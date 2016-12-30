Блиц-интервью с Владимиром Муфтиевым, директором ООО «PIXEL CRAFT»

Профессионально внедрять качественные, узнаваемые и удобные проекты!

Очень часто в новостях компании, освещая запуск новых проектов, мы пишем, что рады сообщить вам о разработке нового сайта и это действительно так, ведь каждый проект для нас — это результат многочасовых мозговых штурмов, километры программного кода и кропотливая работа над каждым элементом будущего сайта. Именно поэтому сегодня меня переполняют эмоции, я вспоминаю все реализованные проекты, делюсь ими с вами и понимаю, что этот насыщенный год завершается довольно успешно!

Уходящий год стал для нас и сложным, и интересным, динамичным и плодотворным, был украшен новыми знакомствами, ошеломляющими и познавательными мероприятиями и многообещающими деловыми предложениями.

Уже в январе был дан стремительный старт, ознаменовавшийся запуском сайта одной из известных клиник Узбекистана «VITAMED Medical».

Сайт медицинской клиники vitamed.uz — это многофункциональная и хорошо масштабируемая информационная система, обеспечивающая бесперебойное взаимодействие клиники и пациентов в режиме реального времени, оснащенная удобной системой управления с возможностью дальнейшего подключения онлайн-оплаты услуг клиники посредством национальных платежных систем.

Следом за сайтом клиники компанией запущен интернет-магазин по продаже лицензионного программного обеспечения для домашнего и корпоративного сегмента Esoft.uz. Осуществить покупку программного обеспечения может как физическое, так и юридическое лицо. Отличие лишь в том, что физическое лицо осуществляет оплату при помощи платежной системы UzCard, а для юридического лица формируется спецификация в виде приложения к Договору (Публичной оферте).

В целях выполнения Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.07.2015 г. №190 «О дополнительных мерах по дальнейшему упорядочению деятельности центров регистрации ключей электронных цифровых подписей», с апреля 2016 года компанией «PIXEL CRAFT» осуществляется интеграция веб-сайтов государственных органов с Единой информационной системой идентификации пользователей Esi.uz.

В мае текущего года осуществлен запуск сайта для компании China Leasing Group. Как и все предыдущие проекты компании, сайт разработан на CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом» — профессиональной системе управления веб-проектами, отличающейся безопасностью, надежностью, простотой и широкими функциональными возможностями.

В июне 2016 года разработали веб-сайт www.uzsm.uz для акционерной компании «Узстройматериалы».

Август 2016 года ознаменовался для компании запуском первого композитного сайта для информационного агентства «Uzbekistan Today».

В октябре завершен запуск долгожданного сайта для АКБ «ASIA ALLIANCE BANK», в котором мы постарались воплотить в жизнь совершенно новые способы предоставления информации, предусмотрели дружелюбный интерфейс и простоту навигации, позволяющие с легкостью воспринимать информацию, несмотря на изобилие интерактивной и динамической информации.

2016 год стал годом плодотворного сотрудничества с ОБСЕ, что подтверждает запуск в октябре текущего года официального веб-сайта Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) и работу над новым текущим проектом по созданию специализированного интернет-портала гражданских институтов Республики Узбекистан.

В целях выполнения Постановления Кабинета Министров РУз №366 от 27.10.2016 года «Об ответственности руководителей министерств и ведомств, хозяйственных объединений, Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, городов и районов по безусловному выполнению требований Закона Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц», в ноябре 2016 года компания «PIXEL CRAFT» запустила виртуальные приемные для руководителей Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, АО «Узстройматериалы» и АКБ «ASIA ALLIANCE BANK».

В ноябре 2016 года на сайте odnookno.uz запущена новая услуга по приему онлайн-заявлений на инвен­таризацию недвижимости.

Завершают год два сайта, разработанные в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к официальному веб-сайту органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах (согласно Приложению №3 к ПКМ №355 от 31.12.2013 г.), это сайт эстрадного общества «Узбекнаво» и сайт Государственного центра сертификации и контроля качества семян сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан «Узгосконтрольсемцентр» («Ўздавуругназоратмаркази»).

Как и все сайты, разработанные ранее нашей компанией, сайты оснащены дополнительными функциональными возможностями, как, например:

кнопка «Весь сайт»;

подписка на рассылку;

версия сайта для слабовидящих пользователей;

звуковое сопровождение;

функция «Нашел ошибку — Ctrl+Enter»;

проведение опросов;

полезные ссылки;

формы обратной связи и отправки резюме;

освещение мероприятий;

база нормативных документов по отрасли и многое другое.

2016 год принес компании и новые статусы:

В марте 2016 года Агентством по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан компании «PIXEL CRAFT» выдано свидетельство на товарный знак и знак обслуживания.

В сентябре текущего года наша компания получила компетенцию «Композитный сайт», которая дает партнерам компании «1С-Битрикс» возможность привлечения клиентов, заинтересованных в том, чтобы их сайты работали быстрее и отображались с наименьшим временем отклика.

Компетенция «Решения для государственных организаций» предоставляется партнерам, успешно внедряющим решения: «1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации», «1С-Битрикс: Портал открытых данных», «1С-Битрикс: Внутренний портал государственной организации» или создающим индивидуальные интернет-проекты на платформах «1С-Битрикс» и «1С-Битрикс24» для органов власти и местного самоуправления.

И к концу года наша компания является золотым сертифицированным партнером и состоит в десятке рейтинга партнеров «1С-Битрикс», внедряющих решения для государственных организаций по всему миру, и первая среди партнеров компании в Узбекистане.

Параллельно с новыми проектами разработчики компании уделяют пристальное внимание и собственным проектам. В частности, в феврале 2016 года произведена локализация портала сообщества велосипедистов Узбекистана Veloman.uz на государственный язык. Аудитория сайта с каждым днем расширяется, а мы продолжаем заботиться о том, чтобы новости велоспорта, размещаемые на портале, вызывали живейший интерес у наших читателей.

Компания стала старше еще на один год и продолжает активно участвовать в проектах, направленных на развитие информационно-коммуникационных технологий во всех отраслях и сферах общества, идет в ногу с новыми требованиями, направленными на повышение открытости и гласности, оттачивает мастерство в разработке информационных ресурсов и систем.

В следующем году мы намерены удерживать планку высокого качества, грамотной и добросовестной работы, продолжать оказывать техническую и информационную поддержку всех наших клиентов, профессионально внедрять качественные, узнаваемые и удобные проекты.

От лица всего коллектива компании «PIXEL CRAFT» и от себя лично хочу поздравить всех жителей Узбекистана и редакцию журнала infoCOM.UZ с наступающим Новым годом и пожелать мира и благополучия, процветания и реализации всех намеченных планов!