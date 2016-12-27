Блиц-интервью с Евгением Вишневским, генеральным директором Nano Telecom

— Евгений, расскажите, пожалуйста, над какими проектами работаете и какие решения предлагаете клиентам?

— Nano Telecom — один из ведущих операторов фиксированной связи с собственной транспортной сетью на базе волоконно-оптических линий. Мы предлагаем весь спектр телекоммуникационных услуг по подключению высокоскоростного доступа к сети Интернет, телефонии, цифрового телевидения и передачи данных.

Наша компания работает на стыке телекоммуникаций и ИТ, мы предлагаем инновационные решения, которые позволяют бизнесу наших клиентов быть продуктивнее и успешнее.

Сегодня к сети Nano Telecom подключены две трети всех бизнес-центров столицы, крупнейшие коммерческие бан­ки, торгово-развлекательные центры, сети ретейлеров, здания торговых и про­мышленных предприятий, крупнейшие гостиницы и десятки современных жилых комплексов.

— Каким запомнился для компании 2016 год?

— Безусловно, за год мы добились многого. Во-первых, повысили стандарты технического и клиентского сервиса. Во-вторых, модернизировали и увеличили надежность оборудования, что позволило значительно увеличить географию предоставления услуг. В 2016 году нами была проделана колоссальная работа по развертыванию оптоволоконных сетей в столице. Кроме того, мы запустили два уникальных проекта.

MySpot Media — современный сервис, предоставляющий решения для рекламы товаров и услуг в общественных Wi-Fi-сетях.

Наши хот-споты расположены в крупных торгово-развлекательных центрах, парках, ресторанах и кафе. Это позволяет посетителям этих мест пользоваться бесплатным скоростным Интернетом, а рекламодателям создает прекрасную рекламную площадку с активной платеже­способной аудиторией.

Voice Line — это инновационный контакт-центр, который является удобным инструментом для телемаркетинга, виртуального офиса и анкетирования, а также занимается приемом звонков и консультированием клиентов по любым вопросам.

Для наших абонентов, пользующихся услугами цифрового телевидения, мы запустили видео по запросу (VOD). Это неограниченный доступ к большому архиву лицензированной видеопродукции прямо с телевизора с помощью ТВ-приставки. В нашем архиве большое количество киноновинок, кинохитов, сериалов, мультфильмов и т.п. в формате высокой четкости HD.

В течение года мы наращивали серверные мощности и работали над увеличением скорости доступа в Интернет для абонентов.

Неустанно работаем над повышением квалификации сотрудников, проводим мастер-классы, тренинги и отправляем сотрудников на стажировку за рубеж.

— Чем порадуете клиентов в следующем году?

— В 2017 году мы планируем увеличивать скорость доступа в Интернет и наметили запуск сразу нескольких интересных проектов. Будем расширять географию, работать над модернизацией сетей и расширять клиентскую базу, внедрять современные и удобные способы предоставления услуг и доставки контента для наших клиентов.

Также планируем проведение акций, направленных на повышение лояльности наших клиентов.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех читателей infoCOM.UZ с наступающим Новым годом! Пусть он будет для вас плодотворным, принесет новые идеи, контракты и проекты!