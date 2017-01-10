Видеоконференции «Мой сын – защитник Родины»!

В целях организованного и достойного проведения праздничных мероприятий, посвященных 25-летию образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дню защитников Родины, являющихся надежным гарантом безопасности и территориальной целостности страны, пропаганды достигнутых успехов в области обороны и военного строительства Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 20 декабря 2016 года № Р-4766 “О подготовке и проведении празднования 25-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины” АК «Узбектелеком» совместно с Министерством обороны Республики Узбекистан были проведены видеоконференции на тему “Мой сын – защитник Родины”.

В ходе видеоконференции были организованы встречи родителей с военнослужащими, организована праздничная программа с участием артистов эстрады.

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