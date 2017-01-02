Блиц-интервью с Сарваром Бабаходжаевым, ректором университета ИНХА в г.Ташкенте

Университет ИНХА в г. Ташкенте (далее УИТ) является одним из самых молодых университетов в Узбекистане. В течение короткого периода, начиная с 2014 года, была проведена большая работа по становлению УИТ, формированию эффективных методов по и по предоставлению высококачественных академических услуг в соответствии с передовыми международными образовательными стандартами и по управлению университетом.

Основные усилия команды УИТ в 2016 году были направлены на решение вопросов обеспечения качественного учебного процесса и создания зоны максимального академического комфорта для студентов и профессорско-преподавательского состава, а также налаживания тесных связей с представителями международных и местных академических кругов, и, конечно же, бизнес сообщества, в целях дальнейшей реализации поставленных перед УИТ задач академического характера, а также решения вопросов по интеграции деятельности УИТ и делового сообщества. Анализируя достигнутые положительные результаты по ряду реализованных проектов можно с уверенностью сказать, что 2016 год для УИТ был в целом очень плодотворным.

В частности, одним из главных достижений Университета в 2016 году стал запуск нового направления по обучению студентов — факультета Логистики. Здесь нужно отметить, что Университет Инха в Республике Корея, являясь основной базой по подготовке кадров для компании Korean Air, имеет огромный опыт по предоставлению академических услуг по данному направлению.

80 студентов УИТ, успешно прошедших вступительные экзамены, начали обучение по данной программе и мы надеемся, что после завершения обучения, они, в качестве высококвалифицированных кадров, внесут свою достойную лепту в развитие различных отраслей экономики Узбекистана. С учетом открытия нового направления обучения, УИТ смог нарастить контингент обучающихся более чем на сорок процентов.

Увеличение контингента студентов однозначно поднимает вопрос создания дополнительных учебных помещений и мощностей для оказания академических услуг на более высоком уровне. Отрадно отметить, что в течение 2016 была проведена огромная работа по строительству еще одного нового здания УИТ с нуля с последующим его оборудованием и оснащением по последнему слову техники. Уже, начиная с нового года, у студентов и профессорско-преподавательского состава появится возможность продолжить свое обучение и работу, в том числе, в данном новом здании.

Одним из приоритетных и актуальных аспектов для УИТ, является обеспечение качества образования, которое начинается со вступительных экзаменов. Администрация УИТ приложила максимальные усилия для обеспечения открытости и прозрачности вступительных экзаменов. Как и в прошлые годы, специалисты, которые прибыли в Узбекистан из Южной Кореи, провели вступительные экзамены. При этом весь процесс экзаменов транслировался в онлайн режиме через интернет, включая такую социальную сеть как Facebook. Данное событие явилось одним из новаторских шагов предпринятых высшими учебными заведениями в процессе проведения вступительных экзаменов.

Одним из важных активов Университета является профессорско-преподавательский состав. В этом году мы продолжили работу по отбору и найму профессоров и преподавателей, включая для нового факультета. Думаю, мы с этой задачей успешно справились. Также мы реализуем программу по подготовке высококвалифицированных местных профессоров. В рамках программы мы отбираем специалистов из Узбекистана и планируем отправлять их на обучение в ведущие зарубежные вузы. Двое из сотрудников УИТ, успешно прошедших отбор, уже в 2017 году начнут свое обучение по программам магистратуры и докторантуры в ведущих университетах Кореи.

Наряду с предоставлением возможностей для профессорско-преподавательского состава, УИТ активно инициирует программы по поддержке студентов, что является одним из главных направлений работы Университета. За прошедший период УИТ установил партнёрские отношения со многими заинтересованными компаниями, активно поддерживающими инициативы в сфере образования. Так, например, согласно договорённостям с руководством УИТ международные компании Huawei (Китай), Bravo Pharma (Индия) и Lukoil (Россия) выделили гранты для оплаты за весь 4-х летний период обучения для талантливых студентов. Кроме этого, УИТ также ведёт работу с местными компаниями в сфере финансовой поддержки студентов и достиг договорённости по учреждению стипендии от компании DaVinci Solutions. Еще раз хочется напомнить, что каждый год 10 абитуриентам, набравшим самые высокие баллы на вступительных экзаменах, предоставляются гранты на обучение, а также по итогам семестра 10 студентов, набравших максимальное количество баллов, полностью или частично освобождаются от оплаты на следующий семестр.

Учитывая, что взаимовыгодное партнёрство с компаниями имеет самые различные формы, стоит также отметить конкурс среди студентов по созданию мобильного приложения на платформах Android и iOS с денежным призовым фондом, совместно проведённый со страховой компанией «Кафолат». Начиная с июня месяца, УИТ успешно работает с компанией ETS (США) по проведению теста на знание английского языка TOEFL.

Ежегодная конференция программистов Google I/O Extended была организована студентами с поддержкой таких компаний как EVO+, национального оператора мобильной связи UZMOBILE, страховой компании «Kafolat», и многих других.

