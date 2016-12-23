В ТУИТ и его филиалах пройдет конкурс «Образцовая кафедра»
В целях активизации деятельности кафедр Ташкентского университета информационных технологий и его филиалов, а также повышения научного потенциала показателей качества образования, уровня рейтинга ТУИТ в республике и мире, определения и поощрения передовых и инициативных кафедр, создания атмосферы творчества и здоровой конкуренции, пройдет конкурс “Образцовая кафедра”.
Целями проведения конкурса является следующее:
- определение и поощрение престижа, создание в университете атмосферы творчества и здоровой конкуренции.
- расширения связей кафедр с производством и зарубежными партнерами.
- увеличение роли кафедр в повышении рейтинга и престижа университета.
- популяризация в университете передового опыта наиболее эффективных кафедр.
- координация образовательных и инновационных механизмов с интересами высшего образования, науки и практики.
В соответствии с утвержденным Положением кафедры, занявшие призовые места в конкурсе “Образцовая кафедра”, будут награждены:
- место – 1 кафедре – 20.000.000 сум.
- место – 2 кафедрам – по 10.000.000 сум.
- место – 3 кафедрам – по 5.000.000 сума.
Согласно Положению изучается деятельность кафедр университета. В рамках проводимой учебной, научно-методической, организационной, научно-исследовательской работы (в Положении приведены соответствующие критерии оценки).
В региональных филиалах проведение конкурса “Образцовая кафедра” осуществляется в рамках соответствующих пунктов Положения (организуется в соответствии с приказами директоров филиалов и осуществляется комиссиями).