В IUT будет создан инновационный центр страхования

АО «Страховая компания КАФОЛАТ» в сотрудничестве с Университетом Инха в г. Ташкенте планирует создать инновационный центр страхования.

АО «Страховая компания КАФОЛАТ» и Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) подписали меморандум о взаимопонимании.

В рамках документа, стороны договорились о создании инновационного центра страхования в здании IUT для реализации проектов по автоматизации задач страхового бизнеса, сообщает пресс-служба IUT.

Данный проект позволит студентам IUT укрепить свои практические навыки, связанные с программированием по различным направлениям страхового бизнеса с использованием различных технологий и программных обеспечений.

Срок реализации проекта устанавливается на 2017 — 2018 учебный год, отмечается в меморандуме.

В рамках документа АО «Страховая компания КАФОЛАТ» выразило свою готовность поддержать студентов IUT в создании специализированных программ, программного обеспечения и решений, которые могут быть использованы страховой компанией в своей деятельности.

Ректор IUT Сарвар Бабаходжаев отметил: «Мы рады сотрудничать с одним из лидеров страхового рынка Узбекистана, что позволяет подготавливать высококвалифицированных IT-специалистов, в том числе для индустрии страхования. Создание Центра внесет вклад во внедрение инноваций и информационных технологий в страховой рынок, что даст толчок развитию рынков страхования и ИКТ».

Отметим, что АО «Страховая компания КАФОЛАТ» и IUT имеют успешный опыт сотрудничества. В 2016 году стороны провели конкурса на разработку мобильного приложения в области страхования среди студентов IUT.

В рамках конкурса студенты IUT разработали и внедрили мобильные приложения для АО «Страховая компания КАФОЛАТ» на платформах Android и iOS.

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