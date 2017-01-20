Хостинг и домены участникам конкурса 20 января 2017 Завершился Конкурc «Янги Интернет Ташаббуси 2016», 14 победителей получили финансирование на развитие своих проектов. Центр UZINFOCOM для поддержки участников выделил каждому проекту (не только победителям) бесплатный домен и хостинг на год объемом 500 Мб.

Развитие услуг связи и информатизации за январь–декабрь 2016 года 20 января 2017 Благодаря результативности принимаемых мер по дальнейшему внедрению информационно-коммуникационных технологий в органах государственного и хозяйственного управления, а также развитию Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан, а также принимаемые меры по расширению масштабов модернизации, технического, технологического обновления информационно-коммуникационных технологий способствовали продолжению стабильного роста услуг связи и информатизации.

Новый партнер системы CLICK – учебный центр MASTER CLASS! 17 января 2017 Постигать новое никогда не поздно! Хотите открыть для себя новые возможности или попробовать себя в новых сферах: освоить иностранные языки или компьютерное программирование? Или хотите подготовить своего малыша к школе?

Новые поставщики товаров и услуг в платежном портале «Woy-Wo’» 17 января 2017 На сегодняшний день, активно развивающийся проект Единого Общереспубликанского Процессингового Центра (ЕОПЦ) – портал Интернет платежей «Woy-wo’» позволяет объединить в одном пространстве поставщиков и потребителей различных товаров и услуг.

Программный продукт “Sepsis” 13 января 2017 Группа узбекских программистов разработали программный продукт «Sepsis», используемый в области медицины и предназначенный для проведения ранней дифференциальной диагностики локальной и генерализованной форм инфекций на фоне сахарного диабета, что позволяет определить основные принципы интенсивной терапии синдрома системной воспалительной реакции и различных форм сепсиса.

В ТУИТ прошла научно-методическая конференция 12 января 2017 5-6 января в Ташкентском университете информационных технологий проходила республиканская научно-методическая конференция на тему «Роль информационных технологий в повышении качества подготовки кадров».

Министерством труда Узбекистана запущена новая информационная система 12 января 2017 Как сообщает пресс-служба Министерства труда Республики Узбекистан, запущена новая Единая автоматизированная информационная система по обеспечению потребности юридических лиц в трудовых книжках.

KARDIO-DOCTOR.UZ – онлайн консультация кардиологов через CLICK! 11 января 2017 Хотите проконсультироваться с квалифицированными кардиологами и найти ответы на интересующие вас вопросы? Такая возможность теперь есть у всех пользователей CLICK.

IUT и АКБ Hamkorbank подписали меморандум о взаимопонимании 9 января 2017 Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) и Акционерный коммерческий банк Hamkorbank подписали меморандум о взаимопонимании.