Блиц-интервью с Шерзодом Хабибуллаевым, директором Центра развития системы «Электронное правительство»

Государство должно предоставлять возможности для лучшей реализации потенциала каждого гражданина.

Попытайтесь представить общество, близкое в вашем понимании к идеальному. Крепкое здоровье, хорошая работа, обеспеченный быт, благоприятные условия для жизни — список может продолжаться бесконечно и, в зависимости от индивидуальных приоритетов, дополняться необходимыми аспектами. Однако неотъемлемой частью такого общества является государство. Государство, которое заботится о своих гражданах. Государство, которое предоставляет возможности для лучшей реализации потенциала каждого гражданина. Государство, которое гарантирует сохранность и соблюдение законных прав граждан. Государство, ориентированное на нужды и потребности граждан. Государство, взаимодействие с которым будет простым, понятным и доступным — государство для людей.

Развитие информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане может гарантировать выполнение как минимум двух последних утверждений. Именно для того, чтобы взаимодействие граждан и государства было комфортным, простым, доступным и понятным, была разработана концепция создания электронного правительства.

За время своего существования электронное правительство Республики Узбекистан преодолело три этапа становления и развития, было позитивно принято и высоко оценено мировым сообществом — об этом свидетельствуют высокие позиции в международных и республиканских рейтингах, номинации в конкурсах. Степень развития узбекского электронного правительства оценивается как «развивающееся» (emerging leaders) и считается одной из успешных.

30 июля 2016 года Организация Объединенных Наций обнародовала очередной Обзор развития электронного прави­тельства в странах мира за 2016 год (UN E-Government Survey 2016) под названием «Электронное правительство в поддержку устойчивого развития» (E-Government in Support of Sustainable Development). Основным показателем доклада является Индекс развития электронного правительства (E-Government Development Index, EGDI), который оценивает степень развития электронных услуг, ИТ-инфраструктуры и человеческого капитала. В рейтинге 2016 года Узбекистан с индексом EGDI на уровне 0,54335, что выше среднего мирового индекса, вошел в группу стран с высоким уровнем развития электронного правительства. Это позволило Узбекистану занять 80-е место в мире, что на 20 позиций выше предыдущего показателя республики (в 2014 году — 100-е место). Другим важным индикатором обзора является Индекс электронного участия (E-Participation Index, EPI), оценивающий результативность усилий стран мира по использованию ИКТ для обеспечения диалога граждан и бизнеса с органами государственной власти и управления. Узбекистан поднялся в рейтинге элект­ронного участия на 24 позиции (с 71-го места в 2014 году до 47-го — в 2016 году). В обзоре 2016 года эксперты ООН отметили запуск в Узбекистане порталов ЖКХ (e-kommunal.uz), открытых данных (data.gov.uz) и обсуждения НПА (regulation.gov.uz) как положительные примеры обеспечения государством механизмов открытости, прозрачности и обратной связи с населением. По субиндексу «электронные услуги» Узбекистан вошел в тридцатку лучших и занял 28-е место в мире и 3-е место в СНГ. При этом по показателю «справочные услуги» Узбекистан получил максимальные 100%, а показатель «полноценные электронные услуги» поднялся почти в два раза — до 52% с 24% в 2014 году.

Несмотря на довольно-таки короткий период, развитие системы «Электронное правительство» в Узбекистане является достаточно плодотворным. За 3 года были реализованы различные крупные проекты, проведены мероприятия, созданы инновационные решения.

ЕПИГУ на пути совершенствования

Важным системообразующим элементом системы «Электронное правительство» является Единый портал интерактивных государственных услуг, который 1 июля текущего года отметил 3 года со дня своего запуска. Большое внимание уделяется внедрению услуг, задачами которых является создание дополнительных удобств для граждан и субъектов предпринимательства.

На ЕПИГУ были внедрены следующие услуги: подача заявки на получение элект ронной цифровой подписи;

подача электронного заявления на устранение утечки газа и/или ремонт газовых приборов;

получение разрешения на выездную торговлю;

выдача разрешительных документов на право размещения внешней коммерческой рекламы.

