Блиц-интервью с г-ном Ли Санг Ки, генеральным директором ООО «East Telecom»

Компания East Telecom уже тринадцать лет предоставляет свои услуги в сфере IT на рынке Узбекистана. В данной статье мы хотели бы подвести итоги уходящего 2016 года. За этот год, по словам руководства компании, были осуществлены большинство запланированных задач, достигнуты цели, а также была проделана большая работа по увеличению лояльности и доверия новых и существующих клиентов. На данный момент East Telecom продолжает увеличивать свою долю на рынке путем предоставления клиентам комфортных и надежных услуг высокого качества.

В 2016 году много усилий прилагалось для развития компании во всех отраслях. Сотрудники East Telekom ежемесячно участвовали в тренингах и встречах, повышая свои знания и уровень квалификации, общение с клиентами и достижение поставленных задач стало проходить на более высоком уровне. Мы понимаем, что успех в развитии крупной организации в большей степени зависит от совершенствования кадров внутри компании и видим положительные результаты от такого рода инвестиций. Для этого все сотрудники компании участвуют в программе обмена профессиональным опытом со специалистами из Южной Кореи.

Следует отметить, что второе полугодие года отличилось для компании улучшениями с технической стороны, значительно сократилось количество аварий, с целью экономии финансовых средств и улучшения качества услуг было модернизировано и оптимизировано РРЛ (радиорелейное оборудование) в двух регионах: Карши и Термез, а также на стадии получения оборудования для оптимизации находятся: Навои, Самарканд, Нукус и Гулистан.

На участке Ташкент–Ферганская долина был оптимизирован канал сети передачи данных ООО «East Telecom».

Организованы дополнительные каналы на участке Ташкент–Фергана и Ташкент–Андижан.

На сегодняшний день появление и оптимизация этих каналов дает возможность рационально распределить возрастающий трафик по основным узлам Ферганской долины и повысить надежность сети передачи данных в целом по всему региону.

Также появление дополнительных каналов поможет обойти «узкое место» при обрыве на участке Ташкент–Коканд–Наманган, что повысит производительность эксплуатации сети.

Компания East Telecom всегда старается упростить пользование своими услугами для всех клиентов. В 2016 году значительно увеличилось число корпоративных абонентов, на данный момент с нами сотрудничают большинство сотовых операторов страны, крупные заводы и другие предприятия, занимающие стабильную позицию на рынке Узбекистана.

На протяжении трех лет компания использует в своей работе систему KPI (KPI (Key Performance Indicator) — это показатель достижения успеха в определенной деятельности или в достижении определенных целей. Можно сказать, что KPI — это количественно измеримый индикатор фактически достигнутых результатов.), что помогает отслеживать и контролировать все показатели успеха и выявлять слабые стороны, совершенствуя и исправляя их. Показатели East Telekom в этой системе с каждым годом растут, благодаря этому можно выделять основные факторы на рост и развитие компании в сфере телекоммуникаций.

Следует отметить, что господин Ли выразил свою благодарность АК «Узбектелеком» за помощь в развитии и сотрудничестве при строительстве магистралей. Благодаря их проводной линии более 70% абонентов East Telekom могут бесперебойно пользоваться услугами компании.

А теперь краткое описание планов на 2017 год

Требование клиентов и пользователей сети растут ежедневно, это обусловлено прогрессирующим развитием технологий. Качество — одно из лидирующих конкурентоспособных наших преимуществ. В 2017 году мы продолжим работу в осуществлении наших постоянных целей — повышение уровня качества услуг, улучшение сервиса предоставления услуг компании, обеспечение бесперебойности связи, а также совершенствование работы различных служб компании. Будем продолжать расширение зоны покрытия и увеличение количества абонентов. Также продолжится сотрудничество с крупными корпоративными клиентами. Планируется снижение цен и значительное увеличение качества услуг.

Компания East Telecom благодарит всех своих клиентов за их выбор и доверие, мы стараемся быть лучше для вас!