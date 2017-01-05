Выпущена серия марок «Ташкентский зоопарк»

АО «Узбекистон почтаси» подготовлена, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан введена в обращение с 30 декабря 2016 года серия почтовых марок «Ташкентский зоопарк».

Серия состоит из 3 почтовых марок и 1 почтового блока. На почтовых марках изображены животные, обитающие в Ташкентском зоопарке. Названия животных даны на латинском языке.

На почтовом блоке надпись на узбекском языке в латинской графике «ТАШКЕНТСКИЙ ЗООПАРК». Почтовые марки и почтовый блок многоцветные. Печать офсетная. Перфорация почтовых марок гребенчатая. Размер почтовых марок 37х37 мм. Размер почтового блока 80х90мм. Размер почтовой марки в блоке 37х37мм.

1174 1175 1176

Присвоены идентификационные номера и установлены номиналы.

1174. «Neofelis nebulosa» (Дымчатый леопард) Номинал – 1700 сум

1175. «Haliaeetus albicilla» (Орлан-белохвост) Номинал – 1900 сум

1176. «Ramphastos vitellinus» (Тукан ариэль) Номинал – 2100 сум

Тираж почтовых марок по 8 тыс. экз.

1177

1177. «Eos bornea» (Красный лори) Номинал – 2500 сум

Тираж почтового блока 5 тыс. экз.

Художник – Ким A.

Дизайнер – Каневец Е.

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