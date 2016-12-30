ТПП провела презентацию бесплатной версии национальной программы «1UZ Бухгалтерия. Мини» для ведения бухгалтерского учета

29 декабря 2016 года Торгово-промышленная палата Узбекистана, ООО «BePro Norma» и общественное движение молодежи «Камолот» провели презентацию бесплатной версии национальной программы «1UZ Бухгалтерия. Мини» для ведения бухгалтерского учета. Это подарок от компании BePro Norma, Торгово-промышленной палаты Узбекистана для всей молодежи Узбекистана, начинающих предпринимателей, бухгалтеров, студентов и учебных центров.

Стоит отметить, что существование многих преференций и льгот, направленных на развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, поддержку деятельности субъектов сектора, способствует последовательному повышению доли данной сферы в экономике страны.

В частности, важным документом в продолжении работ по данному направлению на новом уровне служит Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2016 года “О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всесторонней защите частной собственности и качественному улучшению деловой среды”.

Малый бизнес и частное предпринимательство играет важную роль в развитии экономики нашей страны. По данным Министерства Экономики Республики Узбекистан и Государственного комитета по статистике, доля данного сектора в валовом внутреннем продукте по сравнению с 2000 годом возросла с 31 процента до 54,6 процента. Этому способствовало внимание, которое оказывается руководством страны развитию малого бизнеса и предпринимательства.

Учитывая важность сектора малого бизнеса для развития страны и принимая во внимание опыт, накопленный компанией BePro Norma в создании программных решений для учета и контроля в сфере бухгалтерии, компания решила внести свой вклад в развитие данного сектора экономики.

С этой целью компания предлагает вниманию предпринимателей, бухгалтеров, учащихся программное обеспечение «1UZ Бухгалтерия. Мини», поставляемое совершенно бесплатно.

В настоящее время во всех предприятиях существует потребность в автоматизации бухгалтерского учета. Современные бухгалтерские программы предоставляют возможность создания базы данных и формирования на его основе бухгалтерских отчетов разной сложности, а также помощь в предупреждении совершения ошибок в учете, экономии рабочего времени и оперативном получении необходимой информации. При выборе программы необходимо учесть для какой формы предприятия она разработана – малого, среднего или крупного предприятия, а также обратить внимание на сферу деятельности.

Западными и местными разработчиками создано множество программ для ведения бухгалтерского учета. Известны также, крупные системы для общественного пользования основанные на современные системы связи и информационной обработки. Бухгалтерам они предоставляют возможность одновременного ведения учета в нескольких взаимосвязанных участках, а руководству предприятия – получить оперативную достоверную информацию для принятия обдуманных управленческих решений. В некоторых крупных предприятиях республики, в частности, в предприятиях с участием иностранных инвестиций удачно применяются иностранные программные средства атвоматизации бухгалтерского учета. С одной стороны причина тому ясна, так как подобные разработчики предлагают крупным предприятиям самые современные комплексные решения, основанные на новые технологии.

Однако, несмотря на существенные преимущества, широкому распространению иностранных систем по автоматизации управленческого и бухгалтерского учета на местном рынке, препятствует ряд причин:

высокая стоимость, местами составляющая десятки или сотни тысяч, а иногда даже миллионы долларов;

дорогое обучение и контроль. В данном случае учет изменений в законодательных актах требует от специалистов представительств фирм-разработчиков в нашей республике долговременную (от 2-х до 3-х месяцев) дополнительную переработку программ;

внедрение в течение длительного периода – за полгода и более;

необходимость адаптации к конкретным потребностям пользователя и внесения изменений со стороны профессионального программиста;

затруднительность адаптации к условиям местной практики ведения учета и свойствам ведения хозяйства, так как в них не учитываются особенности ведения бизнеса и принципы национальных законодательных актов.

По причине существования серьезного отличия между западными и национальными системами бухгалтерского учета, во многих случаях преодоление последнего фактора представляется трудным.

В республике широко известны программы и их модули, разработанные иностранными разработчиками. Однако, не всем известно о том, что некоторые местные компании и программисты также разрабатывают аналогичные продукты. Естественно, в подобных случаях не может быть и речи о лицензии, в результате чего нарушается закон, отсутствует возможность обновления и сервисного обслуживания, а также ограничивается функциональность.

Местная программа «1UZ Бухгалтерия. Мини» для малого бизнеса адаптирована под законодательные акты Узбекистана и основана на именно на них. Программой легко пользоваться, она имеет удобный интерфейс на узбекском или русском языках, ничем не уступает иностранным аналогам своими возможностями и постоянно развивается совершенствуя функционал. Разработчики «1UZ» наряду с автоматизацией бухгалтерии, также предоставляют решения таких проблем, как сервисное обслуживание, своевременное обновление, существование календаря отчетов и получение консультаций через прямое обращение. Кроме того, полноценно скачиваемая бесплатная версия данной программы дает возможность предпринимателям увидеть ее преимущества, стать владельцем качественной лицензионной программы и принять окончательное решение по продолжению сотрудничества с разработчиком.

Программу «1UZ Бухгалтерия. Мини» можете скачать бесплатно по ссылке: http://www.1uz.uz/mini

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