разработали программный продукт «Sepsis», используемый в области медицины и предназначенный для проведения ранней дифференциальной диагностики локальной и генерализованной форм инфекций на фоне сахарного диабета, что позволяет определить основные принципы интенсивной терапии синдрома системной воспалительной реакции и различных форм сепсиса.
12 января 2017
5-6 января в Ташкентском университете информационных технологий проходила республиканская научно-методическая конференция на тему «Роль информационных технологий в повышении качества подготовки кадров».