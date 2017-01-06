Администрация связи Узбекистана приняла участие во Всемирном семинаре по радиосвязи

С 12 по 16 декабря 2016 года в городе Женеве состоялся Всемирный семинар по радиосвязи организованный Международным Союзом Электросвязи (МСЭ). В работе семинара приняли участие более 450 делегатов разных стран мира, в том числе делегаты от Администрации связи Узбекистана.

Дата проведения семинара совпала со 110 годовщиной Регламента радиосвязи МСЭ (международного договора) и в первой половине первого дня семинара проведены мероприятия, посвященные этой дате, в виду чего данный семинар приобрел особое значение.

Во время семинара были прослушаны лекции на темы об истории и роли МСЭ, а также о секторе радиосвязи данной организации, а также регуляторные процессы по нотификации наземных и спутниковых частотных присвоений, вещательные планы (GE75, RJ81/RJ88, GE84) и процедуры их модификации, применение процедур статей Регламента Радиосвязи для различных служб радиосвязи.

Обсуждены статусы частотных присвоений, занесенных в Международный справочный регистр частот (IFIC). Большая часть семинара была отведена практическим занятиям по процедурам и формам нотификации наземных и спутниковых частотных присвоений в МСЭ, использованию программных продуктов, таких как TerRaSys, TerRaNV, TerRaQ, TerRaNotices и др., предоставляемых Бюро радиосвязи.

Во время семинара были представлены доклады на темы: МСЭ и МСЭ-R «Основы и факты», Международная система управления использования спектра, Частотные планы и процедуры координации наземных и космических служб связи, история портала МСЭ, Вредные помехи для космических служб, Подготовка к Всемирной конференции радиосвязи 2019 года, Решения Всемирной радиоконференции 2015 года относительно наземных услуг и тд.

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