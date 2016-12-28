В Пресс-центре обсудили участие малого бизнеса в электронных торгах АО «УзРТСБ»

22 декабря 2016 года в Национальном пресс-центре Узбекистана проведена пресс-конференция акционерного общества «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» (АО «УзРТСБ») для представителей средств массовой информации на тему: «Расширение доступа предпринимателей к закупкам биржевых товаров и возможности продвижения их продукций через биржу на внутренний и внешний рынки». Целью проведенного мероприятия было ознакомление широкой общественности с результатами участия представителей бизнес-сообщества в электронных торгах АО «УзРТСБ».

Как было отмечено на конференции, одним из главных достижений в области развития биржевой деятельности в Узбекистане является обеспечение равного доступа к материально-техническим ресурсам для субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, что крайне важно, учитывая ключевую роль предпринимательского движения в развитии экономики страны. Кроме того на протяжении многих лет предприниматели успешно используют современные биржевые технологии для продвижения собственной продукции на внутренний и внешние рынки.

Так, по итогам 11 месяцев 2016 года предпринимателями на бирже приобретено сырьё и материалы на общую сумму 5,5 трлн сумов, что превышает показатель за аналогичный период 2015 года на 18%. Наряду с этим они реализовали через биржу продукцию на 2,1 трлн сумов, с ростом на 17%. При этом их совокупная доля в сделках, заключенных на всех торговых платформах АО «УзРТСБ» достигла 70%. Общее количество данной категории участников торгов превысило 42,0 тыс. субъектов предпринимательства или на 14% больше чем в 2015 году.

Прозрачный механизм торгов, профессиональный брокерский корпус, развитая торговая инфраструктура и гарантийное обеспечение исполнения сделок предоставило возможность для малых предприятий свободно приобрести на биржевых торгах такие виды товарных позиций как цемент, шифер, черный металлопрокат, полиэтилен, сжиженный газ, а также реализовать на торговых сессиях продовольственные товары, нефтепродукты собственного производства и другие виды биржевых товаров.

Кроме того представители деловых кругов активно пользуются преимуществами выставочно-ярмарочной торговли (ВЯТ), которая составляет основу электронной коммерции. Учитывая, что ярмарочные торги проводятся во всемирной информационной сети, доступ к ним имеют не только потенциальные покупатели республики, но и всего мира, что способствует расширению в том числе и экспортных возможностей отечественных товаропроизводителей. Так, в текущем году объем их продаж на местном рынке составил 757,6 млрд сумов, в экспортном направлении – 593,5 тыс. долл. США. Значительную часть из них заняли продукция машиностроения, строительные материалы, химическая и текстильная продукция. В целом удельный вес малого бизнеса в ярмарочных сделках достиг 76%.

В тоже время совершенствование законодательной базы интернет торговли стимулирует дальнейшее развитие электронной коммерции в Узбекистане. В частности 2 августа 2016 года было принято постановление Кабинета Министров №249 «Об утверждении Положения о порядке организации деятельности информационных посредников – организаторов электронных ярмарок, аукционов и конкурсов».

В соответствие с этим нормативным документом в текущем году система ВЯТ претерпела ряд заметных изменений. Так, торговая и платежная часть интернет торгов биржи была интегрирована в единую электронную систему, которая начала функционировать на новом вебсайте – yarmarka.uzex.uz. В настоящее время новая версия вебсайта соответствует тенденциям развития веб-ресурсов в сфере интернет трейдинга, а также обладает улучшенным дизайном, более удобным интерфейсом, продвинутым механизмом поиска и навигации. Она также позволяет клиентам произвести с помощью электронной цифровой подписи через персональный кабинет возврат денежных средств, а также восстанавливать свой логин и пароль без обращения к бирже в письменной форме.

В целях создания дополнительных удобств для клиентов расширены функциональные возможности интерактивных услуг на специальном информационном портале АО «УзРТСБ». К их числу относятся нововведения, внедренные в персональном кабинета клиента и в единой системе обратной связи биржи. Так, в персональном кабинете клиента включена автоматическая рассылка уведомлений и новые функции по эффективному взаимодействию с биржевыми комиссиями.

Другим новшеством является проведение на портале анонимного анкетирования по оценке деятельности биржи. В данном разделе портала пользователи вебсайта в анонимной форме могут оставить свое мнение о недостатках в деятельности биржи. Кроме того в виртуальной приемной руководства АО «УзРТСБ» можно направить свои вопросы в электронной форме. В совокупности данные услуги позволяют улучшить качество оказания биржевых услуг.

Вместе с тем специалистами биржи проводится активная работа по наполнению контент базы вебсайта для предпринимателей b2b.uzex.uz и портала онлайн обучения биржи bilim.uzex.uz. В настоящий момент вебсайт для предпринимателей предоставляет возможность ознакомиться с рейтингом брокерских контор и торговых площадок биржи в разрезе регионов, а также получить практические рекомендации по участию в электронных торгах биржи. В свою очередь на портале онлайн обучения размещены учебные видеоролики и электронные пособия в области государственных и корпоративных закупок, биржевой торговли и электронной коммерции.

В перспективе запланирована модернизация специального информационного портала биржи, предоставление новых возможностей для предпринимателей, посредством реализации проектов по совершенствованию электронных торговых платформ биржи. В завершении мероприятия состоялся обмен мнениями, специалисты биржи ответили на интересующие журналистов вопросы.

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