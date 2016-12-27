Блиц-интервью директора Центра UZINFOCOM Исаева Хусана
В преддверии всеми любимого нами праздника самое время оглянуться назад и подвести итоги уходящего года, который для многих из нас был не простым. Исходя из количества реализованных Центром UZINFOCOM проектов, значимых в республиканском масштабе, мы вполне вправе называть себя «тяжеловесами» в сфере информационных технологий. И этот год стал тому подтверждением.
Несмотря на все потрясения и перемены, имевшие место в этом году, Центром UZINFOCOM было реализовано множество интересных и полезных интернет-ресурсов, а также продолжено развитие уже существующих.
Один из самых ярких проектов, значимый в масштабе всего Узнета, — это Национальная социальная сеть Davra.uz, запущенная в первый день лета этого года. Несмотря на наличие мощных популярных социальных сетей, Davra.uz набирает популярность среди нашей молодежи и на сегодняшний день количество пользователей перешагнуло 12 550. Кроме основных функций социальной сети, Davra.uz продолжает «обрастать» дополнительными возможностями для своих пользователей. Так, в сентябре был запущен «Файлообменник» на базе социальной сети, при помощи которого пользователи могут хранить информацию либо поделиться ими с друзьями, и все это в сети TAS-IX.
В соцсети Davra.uz пользователями уже создано более 700 тематических страниц и сообществ, среди которых всем известная группа Потребители.уз, а также такие крупные компании, как Beeline и UMS.
Что касается образовательно-просветительских проектов Центра, разработке подобных ресурсов нами уделяется особое внимание.
Продолжает свое круглосуточное вещание один из самых авантюрных проектов Центра — образовательное онлайн-радио uRadio.uz, отметившее свою первую годовщину в этом году. За этот год наше радио удостоило своим присутствием немало выдающихся и популярных людей. Среди них актеры театра и кино, эстрадные исполнители, писатели, такие как Худойберды Тухтабаев, Наим Каримов, Зульфикар Мусаков, Хасан и Хусан Салиховы, Кумуш Раззокова, Сабина Мустаева и многие другие. И, конечно же, мы не могли обойти вниманием дорогих для нас спортсменов, достойно защитивших честь нашей республики на Олимпиаде в Рио. В гостях нашей студии побывали легендарная гимнастка Оксана Чусовитина, олимпийский призер по трамполину Екатерина Хилько и великий и могучий олимпийский чемпион Руслан Нуриддинов. В полной мере раскрыть спортивную тему на uRadio.uz нам помогли представители футбольного клуба «Локомотив», легендарный узбекский футболист Азамат Абдураимов, выдающийся футболист сборной Узбекистана Сервер Джепаров и другие представители футбольных клубов Узбекистана.
Напомним об очень удобной особенности нашего онлайн-радио — это онлайн-архив, в котором доступны для прослушивания и скачивания все записи интервью и радиопередач на uRadio.uz, количество которых на сегодняшний день уже превышает 2 400 записей.
Если продолжить спортивную тему, очень актуальную в нынешнее время, Центром UZINFOCOM в уходящем году был запущен один из самых интересных спортивных проектов — uSport.uz. На сайте представлена полная информация о видах спорта, спортивных организациях страны, федерациях и мероприятиях на русском и узбекском языках. Также доступен раздел «Наша гордость», где представлена информация об узбекских спортсменах — победителях в различных соревнованиях. В период Олимпиады в Рио были созданы разделы RIO 2016 и RIO Paralympic Games 2016, включающие в себя полную информацию о ходе Олимпиады и об участии в ней наших спортсменов.
Что касается духовного воспитания нашей молодежи и пропаганды среди нее нашей истории и бесценного культурного и духовного наследия, командой Центра UZINFOCOM был разработан сайт www.temurtuzuklari.uz, полностью посвященный произведению нашего великого предка Амира Темура «Уложения Темура». Как редкий пример национального культурного наследия данное произведение за годы независимости было восстановлено и несколько раз опубликовано. Теперь произведение «Уложения Темура» стало доступно и на веб-сайте. При разработке веб-сайта «Уложения Темура» был использован текст, миниатюры, цветные фотографии и иллюстрации из данного произведения. Кроме того, веб-сайт содержит ценную информацию и интересные статьи о произведении «Уложения Темура». Ресурс доступен также и в виде мобильного приложения для платформ iOS и Android.
