Выпущены почтовые марки серии Искусство «Узбекские национальные костюмы»

Серия отпечатана в виде почтового блока. Почтовый блок состоит из 4 почтовых марок. На почтовых марках изображены национальные костюмы XIX, XX веков города Ташкента. Особое место в музейных экспозициях отведено национальным костюмам различных регионов нашей Республики.

АО «Узбекистон почтаси» подготовлена, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан введена в обращение с 30 декабря 2016 года серия почтовых марок «Узбекские национальные костюмы».

Почтовые марки многоцветные. Печать офсетная. Перфорация марки гребенчатая. Размер почтового блока 100х120мм. Размер почтовых марок 37х52мм. На полях почтового блока изображен национальный орнамент. Тираж 8 тыс. экз. Дизайнер – E. Каневец.

1170 1171

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Присвоены идентификационные номера и установлены номиналы.

1170. Костюм жениха (Ташкент. Начало XIX века) Номинал – 1900 сум

1171. Костюм невесты (Ташкент. Начало XX века) Номинал – 2100 сум

1172. Костюм мальчика по случаю обрезания (Ташкент. Начало XIX века) Номинал – 2500 сум

1173. Костюм молодой женщины (Ташкент. 30-40 годы XX века) Номинал – 2500 сум

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