Блиц-интервью с Айбеком Арифджановым, директором компании Softline в Узбекистане

В небольшом новогоднем блиц-интервью об итогах уходящего 2016 года и о планах в наступающем 2017 году нашему изданию рассказал Айбек Арифджанов, директор компании Softline в Узбекистане.

— Отличается ли сегодняшний Softline от того, что был год назад?

— Да, конечно, отличается, компания растет, расширяет круг своих компетенций и показывает впечатляющие темпы роста как глобально, так и на рынках СНГ, и в частности, в Узбекистане. На сегодняшний день компания представлена в 80 городах и 30 странах мира.

Softline в этом году отметил свое 12-ле¬тие успешного развития на рынке ИКТ Узбекистана. Год назад была поставлена цель отойти от стереотипа поставщика программного обеспечения и расширять сферу деятельности в качестве полноценного интегратора. На сегодняшний день эта цель достигнута, мы являемся полноценным интегратором, имеющим широкий портфель программных и аппаратных решений, мы реализуем сервисные проекты, занимаемся не только внедрением того или иного решения, но также обеспечиваем техническое сопровождение, компания обладает собственным учебным центром — Softline Education, слушателям доступен широкий ряд авторизованного и авторского IT-обучения по любому направлению.

Одним из немаловажных событий уходящего года стало подписание партнерского договора с компанией Huawei. В рамках нашего сотрудничества мы получили высокие партнерские статусы «Value Added Partner» и «Huawei Autho¬rized Learning Partner» по Центральной Азии, подтвержденный сертификацией как технического персонала, так и отделом продаж. Данные статусы позволяют внедрять решения Huawei максимально качественно и гибко для наших клиентов, кроме того, статус HALP подразумевает эксклюзивное обучение по решениям Huawei не только в Узбекистане, но и соседних странах.

— Расскажите, пожалуйста, об итогах деятельности Вашей компании во II полугодии 2016 года (цифры, факты, главные события).

— 2016 год прошел для нас под эгидой развития направления сервисов. Ориентируясь на мировую практику и учитывая динамично развивающийся рынок ИКТ Узбекистана, мы фокусируемся на таких востребованных задачах, как: сокращение бюджетов и оптимизация бизнес-процессов, повышение эффективности персонала с применением IT-инструментов, защищенность IT-инфраструктуры, по вопросам информационной безопасности в целом и т.д. У Softline накоплена значительная экспертиза в области решений и услуг, которые призваны обеспечить решение всех перечисленных задач.

Компания регулярно пополняет список своих партнеров лидерами мирового рынка IT, что в свою очередь помогает сделать лидерами и наших клиентов, так как к каждому из них у нас разрабатывается и применяется действительно индивидуальный подход на практике.

Профессионализм наших сотрудников подтверждает наличие компетенций от таких производителей, как Microsoft, Huawei, VMWare, Veritas, Fujitsu, NetApp, Cisco, Lenovo, Avaya, Oracle, Kerio, «Лаборатория Каспер-ского», ESET, Infowatch, и многих других. Softline является клиентоориентирован¬ной компанией, и тщательно изучая уровень развития ИТ-инфраструктуры на предприятиях, мы ставим перед собой задачу предоставить каждому нашему клиенту именно те решения и услуги, которые оптимальным образом соответствуют специфике его бизнеса и способствуют решению задач на новом уровне.

— Несколько слов о планах на I полугодие 2017 года.

— В первом полугодии 2017 года мы планируем и дальше расширять портфель решений по направлению Hardware, продолжить развитие направления сервисов, развивать направления BI и ERP-решений.

Наращивание темпов в уже развитом нами направлении по информационной безопасности также является одной из ключевых задач на первое полугодие 2017 года. На сегодняшний день мы обладаем широким портфелем решений и услуг по данному направлению. Квалификация нашего персонала подтверждается регулярными запросами и реализованными проектами.

В целом, компания Softline стремится развивать и расширять свой бизнес, поддерживая высокое качество оказываемых услуг, и оставаться компанией, ориентированной на интересы своего клиента. Мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно работаем над улучшением качества оказываемых услуг и совершенствуем технологии развития как менеджмента, так и бизнеса.

— И в конце, несколько слов нашим читателям.

— Пользуясь случаем, позвольте поблагодарить всех наших уважаемых партнеров и заказчиков за высокий профессионализм и высокий уровень доверия в нашей совместной работе. Также от имени компании Softline в Узбекистане позвольте поздравить всех с наступающим Новым годом!

Пусть 2017 год принесет в ваши дома радость, счастье, улыбки и хорошее настроение.

Исполнения всех желаний и удачного осуществления планов. Счастливого вам Нового года!