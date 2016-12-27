Блиц-интервью директора Центра UZINFOCOM Исаева Хусана

В преддверии всеми любимого нами праздника самое время оглянуться назад и подвести итоги уходящего года, который для многих из нас был не простым. Исходя из количества реализованных Центром UZINFOCOM проектов, значимых в республиканском масштабе, мы вполне вправе называть себя «тяжеловесами» в сфере информационных технологий. И этот год стал тому подтверждением.

Несмотря на все потрясения и перемены, имевшие место в этом году, Центром UZINFOCOM было реализовано множество интересных и полезных интернет-ресурсов, а также продолжено развитие уже существующих.

Один из самых ярких проектов, значимый в масштабе всего Узнета, — это Национальная социальная сеть Davra.uz, запущенная в первый день лета этого года. Несмотря на наличие мощных популярных социальных сетей, Davra.uz набирает популярность среди нашей молодежи и на сегодняшний день количество пользователей перешагнуло 12 550. Кроме основных функций социальной сети, Davra.uz продолжает «обрастать» дополнительными возможностями для своих пользователей. Так, в сентябре был запущен «Файлообменник» на базе социальной сети, при помощи которого пользователи могут хранить информацию либо поделиться ими с друзьями, и все это в сети TAS-IX.

В соцсети Davra.uz пользователями уже создано более 700 тематических страниц и сообществ, среди которых всем известная группа Потребители.уз, а также такие крупные компании, как Beeline и UMS.

Что касается образовательно-просветительских проектов Центра, разработке подобных ресурсов нами уделяется особое внимание.

Продолжает свое круглосуточное вещание один из самых авантюрных проектов Центра — образовательное онлайн-радио uRadio.uz, отметившее свою первую годовщину в этом году. За этот год наше радио удостоило своим присутствием немало выдающихся и популярных людей. Среди них актеры театра и кино, эстрадные исполнители, писатели, такие как Худойберды Тухтабаев, Наим Каримов, Зульфикар Мусаков, Хасан и Хусан Салиховы, Кумуш Раззокова, Сабина Мустаева и многие другие. И, конечно же, мы не могли обойти вниманием дорогих для нас спортсменов, достойно защитивших честь нашей республики на Олимпиаде в Рио. В гостях нашей студии побывали легендарная гимнастка Оксана Чусовитина, олимпийский призер по трамполину Екатерина Хилько и великий и могучий олимпийский чемпион Руслан Нуриддинов. В полной мере раскрыть спортивную тему на uRadio.uz нам помогли представители футбольного клуба «Локомотив», легендарный узбекский футболист Азамат Абдураимов, выдающийся футболист сборной Узбекистана Сервер Джепаров и другие представители футбольных клубов Узбекистана.

Напомним об очень удобной особенности нашего онлайн-радио — это онлайн-архив, в котором доступны для прослушивания и скачивания все записи интервью и радиопередач на uRadio.uz, количество которых на сегодняшний день уже превышает 2 400 записей.

Если продолжить спортивную тему, очень актуальную в нынешнее время, Центром UZINFOCOM в уходящем году был запущен один из самых интересных спортивных проектов — uSport.uz. На сайте представлена полная информация о видах спорта, спортивных организациях страны, федерациях и мероприятиях на русском и узбекском языках. Также доступен раздел «Наша гордость», где представлена информация об узбекских спортсменах — победителях в различных соревнованиях. В период Олимпиады в Рио были созданы разделы RIO 2016 и RIO Paralympic Games 2016, включающие в себя полную информацию о ходе Олимпиады и об участии в ней наших спортсменов.

Что касается духовного воспитания нашей молодежи и пропаганды среди нее нашей истории и бесценного культурного и духовного наследия, командой Центра UZINFOCOM был разработан сайт www.temurtuzuklari.uz, полностью посвященный произведению нашего ве­ликого предка Амира Темура «Уложения Темура». Как редкий пример национального культурного наследия данное произведение за годы независимости было восстановлено и несколько раз опубликовано. Теперь произведение «Уложения Темура» стало доступно и на веб-сайте. При разработке веб-сайта «Уложения Темура» был использован текст, миниатюры, цветные фотографии и иллюстрации из данного произведения. Кроме того, веб-сайт содержит ценную информацию и интересные статьи о произведении «Уложения Темура». Ресурс доступен также и в виде мобильного приложения для платформ iOS и Android.

