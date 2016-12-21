Почтовые службы Узбекистана и Кореи: сотрудничество набирает обороты

Высокий уровень двусторонних отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Корея заложил благоприятную основу для расширения и углубления сотрудничества почтовых служб наших стран.

Так, в конце апреля 2016 г. в Сеуле состоялись первые контакты руководства АО «Узбекистон почтаси» с руководством Почты Кореи, на которых были определены приоритетные направления совместного взаимодействия.

В августе текущего года корейская сторона провела изучение уровня автоматизации рабочих мест объектов почтовой связи АО «Узбекистон почтаси». В ходе встреч и переговоров со специалистами Общества обсуждены вопросы по совершенствованию почтовой инфраструктуры и внедрению информационных технологий в почтовую сферу.

15 декабря 2016 г. состоялась встреча Генерального директора АО «Узбекистон почтаси» Ш.Атамухамедова с прибывшей в Ташкент делегацией Почты Кореи во главе с ее Президентом г-ном Ким Ки Деок.

Основной целью встречи было ознакомление с проектом модернизации объектов почтовой связи АО «Узбекистон почтаси», разработанным корейскими специалистами в результате проведенного ранее изучения.

По итогам переговоров стороны выразили мнение, что поэтапную реализацию представленного проекта можно рассматривать в качестве «дорожной карты» дальнейшего развития почты Узбекистана, в т.ч. за счет значительного повышения качества почтовых операций, улучшения системы почтовой логистики, широкого внедрения ИКТ и новых видов почтовых услуг.

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