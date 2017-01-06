Праздничные мероприятия ко Дню защитников Родины

В целях организованного и достойного проведения праздничных мероприятий, посвящённых 25-летию образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дню защитников Родины, являющихся надежным гарантом безопасности и территориальной целостности страны, пропаганды достигнутых успехов в области обороны и военного строительства, в соответствии с Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 20 декабря 2016 года № Р-4766 «О подготовке и проведении празднования 25-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины» в Республике проводится ряд мероприятий по подготовке и проведению празднования 25-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины.

Профессиональный праздник достойно встречает Специальное аварийно-восстановительное управление (САВУ) Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. САВУ создано Постановлением Кабинета Министров в июле 1998 года и обеспечивает организацию связи управления при проведении аварийно-восстановительных работ, выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах связи и телекоммуникационных сетях Республики, охрану объектов связи.

САВУ имеет передвижную лабораторию «ТУЛПОР», которая предназначена для выполнения аварийно-восстановительных работ волоконно-оптических линий связи на объектах телекоммуникационных сетях Республики Узбекистан.

В рамках выполнения Распоряжения Президента Республики Узбекистан, Мининфоком утвердил план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня защитников. Согласно плану командование САВУ активно участвуют в месячнике массово-патриотической работы «Харбий ватанпарварлик ойлиги» («Военно-патриотический месячник»), посвященного 25-летию Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дню защитников Родины.

Проводятся духовно-просветительские мероприятия на тему: «Тинчлик учун курашмок керак» («За мир надо бороться») в ТУИТ и трудовых коллективах с привлечением общественности, военнослужащих и ветеранов Вооружённых Сил.

Организовано проведение конкурса на звание лучшего по профессии в номинациях «Лучший связист», «Лучший специалист технического обеспечения», «Лучший специалист тылового обеспечения» и «Лучший специалист ВОХР».

Проводятся в САВУ духовно-просветительские мероприятия на тему: «Аскар оналарини шарафлаймиз» («Славим солдатских матерей») с участием родителей военнослужащих.

При технической поддержке АК «Узбектелеком» в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте проводятся сеансы видеоконференцсвязи «Менинг углим — Ватан химоячиси» («Мой сын — защитник Отечества») между военнослужащими срочной военной службы и их родителями, наставниками, а также с учащейся молодёжью.

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