Таким образом, на сегодняшний день на ЕПИГУ внедрено 299 интерактивных государственных услуг (рост по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. 122,5%), из них 167 интерактивных государственных услуг для субъектов предпринимательства. В результате, через Единый портал со стороны субъектов предпринимательства подано более 503 тысяч электронных заявлений на получение услуг.

Оптимизация государственных услуг

Одним из многих ключевых факторов успешного внедрения на Единый портал приоритетных государственных услуг и оптимизации при переводе их в электронную форму является оптимизация операционных и функциональных процессов, а также совершенствование инновационных механизмов реорганизационных мероприятий. Работа в этой области ведется давно и ее основными задачами являются сокращение сроков, упрощение и удешевление различных разрешительных и лицензионных процедур. Не могут не остаться незамеченными такие факты, как сокращение сроков в 5,7 раза (с 1774 до 313), количества визитов в инстанции в 7,5 раза (с 181 до 24) и количества документов в 4 раза (с 151 до 37).

Оценка состояния внедрения ИКТ в органах государственного управления и органах государственной власти на местах

Принимая во внимание важность внед­рения ИКТ в органах государственного и хозяйственного управления, органах власти на местах, а также учитывая специфику деятельности, Департамент по анализу и оценке состояния внедрения ИКТ регу­лярно совершенствует методику.

На сегодняшний день разработаны методики оценки: «Методика оценки состояния внедрения ИКТ в органах государственного управления и органах государственной власти на местах», «Мето­дика оценки состояния внедрения ИКТ в органах хозяйственного управления», а также «Методика оценки состояния внедрения ИКТ в организациях, не оказывающих услуги». В данные методики включена оценка показателей «Открытые данные» и «Электронное участие», а также порядка 30 показателей на основе требований ООН. Основными преимуществами данных методик являются финансовые выгоды, уменьшение зат­рат на осуществление государственной деятельности и увеличение собираемых налогов, экономическое развитие, уменьшение избыточности: консолидация и интеграция правительственных систем, увеличение роли граждан в управлении государством, повышение качества и доступности государственных услуг.

Информационные системы

Центром развития системы «Электронное правительство» осуществляется мониторинг реализации 28 проектов и мероприятий по созданию комплексов информационных систем (КИС) и баз данных системы «Электронное правительство».

На сегодняшний день список комплексов информационных систем пополнили:

КИС «Солик», который включает в себя на сегодняшний день более 30 программных продуктов и баз данных, предоставляющих более 40 интерактивных государственных услуг;

реализован КИС «Божхона» и обеспечен полный переход на электронное декларирование товаров при таможенном оформлении грузов. Кроме того, через Единый портал оказывается услуга по регистрации экспортно-импортных контрактов (услуга оказана более 174 тыс. раз). На сегодняшний день совместно с Корейским агентством по между­народному сотрудничеству KOICA осуществляется внедрение унифицированной таможенной информационной системы «Единое окно», обеспечивающей оказание государственных услуг в сфере таможенного оформления по принципу «одно окно»;

создана информационная система «Бюджет», в которой зарегистрированы все подразделения Министерства финансов и Казначейства, через систему обслуживаются свыше 25 тыс. бюджетных организаций, имеющих более 186 тыс. лицевых счетов. В составе системы функционирует услуга, которая позволяет бюджетным организациям отслеживать исполнение сметы расходов, а также состояние регистрации договоров.

Можно также отметить интеграцию КИС «Харид» с ЕПИГУ. Введение в эксплуатацию этих систем позволит создать благоприятные условия для субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства в систему государственных и корпоративных закупок, развить конкуренцию, эффективно использовать финансовые средства путем оптимизации цен на товары (работы, услуги), обеспечить прозрачность в осуществлении государственных и корпоративных заказов. В рамках проекта технического содействия планируется совместно с УзРТСБ внедрение электронных государственных закупок стоимостью до 100 000 долл. США по товарам (работам, услугам), по принципу электронного запроса цен (до 300 долл. США) и электронного запроса предложений (до 100 000 долл. США).

