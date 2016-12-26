Качество оказания услуг — в центре внимания

Работа с обращениями юридических и физических лиц всегда была одним из приоритетов деятельности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

Обращения в Мининфоком

С начала 2016 года по 20 декабря в Мининфоком поступило 3185 обращений. Их анализ показывает, что большинство жалоб приходится на качество оказания телекоммуникационных услуг. В частности:

— Через Виртуальную приемную Премьер-министра Республики Узбекистан было подано 2120 обращений, 870 из них — по вопросам оказания услуг телекоммуникаций (по сетям связи — 402, по услугам интернета — 241, по мобильной связи — 227).

— Через Виртуальную приемную министра по развитию информационных технологий и коммуникаций поступило 247 обращений, 143 из них — по оказанию услуг телекоммуникаций (по сетям связи — 53, по услугам интернета — 59, по мобильной связи — 31).

— Через Единый портал интерактивных государственных услуг поступило 523 обращений, 211 из них — по оказанию услуг телекоммуникаций (по сетям связи — 60, по услугам интернета — 92, по мобильной связи — 59).

— Количество письменных обращений составило 295, 100 из них — по оказанию услуг телекоммуникаций (по сетям связи — 26, по услугам интернета — 31, по мобильной связи — 43).

Причины

О чем говорится в обращениях, касающихся сетей связи? Граждане сообщают о проблемах с обычным подключением к стационарной телефонной связи. А именно — после подачи заявления на подключение телефонной связи домой, некоторые граждане сталкиваются с некоторыми бюрократическими барьерами и проволочками в решении технических вопросов.

Абоненты, подключенные к телефонной связи, жалуются на ухудшение качества предоставляемых услуг из-за частых обрывов, плохого качества связи, по причине устаревшего медного кабеля, которые при плохих погодных условиях заметно ухудшают качество связи. Кроме того, существует проблема нерасторопности технического персонала и несвоевременное устранение неполадок со стороны оператора услуг телефонной связи.

Определенные сдвиги в модернизации и развитии сетей телекоммуникаций в последние годы имеются, но в некоторых случаях они не в полной степени отражаются на конечном абоненте. Проблемы с «последней милей» и некачественного обслуживания иногда приводят к низкой эффективности использования новейшего оборудования.

Говоря об услугах интернета — большинство жалоб поступают от абонентов интернет-провайдера Uzonline АК «Узбектелеком». Обращения в основном касаются как надежности соединения и скорости передачи данных, так и проблемы с подключением.

Основной причиной увеличившихся обращений является ускоренный рост потребностей абонентов в услугах передачи данных и качество кабельного хозяйства. Несогласованность и недостаточная координация работы различных технических служб оператора приводят к сбоям в часы максимальной нагрузки.

Влияет также и «человеческий фактор», когда абонентам попросту не оказывают должного внимания технические службы оператора. Необходимо повышать уровень компетенции сотрудников, их ориентацию на нужды клиентов.

Если говорить о мобильной связи, необходимо отметить, что хотя этот вид услуг является самым быстро развивающимся, операторы мобильной связи иногда не справляются с обеспечением высокого качества услуг голосовой связи и интернета. Большинство жалоб поступают в адрес таких операторов мобильной связи, как «Билайн» и «Юселл». Причинами жалоб являются в основном недостаточно плотный охват зоны покрытия сигналами мобильной связи, в первую очередь, в труднодоступных сельских районах. От этого страдает надежность связи и, как итог, жизненные интересы абонентов.

Меры по предотвращению проблем

Подразделениями Мининфоком, отвечающими за контроль, проводится планомерная работа по обеспечению надлежащего качества предоставления услуг. Регулярно проводятся проверки состояния работы операторов и провайдеров со стороны Государственной инспекции по надзору в сфере связи и телекоммуникационных технологий. Выносятся соответствующие предписания и рекомендации.

На заседаниях Совета по качеству работы сетей телекоммуникаций уделяется особое внимание осуществляемым работам по повышению устойчивости работы сетей телекоммуникаций, квалификации и навыков сотрудников отрасли связи, информатизации и телекоммуникационных технологий непосредственно обслуживающих потребителей, развитию у них культуры общения и обслуживания.

На оперативных совещаниях Мининфокома на регулярной основе всесторонне и критически анализируется вопросы работы с обращениями физических и юридических лиц в Министерство и его подразделения. Руководителям подразделений Мининфокома, операторам и провайдерам связи даются указания усилить прямой диалог с заявителями через официальные сайты и телефоны «горячей линии», а также с выездом на места.

В 2016 году были приняты административные и дисциплинарные меры в отношении 37 руководителей и сотрудников АК «Узбектелеком» и его филиалов.Кроме того, проведены работы по увеличению скорости доступа в сеть Интернета с одновременным снижением стоимости трафика в пределах стоимости действующих тарифных планов. В частности:

— в массовых тарифных планах для физических лиц скорость доступа в сеть Интернет увеличен в 1,5-2 раза, включенный трафик увеличен на 10%;

— пересмотрены тарифные планы и увеличены пороговые лимиты входящего трафика в 1,5 раза и скорость доступа во внешнюю сеть Интернет при превышении порогового лимита в 2 раза;

— введены новые тарифные планы без ограничения трафика и без порогового лимита и тарифные планы серии, в которых скорость доступа в международную сеть Интернет меняется в зависимости от времени суток.

В целях дальнейшего улучшения качества предоставляемых услуг телекоммуникаций, повышения уровня обслуживания абонентов принимаются конкретные меры по повышению квалификации сотрудников офисов продаж и центра обработки вызовов (колл-центра). Филиалам АК «Узбектелеком» поручено внедрить в практику встречи в махаллях, местах проживания населения для обсуждения и решения возникающих вопросов по услугам связи и интернет.

Чтобы идти в ногу со временем и соответствовать ожиданиям и запросам пользователей, предприятиям сферы еще предстоит сделать огромную работу по улучшению качества линейно-кабельного хозяйства, повышению ответственности работников за выполняемую работу, модернизации оборудования и внедрению современных технологий. В конечном итоге развитие сетей телекоммуникаций, пропускная способность и производительность оборудования должны соответствовать стремительно растущим потребностям пользователей.

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