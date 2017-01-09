IUT и АКБ Hamkorbank подписали меморандум о взаимопонимании

Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) и Акционерный коммерческий банк Hamkorbank подписали меморандум о взаимопонимании.

В рамках меморандума стороны намерены наладить сотрудничество в нескольких направлениях. В частности, АКБ Hamkorbank рассмотрит возможность оказания содействия в запуске ежегодного проекта грантов для достойных студентов IUT, которые успешно пройдут практику и соответствующее собеседование в банке.

При этом банк планирует рассмотреть возможность поддержать студентов IUT в разработке и внедрении информационных систем, а также инновационных решений в банковской деятельности.

АКБ Hamkorbank и IUT также намерены запустить совместный проект, в рамках которого студенты IUT примут участие в разработке программных продуктов для банковской сферы.

Стороны договорились совместно реализовывать проекты по внедрению инновационных решений в банковской сфере, развитию интернет и мобильного банкинга, а также по применению BPR методологий и внедрению BI-систем в целях оптимизации бизнес-процессов и повышению качества управленческих решений в банковской деятельности.

Ещё одним направлением партнерства двух учреждений станет обучение и повышение квалификации сотрудников банка в области комплексного внедрения и эффективного использования современных информационных технологий в банковской сфере.

Программа обучения будет осуществляться путём организации серий учебных курсов, способствующих развитию навыков системного анализа, умения учитывать временные и ресурсные ограничения при проектировании информационных систем и реализации банковских ИТ-проектов. Для осуществления этого направления будут привлечены опытные лекторы и тренеры из числа ведущих специалистов-практиков в данной области.

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