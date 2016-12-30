ТПП провела презентацию бесплатной версии национальной программы «1UZ Бухгалтерия. Мини» для ведения бухгалтерского учета

30 декабря 2016. Автор:
Рубрика: Конференции, семинары и презентации

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29 декабря 2016 года Торгово-промышленная палата Узбекистана, ООО «BePro Norma» и общественное движение молодежи «Камолот» провели презентацию бесплатной версии национальной программы «1UZ Бухгалтерия. Мини» для ведения бухгалтерского учета. Это подарок от компании BePro Norma, Торгово-промышленной палаты Узбекистана для всей молодежи Узбекистана, начинающих предпринимателей, бухгалтеров, студентов и учебных центров.

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Стоит отметить, что существование многих преференций и льгот, направленных на развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, поддержку деятельности субъектов сектора, способствует последовательному повышению доли данной сферы в экономике страны.

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В частности, важным документом в продолжении работ по данному направлению на новом уровне служит Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2016 года “О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всесторонней защите частной собственности и качественному улучшению деловой среды”.

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Малый бизнес и частное предпринимательство играет важную роль в развитии экономики нашей страны. По данным Министерства Экономики Республики Узбекистан и Государственного комитета по статистике, доля данного сектора в валовом внутреннем продукте по сравнению с 2000 годом возросла с 31 процента до 54,6 процента. Этому способствовало внимание, которое оказывается руководством страны развитию малого бизнеса и предпринимательства.

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Учитывая важность сектора малого бизнеса для развития страны и принимая во внимание опыт, накопленный компанией BePro Norma в создании программных решений для учета и контроля в сфере бухгалтерии, компания решила внести свой вклад в развитие данного сектора экономики.

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С этой целью компания предлагает вниманию предпринимателей, бухгалтеров, учащихся программное обеспечение «1UZ Бухгалтерия. Мини», поставляемое совершенно бесплатно.

В настоящее время во всех предприятиях существует потребность в автоматизации бухгалтерского учета. Современные бухгалтерские программы предоставляют возможность создания базы данных и формирования на его основе бухгалтерских отчетов разной сложности, а также помощь в предупреждении совершения ошибок в учете, экономии рабочего времени и оперативном получении необходимой информации. При выборе программы необходимо учесть для какой формы предприятия она разработана – малого, среднего или крупного предприятия, а также обратить внимание на сферу деятельности.

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Западными и местными разработчиками создано множество программ для ведения бухгалтерского учета. Известны также, крупные системы для общественного пользования основанные на современные системы связи и информационной обработки. Бухгалтерам они предоставляют возможность одновременного ведения учета в нескольких взаимосвязанных участках, а руководству предприятия – получить оперативную достоверную информацию для принятия обдуманных управленческих решений. В некоторых крупных предприятиях республики, в частности, в предприятиях с участием иностранных инвестиций удачно применяются иностранные программные средства атвоматизации бухгалтерского учета. С одной стороны причина тому ясна, так как подобные разработчики предлагают крупным предприятиям самые современные комплексные решения, основанные на новые технологии.

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Однако, несмотря на существенные преимущества, широкому распространению иностранных систем по автоматизации управленческого и бухгалтерского учета на местном рынке, препятствует ряд причин:

  • высокая стоимость, местами составляющая десятки или сотни тысяч, а иногда даже миллионы долларов;
  • дорогое обучение и контроль. В данном случае учет изменений в законодательных актах требует от специалистов представительств фирм-разработчиков в нашей республике долговременную (от 2-х до 3-х месяцев) дополнительную переработку программ;
  • внедрение в течение длительного периода – за полгода и более;
  • необходимость адаптации к конкретным потребностям пользователя и внесения изменений со стороны профессионального программиста;
  • затруднительность адаптации к условиям местной практики ведения учета и свойствам ведения хозяйства, так как в них не учитываются особенности ведения бизнеса и принципы национальных законодательных актов.

По причине существования серьезного отличия между западными и национальными системами бухгалтерского учета, во многих случаях преодоление последнего фактора представляется трудным.

В республике широко известны программы и их модули, разработанные иностранными разработчиками. Однако, не всем известно о том, что некоторые местные компании и программисты также разрабатывают аналогичные продукты. Естественно, в подобных случаях не может быть и речи о лицензии, в результате чего нарушается закон, отсутствует возможность обновления и сервисного обслуживания, а также ограничивается функциональность.

Местная программа «1UZ Бухгалтерия. Мини» для малого бизнеса адаптирована под законодательные акты Узбекистана и основана на именно на них. Программой легко пользоваться, она имеет удобный интерфейс на узбекском или русском языках, ничем не уступает иностранным аналогам своими возможностями и постоянно развивается совершенствуя функционал. Разработчики «1UZ» наряду с автоматизацией бухгалтерии, также предоставляют решения таких проблем, как сервисное обслуживание, своевременное обновление, существование календаря отчетов и получение консультаций через прямое обращение. Кроме того, полноценно скачиваемая бесплатная версия данной программы дает возможность предпринимателям увидеть ее преимущества, стать владельцем качественной лицензионной программы и принять окончательное решение по продолжению сотрудничества с разработчиком.

Программу «1UZ Бухгалтерия. Мини» можете скачать бесплатно по ссылке: http://www.1uz.uz/mini

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