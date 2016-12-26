Шесть причин, по которым мир никогда не будет прежним: «Лаборатория Касперского» подводит итоги 2016 года
В 2016 году в кибермире случилось много громких инцидентов, которые эксперты склонны считать не столько новыми, сколько неизбежными тенденциями в развитии информационных угроз. Огромные ботнеты, состоящие из устройств Интернета вещей, частые взломы популярных сайтов с последующей утечкой данных, ограбления банков и уязвимость критически важных инфраструктур – все эти и другие события случались и ранее или были предсказаны, однако в этом году масштабы инцидентов доказали, что киберугрозы в своем развитии вышли на новый уровень.
Подводя итоги года, «Лаборатория Касперского» выделила шесть основных тенденций, в значительной мере изменивших наше видение мира киберугроз.
- Масштабы и сложность киберпреступной экономики сегодня больше, чем когда-либо раньше. Примером тому служит крупная и активно действующая торговая площадка xDedic, на которой, как выяснили эксперты «Лаборатории Касперского», продаются учетные данные более 70 тысяч взломанных серверов по всему миру.
- Крупнейшие кражи денег теперь осуществляются через межбанковскую сеть SWIFT. Именно с помощью этой системы в феврале 2016 года злоумышленники украли 100 миллионов долларов из Центрального банка Бангладеш. Кстати, этот инцидент заставил многие банки усовершенствовать свою систему аутентификации и процедуру обновления программного обеспечения SWIFT.
- Критически важная инфраструктура пугающе уязвима. Достаточно вспомнить атаку BlackEnergy, которая оказалась уникальной по масштабу причиненного вреда. Сама атака случилась еще в конце 2015 года, однако вся тяжесть последствий стала ясна в начале 2016-го. Действия хакеров привели к отключению систем распределения электроэнергии на западе Украины, а также удалению ПО с зараженных компьютеров и сопровождалась DDoS-атаками на службы техподдержки атакованных предприятий.
- Целевые атаки становятся более непредсказуемыми. Например, обнаруженная «Лабораторией Касперского» группировка ProjectSauron создавала полностью новый набор инструментов индивидуально для каждой жертвы и избегала повторного использования одних и тех же тактик и технологий. Такой подход затрудняет распознавание атак не только с помощью защитных технологий, но и с помощью индикаторов компрометации, которые чаще всего работали в случае с целевыми атаками.
- Публикация в Сети краденных баз данных становится средством манипуляции общественным мнением. Злоумышленники начали намеренно выкладывать в открытом доступе в Интернете большие объемы личных данных пользователей, которые они получили в ходе различных атак, в том числе сложных целевых кампаний АРТ класса. Обнародуя личную и служебную переписку, частные фотографии или данные от учетных записей как обычных пользователей, так и известных персон, злоумышленники преследуют разные цели: от жажды наживы до желания очернить репутацию отдельных людей.
- Камера может стать «бойцом» глобальной киберармии. Сегодня в мире миллионы незащищенных устройств и систем – от умной бытовой техники и автомобилей до больниц и целых городов – имеют прямой доступ к Интернету. И этим не преминули воспользоваться злоумышленники: например, в октябре для осуществления DDoS-атак киберпреступники использовали ботнет, состоящий из более полумиллиона домашних гаджетов, подключенных к Сети. Кроме того, эксперты «Лаборатории Касперского» в ходе экспериментов выяснили, что сегодня перед киберугрозами не в состоянии устоять и более важные для общества системы, в частности больницы и городской транспорт.
«При столь высоком уровне развития киберугроз, который мы наблюдали на протяжении 2016 года, задача раннего распознавания вредоносных программ и несанкционированного проникновения в корпоративные сети становится приоритетной. При этом для успешного детектирования угроз сегодня крайне важно обладать глубинным пониманием кибермира. Анализ угроз, обнаруженных в этом году, позволил нам выявить новые тенденции и уникальные подходы киберзлоумышленников – и эти знания помогут нам усовершенствовать защитные инструменты и сделать распознавание и предотвращение угроз еще более эффективным. Другими словами, мы используем прошлое, чтобы подготовиться к будущему», – отметил Александр Гостев, главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».
Источник: пресс-релиз компании