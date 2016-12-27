Блиц-интервью с Цой Леонидом, директором ООО «Nuron DC»

Итоги деятельности компании в 2016 году

За 2016 год наша компания достигла следующих результатов:

Наша компания продолжала реали­зацию ряда сложных технических проектов в сфере строительства, технического сопровождения ИТ-инфраструктур, а также управления ИТ-ресурсами и информационной безопасности. Это позволило совершенствовать наши технические навыки и опыт. Реализованные технические проекты позволили поддержать высокий уровень сотрудничества на уровне партнерства с ведущими производителями оборудования и программного обеспечения, таких как Fujitsu, HP, Emerson, а также получить авторизации от других ИТ-компаний, таких как «Лаборатория Касперского» и VMWare. В первой половине 2016 года наша компания заключила партнерское соглашение с производителем решений в области ИТ-безопасности компанией «Лаборатория Касперского». За второе полугодие 2016 года ком­пания Nuron DC получила статус Solutions Provider Professional от компании VMWare, крупнейшего разработчика программного обеспечения для виртуализации. Продолжается совершенствование работы сервисного технического подразделения компании, увеличено количество корпоративных клиентов и перечень предоставляемых услуг по комплексному сервисному обслуживанию ведущих мировых брендов. Заключены договора на обслуживание серверных систем и сервисные договора на системное техническое сопровождение компаний.





Планы компании на 2017 год

В 2017 году наша задача поддерживать высокий уровень технической и сервисной поддержки наших заказчиков. Прежде всего, поддержка реализованных проектов, а также предоставление новейшей технической информации о решениях, способных повысить производительность систем у заказчиков и сделать их удобными и безопасными.