Обсуждаются вопросы расширения доступа населения к услугам системы «Электронное правительство»

В период с 3 по 9 января в Узбекистане находится делегация Республики Корея по разработке ПТЭО (Pre-Feasibility Study) проекта «Расширение доступа населения к услугам системы «Электронное правительство» в рамках Программы технического содействия Knowledge Sharing Program (KSP).

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 16 мая 2016 г. №ПП-2530 реализуется проект «Расширения доступа населения к услугам системы «Электронное правительство».

Проектом подразумевается привлечение кредита Эксимбанка Кореи, в связи с чем, проводятся пред проектные изучения в рамках программы технического содействия KSP. Изучения проводятся со стороны консалтинговой компании Korea University Research & Business Foundation.

В октябре т.г. был организован первый визит данной компании, в рамках которой были проведены рабочие встречи в Мининфоком, Центре развития системы «Электронное правительство», Центре UZINFOCOM, АО «Узбекистон почтаси», а также были изучены объекты, предназначенные для установки инфокиосков в г. Ташкент и г. Тойтепа Ташкентской области.

4 января в рамках визита делегации в Мининфоком прошла встреча в котором были обсуждены вопросы установки инфокиосков, самых популярных услуг на Едином портале и возможность внедрения новых актуальных услуг для населения и бизнеса.

Также, в рамках визита делегация провела встречу в АК «Узбектелеком» и посетила нотариальную контору Юнусабадского района города Ташкента.

Кроме того делегация планирует встречи в Центре «Одно окно» в г.Самарканд, в Самаркандском филиале АК «Узбектелеком» и АО «Узбекистон почтаси», а также посещение нотариальной конторы в г.Самарканд.

Заключительная встреча состоится в Мининфоком 7 января на котором будут подведены итоги визита.

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