Kaspersky World of Tanks Edition защитит пользователей легендарной игры

«Лаборатория Касперского» и Wargaming представляют совместную инициативу, направленную на повышение уровня интернет-безопасности игроков World of Tanks. Компании выпустили продукт Kaspersky World of Tanks Edition с уникальным дизайном по мотивам легендарной игры. Это комплексное решение на базе хорошо известного Kaspersky Internet Security позволит геймерам не только защитить свой компьютер от киберугроз, но и поможет получить четкое представление, как обезопасить себя от взлома игрового аккаунта или кражи денег с банковских счетов.

Более 300 000 новых вредоносных файлов обнаруживает «Лаборатория Касперского» ежедневно, часть атак ориентирована именно на геймеров. Риску подвергаются личные данные пользователей, содержащие пароли от онлайн-игр и систем онлайн-банкинга. Злоумышленники пытаются украсть персонажей и игровые ценности, чтобы впоследствии продать эти виртуальные артефакты за настоящие деньги, а также сами деньги с реальных банковских счетов. Так, в 2016 году более 180 000 устройств по всему миру были атакованы троянцами, специально спроектированным для кражи аккаунтов к онлайн-играм. Специально для защиты геймеров World of Tanks Edition «Лаборатория Касперского» и Wargaming объединили свои усилия.

«Геймеры – это лакомая добыча для киберпреступников. Игрокам крайне важны их достижения и инвентарь. Потеря игровых ценностей или аккаунта в целом может стать настоящей трагедией для геймера. Кроме того, на черных рынках раскрученные аккаунты стоят дорого, – поясняет Юлия Орлова, ведущий менеджер по развитию бизнеса компании Wargaming. – Продукты «Лаборатории Касперского» традиционно обеспечивают высочайший уровень защиты – наши игроки могут быть спокойны за свое игровое имущество».

«В последние годы количество онлайн-игр, в которых можно купить предметы за реальные деньги, заметно растет, поэтому злоумышленники активно охотятся за данными, которые позволят получить доступ к игровым аккаунтам. Затем полученные ценности могут перепродаваться в специализированных магазинах, которых стало огромное количество, – комментирует Ирина Потанина, старший менеджер по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского». – Мы еще раз призываем пользователей быть более осторожными и, увлекаясь игрой, не забывать о базовых правилах безопасности. Во-первых, не стоит скачивать из сомнительных источников неофициальные патчи к играм, они могут содержать вредоносные программы, которые способны украсть пароли от игрового аккаунта или банковской карты. Во-вторых, всегда стоит осторожно относится к письмам или другим уведомлениям с просьбами ввести данные от учетной записи. Не стоит сразу же переходить по ссылке в письме, сайт может оказаться фишинговым. В-третьих, установка комплексного защитного решения позволит пользователю не только забыть о киберугрозах и наслаждаться игрой, но и защитит от всех остальных интернет-угроз».

Kaspersky Internet Security, на базе которого спроектирован Kaspersky World of Tanks Edition, содержит самые современные технологии распознавания и блокировки вредоносных программ, функции антифишинга, автоматическую защиту от эксплойтов, виртуальную клавиатуру для ввода логинов и паролей и многое другое. Кроме того, в нем предусмотрен специальный игровой режим, который по минимуму задействует системные ресурсы и на время выключает оповещения, как только пользователь разворачивает игру на весь экран.

Kaspersky World of Tanks Edition доступен для всех игроков World of Tanks с 19 декабря на сайте http://wot-virusa.net. Предложение распространяется на следующие страны: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.

Источник: пресс-релиз компании