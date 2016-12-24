Создан официальный веб-сайт Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмана)

Состоялась презентация официального веб-сайта www.ombudsman.uz , виртуальной приемной и “телефона доверия” Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмана), сообщает uza.uz

Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсман) Улугбек Мухаммадиев, исполняющий обязанности Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане Ханс Ульрих Им и другие особо отметили, что в Узбекистане сформирован надежный механизм защиты чести и достоинства, прав и свобод человека, уважения национальных и общечеловеческих ценностей. Последовательное совершенствование правовых основ, активизация работы по созданию удобств для населения способствуют построению правового демократического государства и справедливого гражданского общества.

Под руководством Первого Президента нашей страны создана национальная правовая система, опирающаяся на принцип приоритетности прав человека. Интересы человека определены главным критерием реформ, осуществляемых во всех сферах.

В Конституции нашей страны закреплены положения о том, что демократия базируется на общечеловеческих ценностях, согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права. Принято множество законов, направленных на защиту личных, социально-экономических, политических и культурных прав граждан.

В нашей стране работа по защите прав и свобод человека последовательно продолжается. Об этом свидетельствует и объявление 2017 года главой нашего государства Шавкатом Мирзиёевым Годом диалога с народом и интересов человека.

Совместно с Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане проведена модернизация интернет-ресурса Омбудсмана, что имеет важное значение для обеспечения открытости и гласности органов государственной власти и управления, установления прямого диалога с широкой общественностью, повышения правовой культуры людей, дальнейшего расширения их доступа к информации.

Веб-сайт регулярно пополняется нормативно-правовыми актами, аналитическими статьями о правах человека, последними новостями в сфере. Граждане Республики Узбекистан, граждане иностранных государств, находящиеся на территории Республики Узбекистан, а также лица без гражданства могут обращаться в виртуальную приемную. Обращение не требует электронной подписи.

Сайт будет предоставлять информацию о практических результатах рассмотрения обращений граждан Омбудсманом, его деятельности по совершенствованию законодательства, повышению правовой культуры и развитию международного сотрудничества.

— Великодушие и уважение прав человека являются важной основой обеспечения мира и стабильности, — говорит начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан Гульноза Рахимова. — В процессе дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества человек, его интересы, права и свободы возведены в ранг высшей ценности, что играет важную роль в развитии нашей страны. Уверены, что новый веб-сайт Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека послужит дальнейшему усилению этой работы.

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