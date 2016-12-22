Проведено собрание с операторами мобильной связи

В целях защиты прав потребителей и обеспечения в зоне обслуживания качественную работу сети мобильной связи в соответствии с техническими нормами используемого стандарта, а также предоставления абонентам возможности пользования услугами мобильной связи круглосуточно, 30 ноября 2016 года в здании Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (Инспекция) было организовано собрание с операторами мобильной связи.

На данном мероприятии приняли участие ответственные должностные лица и специалисты операторов мобильной связи.

На собрании были обсуждены нижеследующие вопросы:

— охват мобильной связью удаленных территорий с небольшой плотностью населения;

— обеспечение возможности абонентам пользования услугами мобильной связи круглосуточно, в зоне покрытия сетью мобильной связи, а также в местах с частым отключением электроэнергии;

— расширение зоны покрытия сети 3G и 4G для обеспечения предоставления услуг широкополосного доступа в местах с плотным населением;

— улучшение работы информационно-справочной службы (call-центр) и организация качественного и оперативного обслуживания абонентов, в том числе с принятием результативных мер по рассмотренным обращениям.

В ходе собрания все высказанные предложения и недостатки в работе операторов были всесторонне обсуждены и по итогам обсуждения приняты соответствующие решения.

Источник