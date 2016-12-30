Заполнение и отправка пассажирской таможенной декларации

На Едином портале совместно с Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан реализована новая интерактивная услуга по заполнению и отправке пассажирской таможенной декларации. Услуга доступна для физических лиц, пересекающих границу Республики Узбекистан.

Согласно постановлению Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан «Об утверждении инструкции о порядке заполнения и оформления пассажирской таможенной декларации», услуга предоставляется на бесплатной основе. При отправке электронного заявления через Единый портал, предоставление документов не требуется. Данная услуга предоставляется в режиме электронной очереди обращений пользователей.

В качестве результата, заявитель получает заполненную форму пассажирской таможенной декларации с идентификационным кодом, автоматически формируемым системой.

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