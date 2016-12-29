Блиц-интервью с Фазлидином Мирзаевым, председателем совета учредителей группы компаний NIHOL

NIHOL: лучшие IT-архитектуры e-Gov и не только

— Год заканчивается активной и напряженной работой над рядом крупных проектов. Прежде всего, мы сконцентрировались на нашем приоритетном проекте «Разработка и внедрение типовой информационной системы «Кадрлар» для систематизации и хранения информации о сотрудниках государственных органов» (ТИС «Кадрлар»). ТИС «Кадрлар» является первой системой в Узбекистане, реализующей как внутриведомственные решения для кадровых служб всех государственных органов, так и интеграционного решения, объединяющего их в единое Национальное межведомственное информационное пространство по кадровым вопросам. Решения апробированы во всех подразделениях Минтруда и Центре развития системы «Электронное правительство». Уже сейчас к данной системе подключены 85 министерств и ведомств, а в целом планируется, что пользователями ТИС «Кадрлар» станут все государственные предприятия страны, а это порядка двухсот тысяч организаций. Можно с полной уверенностью сказать, что аналогов подобной системы на сегодняшний день нет как у нас в стране, так и в ближайшем зарубежье. Отмечу, что процесс эффективного развития и дальнейшего наращивания системы будет продолжен и в ближайшие годы, поскольку данному направлению уделяется огромное внимание на государственном уровне в целях оптимальной автоматизации процессов, связанных с вопросами трудовой занятости граждан страны.

Данная уникальная комплексная информационная система включает в себя следующие основные решения:

back office-решения: ТИС «Кадрлар» (Кадровый менеджмент), Национальный банк вакансий, База справок-объек­тивок и Реестр справок-объективок. Обеспечена языковая локализация интерфейсов;

ТИС «Кадрлар» (Кадровый менеджмент), Национальный банк вакансий, База справок-объек­тивок и Реестр справок-объективок. Обеспечена языковая локализация интерфейсов; front-end-решения: Национальный кадровый портал, обеспечивающий единую точку входа во все системы и взаимосвязь с back-end-решениями в части предоставления отчетов в Национальный банк вакансий. С Бета-версией портала сейчас работают юридические лица всех районов Ташкента. Обеспечена возможность масштабирования на всю республику. Организовано взаимодействие с поль­зователями посредством SMS-уведомлений при регистрации на портале;

Национальный кадровый портал, обеспечивающий единую точку входа во все системы и взаимосвязь с back-end-решениями в части предоставления отчетов в Национальный банк вакансий. С Бета-версией портала сейчас работают юридические лица всех районов Ташкента. Обеспечена возможность масштабирования на всю республику. Организовано взаимодействие с поль­зователями посредством SMS-уведомлений при регистрации на портале; интеграционная платформа с ор­ганизацией межведомственного взаимодействия, обеспечивающая необ­ходи­мые взаимодействия back office-решений, взаимодействия с национальными государственными реестрами сис­темы «Электронное правительство», с сис­темой Министерства труда «Рынок труда», синх­ронизацию НСИ и т.д.

Представляя следующую нашу систему, ЕАИС MEHNAT DAFTARCHASI_UZ, отмечу, что она автоматизирует все процессы обеспечения трудовыми книжками: от подачи через Персональный кабинет на Национальном кадровом портале юридическими лицами заявлений на приобретение трудовых книжек до организации полного учета движения трудовых книжек сотрудниками подразделений Министерства труда.

Хочу обратить внимание на то, что в своих проектах специалисты NIHOL рассматривают предоставление государственной услуги, как процесс. Мы считаем, что для организации интерактивной госуслуги уже недостаточно формирования и предоставления только электронных форм документов, и в своих проектах обеспечиваем автоматизацию всего процесса оказания государственной услуги.

Так, для юридических лиц через Персональный кабинет организована подача сведений по вакансиям в Национальный банк вакансий. Поступивший отчет принимается сотрудником Минтруда. Сразу после приема сведения о свободной вакансии публикуются на Национальном кадровом портале и доступны для просмотра всем посетителям портала. Автоматизация всех процессов работы с отчетами по вакансиям позволяет оперативно пополнять Банк вакансий и информировать граждан, испытывающих проблемы с трудоустройством, актуальной информацией по свободным вакансиям в организациях.

В этом же Персональном кабинете юридическое лицо может подать заявку на приобретение трудовых книжек. На основе поданной электронной заявки запускаются бизнес-процессы по выполнению данной заявки сотрудниками Мин­труда. При этом заявитель может по статусу своей заявки отслеживать этапы ее обработки.

В основе архитектуры разрабатываемых нами систем, о которых шла речь выше, лежат бизнес-процессы автоматизируемых функциональных процедур, что позволяет нам успешно разрабатывать и внедрять бизнес-процессы с высокой степенью масштабируемости. Мы строим архитектуру интеграции не на единстве платформ, а на принципах сервис-ориентированной архитектуры. В качестве платформы для построения решений используем решения IBM — признанного мирового лидера в сфере SOA.

На развитие архитектуры наших решений повлияло широкое распространение мобильных устройств. Для обеспечения оперативного доступа к информации или согласования бизнес-процессов, часть функционала систем продублирована на мобильные приложения.

Особое внимание при разработке систем мы уделяем построению архитектуры безопасности. В ее основу положены механизмы безопасности программно-технического уровня. Предусмотрена безопасность доступа к данным в зависимости от уровня подчинения, функций и принимаемых решений должностным лицом или службой и их обязанностей. В решениях обеспечена многоуровневая иерархия доступа к данным, ведение Централизованного реестра пользователей, основанного на каталоге LDAP, а также двухфакторная аутентификация пользователей посредством проверки логина и пароля на сервере аутентификации ТИС «Кадрлар» и валидации электронной цифровой подписи пользователя на сервере ГНК РУз в режиме реального времени.

