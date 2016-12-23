АК «Алокабанк» внедрил собственное мобильное приложение «ALPay»

Акционерно-коммерческий «Алокабанк» функционирует на рынке банковских услуг более двадцати лет. За время деятельности финансовое учреждение стало надежным партнером для юридических и физических лиц. Перечень услуг, оказываемых банком немал – это кредитование, депозитные, лизинговые и конверсионные операции, денежные переводы, прием коммунальных платежей и другое. Значительное внимание АК «Алокабанк» уделяет реализации мер по дальнейшему развитию электронной коммерции в стране. Напомним, что становление данной сферы в Узбекистане началось более десяти лет назад, а на сегодняшний день созданы все необходимые условия для ускоренного развития электронной коммерции.

В частности, коммерческие банки республики уже выпустили колоссальное количество онлайн пластиковых карточек, что позволяет в полной мере развивать системы мобильного и интернет-банкинга. Так, по состоянию на 1 декабря 2016 года АК «Алокабанк» выпустил в обращение 299 959 штук онлайн пластиковых карточек. Держателям этих карточек заработная плата и пенсия начисляется автоматически через программу «UzASBO» (автоматизированная система бюджетных организаций Узбекистана).

Кроме того, в целях исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 2010 года «О дополнительных мерах по стимулированию развития системы расчетов с использованием банковских пластиковых карточек» АК «Алокабанк» в организациях торговли и сервиса установил 5665 единиц платежных терминалов.

Наряду с этим, операционным управлением и филиалами банка установлены 112 инфокиосков и 7 банкоматов в многолюдных местах по всей республике. С их помощью были оплачены коммунальные услуги на общую сумму 3106,90 млн. сумов, а также осуществлены кредитные платежи в размере 23 225,1 млн. сумов.

705 поставщикам услуг банком предоставлены электронные терминалы, с помощью которых проведены платежи на общую сумму 195 млрд. 994,66 млн. сумов.

Нужно сказать, что с 1 декабря 2016 клиенты АК «Алокабанк» могут вносить платежи по кредиту через мобильное приложение «Payme». Данная услуга уже запущена и оплату можно производить с любых онлайн пластиковых карт физических лиц. Стоимость услуги составляет – 0,6% от суммы оплаты.

Осуществить данную операцию достаточно просто. Запустив приложение «Payme» на своем мобильном телефоне нужно выбрать функцию «Оплата кредита», затем ввести ID номер, который генерируется для каждого клиента, взявшего кредит в АК «Алокабанк». После чего на экране устройства появится подробная информация по займу, в том числе размер суммы, рекомендуемой для погашения кредита и максимальная сумма средств, которую клиент может внести в соответствии с графиком платежей.

Есть еще одна хорошая новость для клиентов банка. В АК «Алокабанк» внедрено собственное мобильное приложение «ALPay». По словам сотрудников финансового учреждения, «ALPay» имеет понятный и удобный интерфейс и позволяет осуществить все необходимые платежи и операции:

перевести денежные средства с одной пластиковой карточки на другую

осуществить платежи по кредиту, взятому в АК «Алокабанк»

оплатить услуги операторов мобильной связи и цифрового телевидения, Интернет – провайдеров и даже счета в пунктах общественного питания и другое

следить за балансом пластиковой карточки

Помимо этого, в приложении создана возможность оплаты услуг организаций здравоохранения и образования.

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