Формирование баз данных физических и юридических лиц (с уникальным идентификатором)

Одним из значительных событий в июне этого года стало создание единых баз данных физических и юридических лиц, которые раньше отсутствовали в республике. Постановлением Кабинета Министров РУз №365 была осуществлена миграция более 635 тысяч активных данных о юридических лицах. В частности, для базы данных юридических лиц был организован канал и веб-сервис для передачи данных. Сведения в центральной базе данных юридических лиц обновляются в режиме онлайн. В настоящее время ведутся работы по подключения КИС «Лицензия», а также информационных систем Совета профсоюзов, Пенсионного фонда к базе данных юридических лиц. Что касается базы данных физических лиц, на сегодняшний день она позволяет многократно использовать одни и те же данные различными подсистемами электронного правительства, при этом обеспечивая сохранность и целостность информации, а также минимизировав объем хранимых данных путем сокращения их дублирования.

Стоит также отметить совместную с МВД и компанией ООО «TECHNOLOGIC ASBT» разработку единой базы данных по регистрации и учету автотранспортных средств, к которой на сегодняшний день подключены 49 объектов регистрации и 30 различных подразделений служб. Среди множества функций данной базы можно особо отметить обязательный технический осмотр, начисление штрафов за нарушение Правил дорожного движения, проверку угона машины, а также выдачу или замену номерных знаков. На сегодняшний день база данных функционирует пока что только в закрытом режиме.

Международное сотрудничество

Обмен опытом с зарубежными странами является одним из основных инструментов повышения качества развития электронного правительства в республике. Роль государства в стимулировании международного сотрудничества в этой сфере заключается в создании механизмов и обеспечении благоприятных условий, отвечающих взаимным интересам узбекских и зарубежных партнеров, адаптации узбекской нормативно-правовой базы в сфере электронного правительства к мировой практике.

На сегодняшний день осуществляется плотное сотрудничество с 14 крупными международными и зарубежными организациями, такими как Всемирный банк (ВБ), Азиатский банк развития (АБР), KOICA (Корейское агентство по международному сотрудничеству), NIA (Национальное агентство по вопросам информационного общества Республики Корея), SAP AG (Германия), Oracle (США), ООО «Huawei Tech Investment Tashkent» (КНР) и др. Более того, были заключены международные меморандумы, количество которых составило 8.

Кроме того, международное сотрудничество осуществляется посредством служебных загранкомандировок в такие страны, как Корея, Малайзия, КНР, Азербайджан, Швейцария, Дания, Великобритания и др.

25 сентября 2016 года на правительственном портале Узбекистана была открыта виртуальная приемная Премьер-министра, доступная по адресу pm.gov.uz.

«У Вас есть нерешенные проблемы, заявления, жалобы или предложения? Направляйте их Премьер-министру Республики Узбекистан несколькими способами: по телефону, в виде обращения или посетите Кенгаши региональной партийной организации УзЛиДеП», — говорится в приветствии на сайте.

Сегодня, спустя чуть более двух месяцев работы виртуальной приемной Премьер-министра, количество обращений достигло 260 тысяч.

«Сотни проблем уже нашли свое решение, многие из них решаются за считанные дни. В банках появляется обычно отсутствующая наличность, в селах — электричество и газ, в автосалонах — автомобили. Возвращая заявителям веру в справедливость и восстанавливая их права, работа виртуальной приемной доказывает, что для решения большинства проблем нужно лишь желание чиновников на местах», — отзывались о работе местные СМИ.

За истекшие два месяца стало ясно, к каким ведомствам больше всего обращаются граждане. В ТОП-10 организаций входят: хокимият г.Ташкент, Министерство внутренних дел, хокимият Ташкентской области, Министерство труда, Центральный банк и коммерческие банки, Министерство юстиции, Узбекнефтегаз, Министерство финансов и хокимияты областей. Наиболее часто граждане обращаются по вопросам жилья (12%), по вопросам занятости (6%), образования (3,8%), судебным вопросам (3,8%), материальной помощи семьям (3,5%), газоснабжения (3,4%) и другим вопросам (18%).

