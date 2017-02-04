Каждая четвертая компания в Казахстане не знает, как защитить себя от DDoS-атак
3 февраля 2017
Рубрика: Лаборатория Касперского. Тэги:

Как показало исследование «Лаборатории Касперского», 23% казахстанских компаний не понимает, какие инструменты помогут им эффективно противостоять DDoS-атакам. В результате 25% организаций вообще никак не защищены от этой угрозы. Кроме того, больше половины опрошенных компаний (63%) полагаются на встроенные аппаратные средства защиты, которые совершенно бесполезны в случае сложных и масштабных DDoS-атак, получивших широкое распространение в последнее время.

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В ТУИТ организованы учебные курсы “HCNA HNTD R&S”
3 февраля 2017
Рубрика: Конференции, семинары и презентации, События.

day_03_02_2017

1 февраля в ТУИТ начал свою работу учебный тренинг академии HAINA, который пройдет с 1 по 24 февраля. На церемонии открытия с приветственной речью выступил первый проректор ТУИТ по учебной работе Ф.С. Агзамов.

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Информация о состоянии накоплений на индивидуальном накопительном пенсионном счете (ИНПС) участников
2 февраля 2017
Рубрика: Интернет и сети.

inps_02_02_2017

Акционерным коммерческим Народным банком Республики Узбекистан на Едином портале реализована интерактивная услуга по получению информации о состоянии накоплений на ИНПС для физических лиц. Преимущество данной услуги заключается в отсутствии необходимости долгого ожидания получения запрашиваемой информации, т.е. услуга оказывается в режиме реального времени.

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Платформы Intel® GO™ приближают эпоху беспилотных автомобилей, помогая создавать новые модели машин, системы связи и облачные центры обработки данных
2 февраля 2017
Рубрика: Новости Intel. Тэги:

intel_2_02_2017

Думая о будущем, в котором по дорогам движутся автомобили без водителей, я вижу возможность полного искоренения дорожных аварий и решения транспортных проблем для всех и каждого. В этом будущем мы сможем спасти миллионы жизней по всему миру, просто устранив возможность человеческой ошибки на дороге.

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Для обеспечения прозрачности прохождения регистрационных, разрешительных и лицензионных процедур с широким внедрением современных ИКТ
2 февраля 2017
Рубрика: Обзоры и мнения.

ict_02_02_2017

1 февраля 2017 года принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов оказания государственных услуг субъектам предпринимательства».

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10-й ежегодный отчет Cisco по информационной безопасности за 2017 г.: второе пришествие классических направлений вредоносных атак
31 января 2017
Рубрика: Новости CISCO. Тэги:

По данным подготовленного компанией Cisco® (NASDAQ: CSCO) отчета по информационной безопасности за 2017 г. (Annual Cybersecurity Report, ACR), больше трети организаций, чьи информационные системы были взломаны в 2016 г., сообщили о существенных (более 20%) потерях доходов, упущенных возможностях и оттоке заказчиков.

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Завершение проекта «Модернизация таможенной службы путём внедрения унифицированной таможенной информационной системы «Единое Окно» в Узбекистане»
31 января 2017
Рубрика: События.

custom_31_01_2017

31 января 2017 года в Государственном таможенном комитете для участников Внешне-экономической деятельности и представителей средств массовой информации было организовано Открытое Коллегиальное Заседание. На мероприятие была предоставлена подробная информация о проделанной работе в таможенных органах в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления».

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Открытость и эффективное электронное взаимодействие в обеспечении прав и законных интересов субъектов предпринимательства
31 января 2017
Рубрика: События.

Состоялось заседание Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий посвященное обсуждению Проекта Закона «Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства».

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Подача электронной грузовой таможенной декларации в таможенные органы
31 января 2017
Рубрика: Интернет и сети. Тэги: ,

gov_31_01_2017

С целью создания более благоприятных условий для субъектов предпринимательства на Едином портале реализована новая услуга «Подача электронной грузовой таможенной декларации в таможенные органы».

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