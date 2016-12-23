Согласование изменения внешнего вида здания и сооружения (ремонт фасада)

На Едином портале запущена новая интерактивная государственная услуга по согласованию изменения внешнего вида здания и сооружения (ремонт фасада). Услуга оказывается Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству по всей территории Республики Узбекистан для физических и юридических лиц.

При получении данной услугой необходимо отправить эскизный проект фасада здания и сооружения в электронной форме. В течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления, инспектор выезжает по адресу указанный в заявлении для изучения объекта.

Результатом данной услуги является получение уведомления (в течение 1 рабочего дня) о согласованности эскизного проекта фасада здания и сооружения. Напоминаем, что предоставленный заявителем проект фасада здания и сооружения, не отвечающий требованиям, а также наличие обоснованного отрицательного заключения по итогам изучения может послужить причиной для отказа.

За рассмотрение уполномоченным органом заявления о согласовании изменения внешнего вида здания и сооружения (ремонт фасада) согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему упрощению общеустановленного порядка предоставления земельных участков для градостроительной деятельности и других несельскохозяйственных нужд, согласования изменения внешнего вида здания и сооружения (ремонт фасада), а также выдачи разрешений на перепрофилирование и реконструкцию объекта, перевод жилого помещения в категорию нежилого» №70 от 09.03.2016 г. сбор не взимается.

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