Еще один из проектов Центра, пропагандирующий любовь к истории и культуре нашей страны, — это акция «Семь чудес Узбекистана» и сайт культурного наследия Узбекистана Meros.uz. Не так давно, в октябре месяце, в торжественной обстановке были подведены итоги акции «Семь чудес Узбекистана», в ходе которой представителям объектов, вошедших в семерку, были вручены памятные сертификаты. Напомню, что всенародная акция «Семь чудес Узбекистана», в которой могли принять участие все желающие, проходила на базе сайта Meros.uz.

Всем известно, что Центр UZINFOCOM уделяет особое внимание созданию образовательных проектов. При нынешней актуальности и необходимости знания иностранных языков, в этом году был разработан и запущен сервис изучения английского языка онлайн в увлекательной интерактивной форме Lang.uz. Такой сервис пока уникальный в Узнете.

Материалы представлены в виде тематических уроков по сложности от «Elementary» до «Pre-Intermediate». Для запуска сервиса подготовлены 72 урока, и их количество будет постоянно расти.

Зная важность изучения иностранных языков, мы не забываем и о нашем государственном языке и в честь годовщины присвоения данного статуса узбекскому языку, 29 октября т.г. Ресурсным центром сети ZiyoNET был проведен общегород­ской диктант. Написать диктант и проверить свои знания мог каждый желающий в шести специально оборудованных точках по Ташкенту. Специально для участников мероприятия был создан спе­циальный сайт www.diktant.uz, на базе которого мы планируем регулярное проведение подобных мероприятий в более обширном масштабе.

Продолжает свое развитие образо­вательный портал ZiyoNET, обширная библиотека которого уже собрала около 73 000 книг, учебников и других библиотечных материалов. Пополняются разделы «Деятели», «Одаренная молодежь», «Онлайн-тестирование» и др. Более 34 000 сайтов-сателлитов уже нашли своих создателей по различным направлениям, что доказывает положительную тенденцию роста Национального контента и заинтересованности в создании собственных ресурсов молодежью.

Для самых маленьких наших пользователей в этом году был запущен ресурс «Правительство глазами детей», который помогает детям ознакомиться с понятиями «Государство» и «Правительство» в игровой и занимательной форме. Сайт предоставляет в доступной форме общую информацию об Узбекистане, а также формирует у детей политические и правовые знания. При помощи данного ресурса дети узнают государственные символы и запоминают расположение регионов на карте Узбекистана, раскрашивая их.

Кстати, развитие электронного правительства, это еще одно из главных направлений деятельности Центра UZINFOCOM, по которому в этом году было немало сделано. Безусловно, самый важный и значимый проект этого года по этому направлению — это Виртуальная приемная Премьер-министра Республики Узбекистан PM.GOV.UZ, запущенная в сентябре текущего года.

Центром UZINFOCOM была реализована программная часть виртуальной приемной и по сегодняшний день нашей командой ведется техническая поддержка ресурса.

Если говорить о статистике, по состоянию на 7 декабря 2016 года посредством портала уже было подано более 251 300 обращений, более половины из которых обработаны и закрыты. Следует отметить, что это не просто цифра, это количество решенных проблем наших граждан.

Для предоставления гражданам Узбекистана выбора в методах обращения к Премьер-министру Республики Узбекистан, Центром UZINFOCOM была реализована онлайн-приемная и на упомянутой мною ранее социальной сети Davra.uz. В специальной группе «O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri virtual qabulxonasi axborot markazi» каждый желающий может подать обращение, которое будет приравнено к официальному и обработано в установленном порядке.

В целях развития Национального контента Центром UZINFOCOM при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций в августе был запущен конкурс совершенно нового формата — «Янги Интернет Ташаббуси». Благодаря конкурсу, все желающие (физические и юридические лица) получили шанс выиграть финансирование их интернет-проектов. Всего для участия в конкурсе были зарегистрированы 243 участника, 73 из которых представили презентации своих проектов и 58 приехали лично на презентацию. В данный момент идет второй этап конкурса, в ходе которого ведется поиск разработчиков на создание победивших интернет-ресурсов на основании предоставленных технических заданий, общее число которых составляет 15. Так что, в скором времени Узнет пополнится рядом полезных и качественных ресурсов.

За этот год благодаря всей команде Центра UZINFOCOM было многое сделано, но это не повод останавливаться на достигнутом. У нас большие планы по развитию информационных ресурсов и систем, по их системному интегрированию, по расширению национального контента, а также ряда полезных образовательных ресурсов и ресурсов духовно-просветительского направления. Уверен, с правильным настроем и при поддержке руководства нашей страны мы сможем достигнуть самых высоких целей.

В новом году хочу пожелать всем процветания, интересных проектов и множество достигнутых целей!