Принят Указ Президента Республики Узбекистан “О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и юридических лиц”

28 декабря принят Указ Президента Республики Узбекистан “О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и юридических лиц”. В указе отмечается что за короткий период функционирования Виртуальная приемная Премьер-министра Республики Узбекистан стала эффективным механизмом взаимодействия органов государственной власти и управления, органов хозяйственного управления, хокимиятов всех уровней с гражданами, позволяющим решать самые насущные проблемы населения.

Также отмечается, что деятельность Виртуальной приемной Премьер-министра Республики Узбекистан выявила ряд системных недостатков в организации работы государственных органов с обращениями, связанных с нарушениями порядка и сроков их рассмотрения, проявлениями формализма, бюрократизма и волокиты.

Согласно указу, в связи с провозглашением 2017 года «Годом диалога с народом и интересов человека», принимая во внимание многочисленные положительные отзывы населения о работе Виртуальной приемной Премьер-министра Республики Узбекистан, в целях практического утверждения в деятельности государственных органов всех уровней принципа «Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу», а также внедрения качественно новой системы работы с обращениями физических и юридических лиц созданы:

Народная приемная Президента Республики Узбекистан на базе Приемной граждан Управления делами аппарата Президента Республики Узбекистан;

Народные приемные Президента Республики Узбекистан (далее – Народные приемные) в Республике Каракалпакстан, областях и г.Ташкенте, а также в каждом районе и городе (кроме городов районного подчинения);

Виртуальная приемная Президента Республики Узбекистан (далее – Виртуальная приемная).

Основными задачами Народных приемных и Виртуальной приемной определены:

организация прямого диалога с населением, обеспечение функционирования качественно новой и эффективной системы работы с обращениями физических и юридических лиц, направленной на полноценную защиту их прав, свобод и законных интересов;

создание условий для безусловной реализации конституционных прав граждан на обращение к Президенту, в Олий Мажлис, аппарат Президента, правительство, органы государственного управления, судебные, правоохранительные и контролирующие органы, органы государственной власти на местах, иные государственные организации и органы хозяйственного управления;

организация полного, объективного и своевременного рассмотрения обращений, поступивших в Народные приемные и Виртуальную приемную, в строгом соответствии с законом «Об обращениях физических и юридических лиц»;

осуществление системного мониторинга и контроля за рассмотрением обращений, поступивших в Народные приемные и Виртуальную приемную и направленных по принадлежности в государственные органы и органы хозяйственного управления;

проведение приема физических лиц и представителей юридических лиц с участием должностных лиц государственных органов и органов хозяйственного управления, в том числе посредством видеоконференцсвязи;

широкое использование современных информационно-коммуникационных технологий в работе с обращениями путем внедрения и ведения единой электронной информационной системы по вводу, обобщению, систематизации и контролю за рассмотрением обращений, поступающих в Народные приемные и Виртуальную приемную.

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