УзРТСБ запустила собственный бот в мессенджере Telegram

В частности с помощью популярного мессенджера клиенты биржи могут узнать тарифы на услуги по электронным закупкам, скачать инструкцию по участию в государственных и корпоративных закупках, а также всегда быть в курсе новостей АО «УзРТСБ».

Кроме того бот предоставляет возможность получить ответы на часто задаваемые вопросы, узнать контакты нужных специалистов и сотрудников филиалов биржи. Виртуальный помощник также предоставляет интерактивные услуги биржи, что позволяет сэкономить временные издержки клиентов. Так, пользователи данной услуги смогут скачать необходимые формы заполнения и вычислить сумму авансовых платежей для участия в электронных торгах с помощью функции калькулятор.

Для того чтобы подключиться к официальному боту биржи, достаточно набрать @rtsb_bot в поле поиска Telegram, запустить программу и выбрать нужный язык общения. В перспективе планируется предоставить новые функции Telegram-бота АО «УзРТСБ».

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