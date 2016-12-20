Разрешение на производство строительно-монтажных работ

На Едином портале реализована новая услуга по подаче электронного заявления на получение разрешения на производство строительно-монтажных работ, выдаваемых территориальными инспекциями Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

За осуществление инспекцией надзорных функций взимается плата в размерах, установленная постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию процедур предоставления земельных участков на основе конкурса для осуществления предпринимательской деятельности и порядка получения разрешений на строительство» №285 от 07.10.2015 года.

Инспекция в течение 1 рабочего дня уведомляет заявителя о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на производство строительно-монтажных работ.

Данная услуга доступна для юридических и физических лиц.

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