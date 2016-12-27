Блиц-интервью с Дильшодом Музаффаровым, руководителем Ledokol Group

Этот год выдался плодотворным для Ledokol Group. Мы запустили множество рекламных кампаний в Интернете, возродили интернет-конференцию Usenet и провели первую mobile-конференцию MobiСon.

По традиции в Интернете очень активно были представлены FMCG-компании и сотовые операторы.

Отдельно стоит упомянуть банков­ский сектор — рекламодателей здесь стало больше. Стало больше и рекламодателей от малого бизнеса и частного предпринимательства.

Наблюдался переход рекламных бюджетов из оффлайн-медиа (ТВ, радио, наружная реклама) в Интернет.

Еще один яркий тренд года — это ускоренный рост числа мобильных пользователей.

По данным на ноябрь, владельцы мобильных устройств в Узбекистане уже составляют более 57% от общего количества интернет-пользователей.

Это говорит о том, что в ближайшее время рекламный рынок будет перестраиваться в сторону Мобайл.

Рынок мобильной рекламы будет расти, а вместе с ним и все технологические форматы — дополненная реальность, VR, фото и видео в 360 градусов.

В этом году мы провели два международных мероприятия — интернет-конференцию Usenet и mobile-only конференцию MobiСon. Каждое из них имеет свои цели и задачи, в то же время оба меро­приятия представляют собой уникальную экспертную площадку.

Уже сейчас мы приступили к подготовке конференций на следующий год. В 2017 году планируем привлечь большее число международных спикеров, работаем над программой частью, планируем удивить участников новыми форматами.