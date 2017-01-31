10-й ежегодный отчет Cisco по информационной безопасности за 2017 г.: второе пришествие классических направлений вредоносных атак
31 января 2017
Рубрика: Новости CISCO. Тэги:

По данным подготовленного компанией Cisco® (NASDAQ: CSCO) отчета по информационной безопасности за 2017 г. (Annual Cybersecurity Report, ACR), больше трети организаций, чьи информационные системы были взломаны в 2016 г., сообщили о существенных (более 20%) потерях доходов, упущенных возможностях и оттоке заказчиков.

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Завершение проекта «Модернизация таможенной службы путём внедрения унифицированной таможенной информационной системы «Единое Окно» в Узбекистане»
31 января 2017
Рубрика: События.

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31 января 2017 года в Государственном таможенном комитете для участников Внешне-экономической деятельности и представителей средств массовой информации было организовано Открытое Коллегиальное Заседание. На мероприятие была предоставлена подробная информация о проделанной работе в таможенных органах в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления».

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Открытость и эффективное электронное взаимодействие в обеспечении прав и законных интересов субъектов предпринимательства
31 января 2017
Рубрика: События.

Состоялось заседание Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий посвященное обсуждению Проекта Закона «Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства».

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Подача электронной грузовой таможенной декларации в таможенные органы
31 января 2017
Рубрика: Интернет и сети. Тэги: ,

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С целью создания более благоприятных условий для субъектов предпринимательства на Едином портале реализована новая услуга «Подача электронной грузовой таможенной декларации в таможенные органы».

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Вокруг света вместе с Ucell!
31 января 2017
Рубрика: Мобильная связь. Тэги:

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Одним из стратегических направлений развития бизнеса Компании Ucell является предоставление доступного мобильного интернета для всех жителей страны. Работа в данном направлении осуществляется по нескольким приоритетам. Это расширение технологической инфраструктуры, путем установки 3G/LTE базовых станций по всей стране и увеличения емкостей для качественной интернет-связи. Компания Ucell первой на рынке Узбекистана запустила сеть 4G/LTE в регионах – Самарканд, Бухара, Навои, предоставляя на сегодняшний день самое широкое покрытие. Другим приоритетом является разработка и предоставление удобных, доступных и разнообразных тарифных планов для абонентов, а также проведение специальных акций для поощрения и стимулирования пользователей мобильного интернета.

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Совместный семинар Winncom Technologies и Cisco прошёл в Ташкенте
31 января 2017
Рубрика: Новости CISCO. Тэги:

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Компания Winncom Technologies в партнерстве с Cisco Systems провела совместный семинар «Серверные решения Cisco». Мероприятие по столь актуальной для нашей страны тематике состоялось 26 января 2017 года в отеле Hyatt Regency Tashkent и собрало большую аудиторию ИТ-специалистов Узбекистана.

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Память о Первом Президенте Узбекистана
30 января 2017
Рубрика: События.

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Сегодня в день рождения Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Мининфоком состоялось культурно-просветительское мероприятие, в котором с докладом выступил директор Республиканского интернационального культурного центра, награжденный орденом «Меҳнат шуҳрати» Насриддин Мухаммадиев.

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Исследование Intel Security выявило новые вызовы, с которыми сталкиваются современные семьи по мере проникновения сетевых технологий в повседневную жизнь
30 января 2017
Рубрика: Новости Intel. Тэги:

По оценкам современных родителей, находясь дома, они проводят с цифровыми устройствами не меньше времени, чем за личным общением с членами семьи.

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АК «Узбектелеком» даёт разъяснения
30 января 2017
Рубрика: Интернет и сети. Тэги:

В связи с увеличением обращений пользователей услуги Интернет и жалоб на несанкционированный расход внешнего трафика в зоне TAS-IX, АК «Узбектелеком» извещает, что по результатам всестороннего изучения указанной проблемы возникающей у абонентов, в большинстве случаев выявлены следующие причины:

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Для развития сотрудничества в вопросах применения современных ИКТ в деятельности GM Uzbekistan
30 января 2017
Рубрика: События.

gm_30_01_2017

GM Uzbekistan, Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий «UZINFOCOM», Университет Инха в Ташкенте, Ташкентский университет информационных технологий и Туринский политехнический университетом в Ташкенте подписали Меморандум о взаимопонимании.

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