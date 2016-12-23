Виртуальная приемная Президента Республики Узбекистан

23 декабря 2016. Автор:
Рубрика: Интернет и сети

У Вас есть нерешённые проблемы, заявления, жалобы или предложения? Направляйте их в виртуальную приёмную Президента Республики Узбекистан.

В целях обеспечения решения обращений физических и юридических лиц государственными органами путем проведения всестороннего экономического, социального, финансового и юридического анализа, Виртуальная приемная Премьер-министра Республики Узбекистан теперь будет функционировать как Виртуальная приемная Президента Республики Узбекистан.

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