Говоря о студентах следует также перечислить некоторые конкурсы республиканского, регионального и международного уровня на которых наши студенты, несмотря на то, что прошло всего лишь два года со дня создания УИТ, получили призовые места. В этом году, наши студенты были лучшими на республиканских молодёжных конкурсах Best Soft Challenge и Intellec2all, а также заняли призовые места в конкурсе Cyber Security Challenge Uzbekistan. Кроме этого, на конкурсе по открытым данным MIT.UZ Open Data Challenge наши студенты победили в нескольких номинациях.

На ярмарке Uzbekistan-Korea Capstone Design Fair проведённого Ташкентским Университетов Информационных Технологий и Корейским Национальным Университетом Транспорта двое наших студентов заняли первое и вторые места в номинации самое лучшее приложение на платформе Android. Помимо этого, студенты УИТ заняли первое и вторые места в конкурсе-смотре «Юрт Келажаги» в номинации «информационные технологии».

Отдельно стоит упомянуть стартап FizmaSoft, созданный стараниями нескольких студентов, который уже активно ведет свою деятельность на рынке услуг нашей страны.

В феврале 2016 г., при Университете Инха в г. Ташкенте был образован Центр инноваций и промышленной кооперации с целью расширения научно-исследовательского и инновационного потенциала университета, а также создания условий для развития профессиональных навыков у студентов университета, путем их вовлечения в процесс разработки программных продуктов и трансфера их инновационных проектов как на внутренний, так и на зарубежный рынок.

За прошедший год Центр завершил целый ряд проектов при реализации которых была привлечена талантливая молодёжь из числа студентов университета. Таким образом, студенты получили ценный опыт работы с заказчиками и повысили свои профессиональные навыки и практические умения. Среди реализованных проектов можно упомянуть создание мобильных приложений ICTNews, Tribuna.uz, LikeIt.uz, MindWind, Zukko, и создание вебсайтов для Узбекско-Корейского IT-Форума, АО «Узагросугурта», Центра непрерывного образования при УИТ, в том числе мобильные решения для различных стартап проектов.

УИТ обращает особое внимание не только на качественное образование будущих высокопрофессиональных специалистов, но и воспитывает молодёжь в духе ответственности перед обществом. С активным участием волонтёров и спонсорской помощью от компании Anglesey Food, был проведён Первый Фестиваль Занимательной Математики для учащихся средних школ, обучающихся академических лицеев и профессиональных колледжей г. Ташкента. В итоге, более 5000 молодых участников посетили фестиваль и двое наших студентов были отобраны как представители Узбекистана на фестивале занимательной математики в Южной Корее.

Напоследок, также нужно отметить, что по результатам 10 внутренних конкурсов университета были выданы стипендии 10 студентам УИТ на участие в трехнедельной летней школе в Инчхоне, Южная Корея.

В этом году также Центр беспрерывного обучения при УИТ, в дополнение к существующим подготовительным курсам по предметам английский язык, математика и физика, запустил двухлетнюю подготовительную программу по данным трём дисциплинам, направленную на целевую подготовку детей старшего школьного возраста к вступительным экзаменам в различные международные и местные вузы.

Еще одним нашим успешным проектом является сотрудничество с командой CodeCraft. В рамках данного проекта, дети в возрасте от 9 до 15 лет получили возможность начать обучению азам программирования. В дополнение к существующим курсам по программированию компьютерных игр, в этом году мы запустили курсы по веб-программированию и созданию мобильных приложений.

Планы на 2017 год

Университет Инха в г. Ташкенте в 2017 году намерен продолжить работу по реализации существующих проектов, направленные на развития вуза. В новом году мы продолжим укрепление материальной базы университета. Мы должны обеспечить все условия для обучения нашей молодежи. УИТ, совместно с нашим партнером – Университетом Инха в Республике Корея, прорабатывает вопрос по подготовке к первому выпуску и открытию направлений по магистратуре к 2018 году.

Кроме этого, на следующий год запланирован запуск инновационной лаборатории в здании УИТ компанией Huawei и академии ORACLE. На данный момент, ведутся переговоры с другими компаниями по созданию аналогичных инновационных центров, корпоративных лабораторий, а также демонстрационных зон на территории университета. УИТ продолжит сотрудничество с DaVinci Solutions в рамках проектов DreamJob School и Dream Talks для карьерного развития и повышения подготовки к трудоустройству студентов, а также учебным центром BePro по различным направлениям.

Как мы отмечали ранее, в настоящее время реконструируется здание Фундаментальной библиотеки Академии наук, которое будет использоваться совместно с УИТ. Также необходимо проработать вопрос по строительству общежития для студентов УИТ. Дополнительно, в целях дальнейшего развития сотрудничества с индустрией, в новом году нам предстоит доработать проект создания нового крупного Технопарка при поддержке международных и местных ИТ-компаний.

Однозначно, как и в предыдущие годы, наше основное внимание будет направлено на обеспечение качественного, прозрачного и объективного отбора студентов, а также созданию атмосферы академического и профессионального комфорта для всех сторон, вовлеченных в процесс.

УИТ открыт для полноценного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами для достижения поставленных задач и дальнейшего укрепления академической базы ИТ-образования в Узбекистане с учетом передовых международных стандартов.