Немаловажным фактором для апробирования технических решений, эффективности ведения разработок, качественного тестирования и ускорения внедрения в промышленную эксплуатацию создаваемых нами систем, является приобретение для собственных нужд серверного оборудования IBM. В настоящее время компания NIHOL готова предложить заказчикам, с учетом их потребностей, качественно новый вид облачных сервисов: PaaS (Platform-as-a-Service), SaaS (Software-as-a-Service) и IaaS (Infrastructure-as-a-Service).

Другим направлением наших разработок является использование промышленной СУБД Oracle, которая рассчитана на работу с огромными объемами данных и большим (десятки и сотни тысяч) числом пользователей, обеспечивая высокий уровень производительности, безопасности, надежности и отказоустойчивости. При разработке информационных систем с использованием промышленной СУБД Oracle нами применяется авторская платформа LexDOCS, обеспечивающая возможность разработки информационных систем повышенной сложности для удовлетворения потребностей крупных государственных и коммерческих организаций и компаний. Так, на авторской платформе LexDOCS для Центра правовой информатизации при Министерстве юстиции Республики Узбекистан была разработана, внедрена и развивалась в период с 2002 по 2009 гг. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан — «LexUZ», также были разработаны и внедрены информационные системы для Национальной авиакомпании, Независимого института по мониторингу формирования гражданского общества и других. Последний наш проект с использованием авторской платформы LexDOCS связан с Олий Мажлисом Республики Узбекистан. Система электронного законотворчества для Олий Мажлиса предназначена для централизованного накопления, систематизированного хранения и обеспечения доступа депутатов Законодательной палаты, членов Сената, сотрудников Ап­паратов палат парламента к законо­творческим материалам, которые разрабатываются в ходе законотворческой деятельности двух палат парламента. Системой решаются задачи по созданию единого информационного пространства для централизованного накопления, хранения, учета, поиска, обмена и обработки законотворческих материалов; организации законотворческого документооборота и автоматизации совместной работы над законопроектами и другими материалами, относящимися к законотворческой деятельности. Система позволяет обеспечить ведение мониторинга, статистики и контроля результатов законодательного процесса.

В уходящем году мы активно также работали с такими известными мировыми вендорами, как IBM, LENOVO, Huawei, Microtik, Fujitsu Technology Solutions GMBH и другими. Профессиональный подход к интересам заказчика позволил нам в этом году реализовать крупные проекты по модернизации IT-комплексов и поставкам оборудования мирового класса. В числе наших клиентов в этом году были Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, компании «LG», «Coca Cola Ichimligi», «Sharq Telekom», СП «General Motors Uzbekistan» и другие. Например, компания «LG-N-Sys Inc.» пригласила нас принять участие в проекте «Individual and Legal entity Database System» (База данных юридических и физических лиц), реализуемом в рамках электронного правительства, где нами была выполнена инсталляция и настройка сетевого оборудования Huawei, обеспечивающие высоко защищенную инфраструктуру комплекса. Принимая во внимание профессионализм наших специалистов и высокое качество выполненных работ по этому проекту, а также положительные отзывы со стороны заказчика, компания «LG» вновь пригласила нас для выполнения настройки сетевого оборудования в рамках проекта реализации расширения системы (IPS Integrated Platform System — Система интегрированной платформы). Это лишь некоторые примеры успешного сотрудничества в уходящем году.

Подводя итоги, не могу не отметить, что ярким событием уходящего года для нас также стало участие в ежегодной Международной выставке информационно-коммуникационных технологий ICTExpo 2016 и в ICTForum 2016, организованном в рамках Недели информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan 2016, в формате блочных конференций, секционных заседаний, мастер-классов и панельных дискуссий. На форуме специалисты NIHOL выступили с докладами о реализованных проектах электронного правительства. И это был хороший опыт обмена мнениями с различными международными экспертами по технологиям, информационным системам и базам данных электронного правительства.

Плодотворным стало участие по приглашению компании «Fujitsu Technology Solutions GMBH» и в международном форуме «Цифровые трансформации будущего» в Германии, а также в ежегодных форумах IBM и Oracle, семинарах компании «Microtik» и других.

Опыт и знания, помноженные на целеустремленность, станут тем нашим багажом, который мы возьмем с собой в новый 2017 год. Говоря о планах, подчеркну, что для нас важен поиск новых идей и предложений. Мы готовы оказать помощь клиентам, бизнес-партнерам и независимым разработчикам програм­много обеспечения в понимании, оценке, проработке и внедрении инновационных решений. Предлагаем новые сервисные возможности по тестированию более 100 локальных и удаленных инфраструктурных решений: Power Systems, Systems Storage, Systems z, IBM Software, IBM Cloud, SAP HANA on Power и многое другое. Большое внимание будем уделять вопросам управления инфраструктурой хранения данных, в частности, Центров обработки данных. Это направление в развитии ИТ-индустрии связано со значительным ростом количества корпоративных ЦОД и процессом консолидации в индустрии коммерческих ЦОД. Оно становится все более востребованным, как и разнообразные решения по применению ленточных технологий для повышения эффективности деятельности, повышения сохранности и оперативности использования данных, а также системы безопасности.

В современных условиях приоритетное значение приобретают вопросы широкого внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий во всех сферах деятельности. И в этой связи, пользуясь случаем, хочу пожелать всем коллегам в наступающем году новых творческих решений, интересных проектов, новаторства, профессионализма. А всем жителям Узбекистана, конечно же, здоровья, счастья и благоденствия! С наступающим Новым годом!