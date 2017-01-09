Разработчикам ПО продлены льготы до 2020 года

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год» разработчикам программного обеспечения продлены льготы по освобождению от уплаты налогов и обязательных отчислений до 2020 года.

Льготы разработчикам программного обеспечения были установлены согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «O мерах по дальнейшему усилению стимулирования отечественных разработчиков программного обеспечения» от 20 сентября 2013 года до 1 января 2017 года.

Этот документ направлен на развитие в стране производства ПО для информационно-коммуникационных технологий в соответствии с международными стандартами и стимулирование отечественных разработчиков по расширению производства качественных и конкурентоспособных программных продуктов.

Постановлением было одобрено предложение о создании Национального реестра разработчиков программного обеспечения на базе национального каталога разработчиков и программных продуктов www.software.uz

В национальный реестр на добровольной и бесплатной основе включены юридические лица, у которых доходы от разработки, внедрения и реализации собственного ПО составляют не менее 50% от общего объема реализованных ими товаров (работ или услуг).

Наличие национального реестра позволяет создать единый электронный банк информации об отечественных разработчиках ПО, а также базу данных национальных программных продуктов, которые отражают информацию о состоянии и потенциале софтверного рынка страны.

Реестр призван оказывать поддержку молодым талантливым программистам, занятым в создании перспективных проектов и инновационных компьютерных технологий, а также стимулировать разработку качественных, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках отечественных программных продуктов.

Средства, высвобождаемые в связи с предоставлением налоговых льгот, направляются на развитие и укрепление материально-технической базы и стимулирование работников юридических лиц — разработчиков программного обеспечения, включенных в национальный реестр.

Срок действия указанных налоговых льгот для юридических лиц, включенных в национальный реестр, продлевается на четыре года при условии, что объем экспорта собственного программного обеспечения составляет не менее 50% от общего объема реализованных ими товаров (работ или услуг).