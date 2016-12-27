Блиц-интервью с Шухратом Кадировым, директором филиала UZMOBILE АК «Узбектелеком»

Наша цель – безграничное общение! Развитие продолжается!

В рамках интенсивной работы по реализации проекта создания национального оператора мобильной связи UZMOBILE, в течение 2016 годы достигнуты значительные результаты как в технических, так и коммерческих аспектах.

Для того, чтобы определить дальнейшие перспективы данного проекта на 2017 год и подвести итоги уходящего года, мы провели блиц-интервью с Маратом Смагиным, заместителем коммерческого директора филиала UZMOBILE АК «Узбектелеком».

— Что можно определить как основные события в 2016 году?

— Первое — это формирование технологического первенства, полномасштабно идет построение и расширение сети UZMOBILE GSM. Развитие осуществляется поэтапно по всему Узбекистану с внедрением технологий 2G/3G и 4G. В целях повышения качества услуг UZMOBILE ввел в действие технологию предельно качественной передачи речи HD Voice. Уже сегодня, согласно недавно проведенным независимым тестам и измерениям, связь сети UZMOBILE GSM была признана самой лучшей в столице. Национальный оператор мобильной связи UZMOBILE удостоился звания оператора, обеспечивающего своих абонентов наилучшим качеством голосовых сервисов и сервисов передачи данных на территории Ташкента.

Также важно напомнить, что в течение 2016 года национальный оператор мобильной связи Узбекистана начал реализацию запуска сети GSM не только в областных, но и в районных центрах страны. С этого момента идет полномасштабное строительство и постоянное расширение сети GSM по всем регионам Узбекистана. Только за последние полгода были установлены более 1200 современных базовых станций с поддержкой технологий на основе стандартов связи 2G/3G/4G LTE.

Так, практически во всех областных и районных центрах Ташкентской, Наманганской, Сырдарьинской, Кашкадарьин­ской областей уже установлены базовые станции сети GSM. В Бухарской, Самаркандской, Ферганской, Хорезмской и остальных областях страны идут работы по установке новых базовых станций и улучшению покрытия сети.

Второе. В первом полугодии 2016 года UZMOBILE (в лице АК «Узбектелеком») стал полноправным членом Ассоциации GSM — международной организации операторов сотовой связи стандарта GSM, и сегодня активно внедряются и расширяются услуги международного автоматического роуминга со всеми странами мира.

Третье. Это социальная активность компании как национального оператора, а именно — UZMOBILE в преддверии Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро подписал Соглашение с Национальным Олимпийским комитетом Республики Узбекистан в целях сотрудничества в области развития и продвижения Олимпийского движения Узбекистана.

— Что можно определить как основные приоритеты на 2017 год?

— Основной вектор UZMOBILE на 2017 год — активное внедрение новых, передовых технологий, не имеющих аналогов в стране. Продолжение строительства самой передовой, технически совершенной сети.

Мы продолжим формирование предложений действующим и потенциальным абонентам, обеспечивая доступную и качественную связь в зоне покрытия, которая будет в течение 2017 года расширяться, уверенно и масштабно обеспечивая расширение на текущий момент не только в областных, но и в районных центрах.

Касательно бизнес-планов на новый 2017 год? Развитие будет продолжаться в полном соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-2126 «О мерах по организации деятельности национального оператора мобильной связи» по всем регионам страны. На следующий год запланирована установка более трех тысяч базовых станций с поддержкой технологий на основе стандартов связи 2G/3G/4G LTE. Также не останется без внимания и сеть CDMA. На сети стандарта CDMA, которая сегодня имеет охват более 85% от всех населенных пунктов Узбекистана, будут идти работы по модернизации сети и улучшению покрытия.

Подводя предварительные итоги 2016 года, можно утверждать — UZMOBILE предлагает доступные тарифы, качественную связь и быстрый мобильный Интернет как для населения страны, так и для субъектов предпринимательства и государственных организаций. Заложенный тренд будет иметь свое продолжение в 2017 году.

Развитие продолжается. Наша цель — безграничное общение!