Блиц-интервью с Абдувоитжоном Гафуровым, Генеральным директором Центра программистов BePro

Этот год был полон важных событий, в которых наш центр принимал непосредственное участие. Во-первых, конечно же, это работа над видеостеной для раздела новейшей истории в музее истории связи. Проект действительно уникальный для нашей страны, и мы горды тем что именно нам представилась возможность осуществления проекта. Приурочено все это было, как вы знаете, к саммиту ШОС, который проходил в нашей столице. Для подготовки к ШОС у нас была еще одна особая роль, нашими специалистами была автоматизирована диспетчерская служба экстренного реагирования ГУВД Ташкента — 102. К системе GPS были подключены более сотни автомобилей. Система была успешно опробована в боевом режиме во время проведения саммита ШОС и центру была направлена благодарность со стороны ГУВД г. Ташкента за оказанную помощь и содействие.

Сейчас мы готовим на платформе UZGPS систему для автоматизации диспетчерского центра для экстренных служб скорой помощи и планируем интеграцию системы с нашей медицинской системой АИС MedData. Значительно продвинулись мы в проекте GPS Agro — системы мониторинга работы сельскохозяйственных машин, задействованных в сборе урожая. Система позволяет прописывать на карте зоны интереса, в данном случае это засеянные поля, и мы в режиме реального времени можем видеть, например, как продвигается уборка урожая, и какое количество поля уже обработано.

Свое дальнейшее развитие получила и наша, ранее упомянутая АИС MedData, в ноябре мы совместно с институтом стома­тологии участвовали на демо-дне Startup-инициативы, где презентовали проект нового модуля MedData стоматология. Это не просто система автоматизации работы стоматологических клиник, но и мощный аналитический инструмент, который позволит институту стоматологии и Министерству здравоохранения Узбекистана в целом получать самые достоверные статистические данные по республике.

В прошлом году мы усердно работали над проектом Центра «единого окна» Сергелийского района Ташкента, и в рамках данного проекта разрабатывали систему мониторинга деятельности ТЧСЖ. В этом году проект нашел свое продолжение. Мы успешно внедрили систему мониторинга ТЧСЖ в Джизакской и Наманганской областях.

Все это было бы невозможно без нашей команды! В этом году в нашей команде прибавилось медалистов, наша очаровательная сотрудница Озода Умарова за добросовестный труд, за достижение больших успехов в деле развития информационных технологий в Республике Узбекистан удостоилась медали «Шухрат», а наш старший программист Бобур Суннатов удостоился звания «Уз касбининг устаси». Это еще раз доказывает, что мы собрали, а главное, воспитали у себя в компании высококлассных специалистов, которым не страшны сложные проекты и которые действительно знают свое дело.