Разработчиками виртуальной приемной Премьер-министра (pm.gov.uz) во главе с Кабинетом Министров являются Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций (координация), Центр развития системы «Электронное правительство» (выступает в качестве аналитического центра) и Центр UZINFOCOM (техническое сопровождение системы).

Необходимо отметить, что в процесс работы виртуальной приемной и его поддержки (Back office) вовлечено свыше 4500 человек из числа ответственных специалистов министерств и ведомств, для которых круглосуточно работает служба поддержки в виде Call-центра. Качество исполнения во избежание различного рода отписок возложено на Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан, которая тщательно рассматривает решение по каждому из обращений.

Во многих министерствах и ведомствах уже налажена новая система информационного взаимодействия как внутри организации, так и между ведомствами.

Необходимо отметить, что обращения через веб-сайт являются наиболее популярным способом обращения граждан в гос­органы. Это только подтверждает необ­ходимость дальнейшего расширения и повсеместного внедрения информационно-коммуникационных технологий в работу государственных органов, создания единых информационных платформ, выхода на новый, оперативный и интерактивный уровень взаимодействия с гражданами.

Планы на будущее

Хотелось бы отметить, что следующий год станет не менее активным этапом в продолжение реализации проектов системы «Электронное правительство».

Среди намеченных планов можно отметить следующие:

разработка новой версии ЕПИГУ 2.0 с учетом полноценных электронных услуг и внедрения системы оплаты электронных государственных услуг через портал, интеграция с инфокиосками, а также с транзакционными услугами;

разработка системы государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства. С 1 апреля 2017 года государственная регистрация и постановка на учет субъектов предпринимательства будут осуществляться круглосуточно через автоматизированную систему, интегрированную в Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ);

запуск комплекса информационных систем «Лицензия» для оказания электронных государственных услуг в области лицензирования и оформления разрешительных документов;

завершение разработки проектно-технических документов комплексов информационных систем «Таълим», «Согликни саклаш», «Коммунал», «Давлат бошкаруви», базы данных кадастра и Национальной геоинформационной системы;

создание межведомственной сети передачи данных электронного правительства;

интеграция разработанных информационных систем для оказания электронных государственных услуг к межведомственной платформе электронного правительства и Единой системе идентификации пользователей.

Более того, в 2017 году планируется внедрение технологии Mobile ID — системы коммуникации между государственными структурами и гражданином, которая обеспечит формирование безопасной экосистемы предоставления электронных услуг населению, повысит эффективность и снизит издержки на администрирование публичных услуг, повысит степень удовлетворенности граждан электронными услугами, что, в конечном итоге, окажет позитивное влияние на уровень доверия и удовлетворенности работой государственных служб в частности, и правительства в целом. Данная технология в сочетании с технологией электронной цифровой подписи позволяет рассматривать мобильную платформу (мобильный телефон, смартфон, планшет) как аналог электронного удостоверения гражданина и использовать ее также для совершения юридически значимых действий (подписывать контракты, договора, платежные и прочие финансовые документы).

В январе 2017 года также планируется провести оценку качества оказания электронных государственных услуг на основании разработанной методики, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 октября 2016 года №353. Данной методикой определяется эффективность мер по обеспечению органами государственного управления, органами государственной власти на местах доступных и качественных государственных услуг для физических и юридических лиц в электронном формате. Вместе с тем особое внимание привлекает тот момент, что 50% рейтинговой оценки уделен показателям соблюдения сроков оказания, а также удовлетворение потребности пользователей в получении электронных государственных услуг.

Надеемся, что следующий год будет еще продуктивнее, будут внедрены для пользователей актуальные интерактивные электронные услуги, а также реализованы востребованные и приоритетные проекты в рамках развития системы «Элек­тронное правительство».