Еще один из проектов Центра, пропагандирующий любовь к истории и культуре нашей страны, — это акция «Семь чудес Узбекистана» и сайт культурного наследия Узбекистана Meros.uz. Не так давно, в октябре месяце, в торжественной обстановке были подведены итоги акции «Семь чудес Узбекистана», в ходе которой представителям объектов, вошедших в семерку, были вручены памятные сертификаты. Напомню, что всенародная акция «Семь чудес Узбекистана», в которой могли принять участие все желающие, проходила на базе сайта Meros.uz.
Всем известно, что Центр UZINFOCOM уделяет особое внимание созданию образовательных проектов. При нынешней актуальности и необходимости знания иностранных языков, в этом году был разработан и запущен сервис изучения английского языка онлайн в увлекательной интерактивной форме Lang.uz. Такой сервис пока уникальный в Узнете.
Материалы представлены в виде тематических уроков по сложности от «Elementary» до «Pre-Intermediate». Для запуска сервиса подготовлены 72 урока, и их количество будет постоянно расти.
Зная важность изучения иностранных языков, мы не забываем и о нашем государственном языке и в честь годовщины присвоения данного статуса узбекскому языку, 29 октября т.г. Ресурсным центром сети ZiyoNET был проведен общегородской диктант. Написать диктант и проверить свои знания мог каждый желающий в шести специально оборудованных точках по Ташкенту. Специально для участников мероприятия был создан специальный сайт www.diktant.uz, на базе которого мы планируем регулярное проведение подобных мероприятий в более обширном масштабе.
Продолжает свое развитие образовательный портал ZiyoNET, обширная библиотека которого уже собрала около 73 000 книг, учебников и других библиотечных материалов. Пополняются разделы «Деятели», «Одаренная молодежь», «Онлайн-тестирование» и др. Более 34 000 сайтов-сателлитов уже нашли своих создателей по различным направлениям, что доказывает положительную тенденцию роста Национального контента и заинтересованности в создании собственных ресурсов молодежью.
Для самых маленьких наших пользователей в этом году был запущен ресурс «Правительство глазами детей», который помогает детям ознакомиться с понятиями «Государство» и «Правительство» в игровой и занимательной форме. Сайт предоставляет в доступной форме общую информацию об Узбекистане, а также формирует у детей политические и правовые знания. При помощи данного ресурса дети узнают государственные символы и запоминают расположение регионов на карте Узбекистана, раскрашивая их.
Кстати, развитие электронного правительства, это еще одно из главных направлений деятельности Центра UZINFOCOM, по которому в этом году было немало сделано. Безусловно, самый важный и значимый проект этого года по этому направлению — это Виртуальная приемная Премьер-министра Республики Узбекистан PM.GOV.UZ, запущенная в сентябре текущего года.
Центром UZINFOCOM была реализована программная часть виртуальной приемной и по сегодняшний день нашей командой ведется техническая поддержка ресурса.
Если говорить о статистике, по состоянию на 7 декабря 2016 года посредством портала уже было подано более 251 300 обращений, более половины из которых обработаны и закрыты. Следует отметить, что это не просто цифра, это количество решенных проблем наших граждан.
Для предоставления гражданам Узбекистана выбора в методах обращения к Премьер-министру Республики Узбекистан, Центром UZINFOCOM была реализована онлайн-приемная и на упомянутой мною ранее социальной сети Davra.uz. В специальной группе «O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri virtual qabulxonasi axborot markazi» каждый желающий может подать обращение, которое будет приравнено к официальному и обработано в установленном порядке.
В целях развития Национального контента Центром UZINFOCOM при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций в августе был запущен конкурс совершенно нового формата — «Янги Интернет Ташаббуси». Благодаря конкурсу, все желающие (физические и юридические лица) получили шанс выиграть финансирование их интернет-проектов. Всего для участия в конкурсе были зарегистрированы 243 участника, 73 из которых представили презентации своих проектов и 58 приехали лично на презентацию. В данный момент идет второй этап конкурса, в ходе которого ведется поиск разработчиков на создание победивших интернет-ресурсов на основании предоставленных технических заданий, общее число которых составляет 15. Так что, в скором времени Узнет пополнится рядом полезных и качественных ресурсов.
За этот год благодаря всей команде Центра UZINFOCOM было многое сделано, но это не повод останавливаться на достигнутом. У нас большие планы по развитию информационных ресурсов и систем, по их системному интегрированию, по расширению национального контента, а также ряда полезных образовательных ресурсов и ресурсов духовно-просветительского направления. Уверен, с правильным настроем и при поддержке руководства нашей страны мы сможем достигнуть самых высоких целей.
В новом году хочу пожелать всем процветания, интересных проектов и множество достигнутых целей!