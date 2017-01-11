IUT и СК Temiryo‘l-Sug‘urta подписали меморандум о взаимопонимании

Университет Инха в г. Ташкенте и страховая компания Temiryo‘l-Sug‘urta 11 января 2017 года подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает проекты по поддержки одарённой молодёжи.

Генеральный директор CК СП ООО Temiryo‘l-Sug‘urta Суннат Умаров и Ректор Университета Инха в г. Ташкенте (IUT) Сарвар Бабаходжаев поставили свои подписи под документом в ходе церемонии в IUT.

В рамках меморандума стороны намерены совместно реализовать несколько проектов, которые будут направлены на поддержку студентов.

В частности, страховая компания планирует запустить проект грантов для студентов IUT, которые обучаются по программе бакалавриата. Ожидается, что CК СП ООО Temiryo‘l-Sug‘urta профинансирует обучение достойных студентов.

CК СП ООО Temiryo‘l-Sug‘urta и IUT также договорились проводить совместные мероприятия и конкурсы для продвижения практических навыков и прикладных знаний среди студентов университета в сферах страхового бизнеса и информационных технологий.

Студенты IUT примут участие в проектах по разработке и внедрению программных продуктов с их последующим сопровождением для компании Temiryo‘l-Sug‘urta, что позволит студентам укрепить свои практические навыки.

В рамках меморандума IUT будет оказывать техническую поддержку информационных систем CК СП ООО Temiryo‘l-Sug‘urta.

Ректор IUT Сарвар Бабаходжаев прокомментировал: «Установление взаимовыгодного сотрудничество с представителями разных отраслей является одним из ключевых направлений работы IUT. Такое сотрудничество позволяет предоставлять поддержку студентам и обеспечивает их участие в реальных проектах. В результате они укрепляют свои теоретические знания и получают бесценный опыт. Администрация IUT выражает благодарность руководству СП ООО Temiryo‘l-Sug‘urta за сотрудничество и надеется на плодотворное сотрудничество».

Источник: пресс-релиз компании