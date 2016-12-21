Разрешение на перепрофилирование и реконструкцию объекта

На Едином портале запущена новая услуга от Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, которая позволяет юридическим и физическим лицам, подать электронное заявление на получение разрешения на перепрофилирование и реконструкцию объекта.

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 09.03.2016 г. №70 «О мерах по дальнейшему упрощению общеустановленного порядка предоставления земельных участков для градостроительной деятельности и других несельскохозяйственных нужд, согласования изменения внешнего вида здания и сооружения (ремонт фасада», а также выдачи разрешений на перепрофилирование и реконструкцию объекта, перевод жилого помещения в категорию нежилого» за рассмотрение заявления о выдаче разрешения взимается сбор в следующих размерах: 10% от минимальной заработной платы — для города Нукуса и областных центров; 20% от минимальной заработной платы — для города Ташкента; 30% от минимальной заработной платы — для территорий районов и городов областного подчинения.

Результатом данной услуги, является уведомление заявителя о получении разрешения на перепрофилирование и реконструкцию объекта, в срок, не превышающий шести дней.

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