Выпущена серия марок «Ташкентский зоопарк»
АО «Узбекистон почтаси» подготовлена, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан введена в обращение с 30 декабря 2016 года серия почтовых марок «Ташкентский зоопарк».
Серия состоит из 3 почтовых марок и 1 почтового блока. На почтовых марках изображены животные, обитающие в Ташкентском зоопарке. Названия животных даны на латинском языке.
На почтовом блоке надпись на узбекском языке в латинской графике «ТАШКЕНТСКИЙ ЗООПАРК». Почтовые марки и почтовый блок многоцветные. Печать офсетная. Перфорация почтовых марок гребенчатая. Размер почтовых марок 37х37 мм. Размер почтового блока 80х90мм. Размер почтовой марки в блоке 37х37мм.
|1174
|1175
|1176
Присвоены идентификационные номера и установлены номиналы.
1174. «Neofelis nebulosa» (Дымчатый леопард) Номинал – 1700 сум
1175. «Haliaeetus albicilla» (Орлан-белохвост) Номинал – 1900 сум
1176. «Ramphastos vitellinus» (Тукан ариэль) Номинал – 2100 сум
Тираж почтовых марок по 8 тыс. экз.
1177
1177. «Eos bornea» (Красный лори) Номинал – 2500 сум
Тираж почтового блока 5 тыс. экз.
Художник – Ким A.
Дизайнер – Каневец Е.