Блиц-интервью с Фахритдином Рахимовым, директором ООО «Texnoprosistem»

В уходящем году наша команда достигла хороших результатов. Поддерживая свое стремление и упорный труд, мы стремимся к достижению глобальных изменений в компании, которые стабильно происходят уже несколько лет.

2016 год стал для нас годом, в котором мы добились значительных успехов и улучшили качество предоставляемых услуг. В этом году были подписаны крупные контракты с корпоративными абонентами, увеличился список наших партнеров, возросла абонентская база компании, были запущены новые инновационные услуги, проведены крупные акции, был расширен сегмент тарифов и охват FTTB в отдельных районах города.

Основной задачей TPS, как одного из инновационных интернет-провайдеров на рынке Узбекистана, — удержать свои позиции, делая более удобным потребление традиционных услуг и предлагая новые.

Нашими специалистами были раз­работаны и внедрены новые услуги, благодаря которым Интернет становится быстрее, доступнее и легче в использовании.

Одним из важных достижений мы считаем внедрение уникальной услуги «Родительский контроль». Наша компания первая на рынке Узбекистана запустила эксклюзивный продукт, позволяющий защитить ваших близких от угроз Интернета, в которые входят и пропаганда насилия, наркотиков, алкогольной продукции, курения, а также назойливая реклама, которая часто не предназначена для просмотра лицам младше 18 лет. «TPS заботится о своих абонентах» — это можно назвать девизом, который сопровождает команду во время разработки всех услуг.

Вторым значимым событием стал запуск приложения для просмотра видеоконтента, созданного совместно с нашими партнерами. AllPlay — это сервис для онлайн-просмотра фильмов и се­риалов: красивый, удобный, с большой коллекцией контента. Здесь любой посетитель, киноман и любитель сериалов всегда найдет, что посмотреть на своем смарт­фоне, планшете или смарт-ТВ. Коллекция контента впечатляет: база данных медиаконтента насчитывает свыше 7000 фильмов и мультфильмов в отличном качестве, а также более 2000 сериалов и ТВ-передач. Нет, «Санты Барбары» в коллекции пока нет, зато много комедий, фантастики, драм, семейных фильмов и захватывающих боевиков. Малышам — «Смешарики», мамам — «Великолепный век», а папам с сыновьями — самый «смак»: эпичные блокбастеры и триллеры. А самое главное — приложение помогает без каких-либо проблем смотреть Player.uz.

Под занавес года компанией была запущена программа лояльности «JetPoints» для абонентов — физических лиц. «JetPoints» — это накопительная система начисления бонусных баллов, а это значит, что абсолютно все абоненты TPS с мо­мента своего подключения накапливают бонусы на личном абонентском счете. Проект пока достаточно молодой и потратить баллы в данный момент абоненты смогут только на приобретение дополнительных услуг компании, но в планах крупное расширение охвата программы лояльности. В рамках программы «JetPoints» в начале 2017 г. планируется предложить новые интересные услуги для наших абонентов.

На протяжении всего года наши сотрудники устраивали различные конкурсы, поощряя активных и лояльных абонентов TPS. Мы стараемся держать на должном уровне отношения со своими существующими и потенциальными клиентами, позиционируя себя как надежный партнер для физических и юридических лиц.

Стоит отметить, что мы также не упускаем возможность проявить себя в благотворительности, в этом году это сопровождалось помощью Дому «Мурувват» для людей с ограниченными возможностями в городе Денау Сурхандарьинской области.

А 1 июня, в честь Международного дня защиты детей, наша дружная команда устроила праздник детям, посетившим офис абонент­ского обслуживания. На протяжении трех дней каждый пришедший с родителями ребенок получал возможность участвовать в лотерее и получал сувениры, сладости и воздушные шары.

Если говорить о планах на 2017 год, то они не менее интересные, чем в 2016 году.

В первую очередь мы серьезно настроены развивать стратегию компании, акцентируясь на сегментировании рынка, новом подходе к созданию тарифов, которые будут устраивать и охватывать большинство категорий пользователей, начиная от студентов и заканчивая многодетными семьями с различной возрастной категорией.

Так же, как мы все знаем, команда TPS активно занимается развитием внутренних ресурсов и контент-сайтов. Ежедневно наши специалисты обновляют и пополняют новинками одни из популярнейших сайтов в сети TAS-IX — http://www.player.uz и http://www.topmusic.uz.

В преддверии Нового года от лица всей компании желаю всем благополучия, успехов, здоровья и мира в ваши дома. Пусть 2017 год принесет вам только радость и положительные эмоции!

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