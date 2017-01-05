Подача заявления на получение свидетельства о регистрации полиграфического предприятия

Узбекское агентство по печати и информации услугой по подаче заявления на получение свидетельства о регистрации полиграфического предприятия пополнило список интегративных услуг на ЕПИГУ. Данная услуга доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (физические лица).

Заявителю необходимо заполнить поля формы заявления в режиме реального времени на ЕПИГУ с прикреплением необходимых документов. За государственную регистрацию полиграфических предприятий взимается государственная пошлина в установленных размерах согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27.12.2002 г. №454 «Об утверждении положения о порядке регистрации и постановки на учет полиграфических предприятий».

Результатом данной услуги является уведомление о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства о регистрации полиграфического предприятия в течение 15 дней.

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