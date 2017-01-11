Компания Ucell: Стратегия развития роуминга по всему миру!

Сегодня Компания Ucell предоставляет абонентам услуги роуминга в 165 странах. При этом 81% голосового и интернет трафика в роуминге Компании Ucell приходится на 4 страны мира. Об этом сообщает Пресс-офис Компании Ucell.

Приоритетным направлением роуминга для Ucell являются Российская Федерация, Казахстан, Турция, Китай, Азербайджан, Германия и Саудовская Аравия. На долю данных направлений приходится свыше 85 % потребляемых услуг в роуминге. С 1998 года заключены роуминговые соглашения с более чем 350 мобильными операторами в 165 странах мира.

Ucell регулярно разрабатывает план по развитию повышения зоны покрытия, а также пересмотру предпочтительных направлений и цен на услугу роуминга.

Комментирует Алишер Хамидов, директор департамента по продвижению бизнес решений: «Роуминг-философия Ucell основана на установлении долгосрочных и плодотворных отношений. Приоритеты Компании Ucell в развитии роуминга это конечно стабильное и высокое качество всегда и везде, систем автоматического тестирования услуг в сетях роуминг партнеров, а также контроль качества предоставляемых услуг в режиме 7/24. Мы постоянно взаимодействуем с нашими роуминг-партнерами, обеспечивающими премиальное качество. Для этого, все договора с сервис провайдерами подписаны с указанием гарантированного качества предоставляемых услуг. Мы, также на постоянной основе работаем над расширением спектра услуг для роумеров, и по выводу на рынок простых и понятных тарифов. Одно из наших последних решений это М2М пакеты в роуминге – обеспечивающие возможность мониторинга транспортных средств за рубежом».

Для контроля качества связи с зарубежными роуминг-партнерами, Компания Ucell проводит регулярные тесты через систему Keynote SIGOS. Данная система позволяет удаленно совершать необходимые события в любых сетях роуминг партнеров, тем самым выявляя проблемы для дальнейшего решения их в сотрудничестве с роуминг партнёрами.

В 2016 году Ucell продолжил увеличивать покрытие роуминга для удобства абонентов, например, был запущен роуминг в новой сети в Малайзии (Digi) и Иранe (RighTel), а также услуга Интернет для корпоративных клиентов в Германии (Telefonica), Индии (Vodafone), Малайзии (Digi) и других направлениях. Для Prepaid абонентов основными новыми направления были Австрия (Hutchison), Япония (NTT Docomo), Ирландия (Meteor) и Сингапур (StarHub). Интернет в роуминге для Prepaid абонентов теперь доступен во Франции (SFR), Корее (KT), Малайзии (Maxis), Испании (Orange) и других направлениях.

Источник: пресс-релиз компании

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