Министерство труда Узбекистана внедряет автоматизированную систему управления кадрами

Как сообщает пресс-служба Министерства труда Республики Узбекистан, внедряемая система призвана обеспечить автоматизацию трудоемких задач управления персоналом и создание платформы для формирования единого внутриведомственного и межведомственного информационных пространств по кадровым вопросам государственных органов Республики Узбекистан.

ТИС «Кадрлар» уже полностью внедрена в Министерстве труда, а в настоящее время ведется её полномасштабное внедрение в нескольких десятках министерств, ведомств и организаций, причём этот процесс активно продолжается и наращивается. Также в рамках данного проекта обеспечена организация портального решения для формирования Национальной базы вакансий и автоматизации других приоритетных задач Министерства труда Республики Узбекистан.

Основным объектом автоматизации является деятельность кадровых служб государственных органов. В настоящее время с функционалом системы «Кадровый менеджмент» в рамках внутриведомственного портала работают сотрудники функциональных кадровых служб (инспектора, кадровые менеджеры, руководители кадровых служб), руководители подразделений и ведомств, юристы, табельщики и другие специалисты сферы управления кадрами. Системой обеспечивается эффективная работа с «Базой справок-объективок», единым «Реестром справок-объективок», аналитикой, размещаемой на межведомственном портале.

Функциональная структура ТИС «Кадрлар» на внутриведомственном сегменте представлена такими элементами, как «Кадровый менеджмент государственных служб» (обеспечивается управление нормативно-справочной информацией, включает подсистему «Кадровый учёт»), а также внутриведомственным порталом и мобильным приложением.

На данном уровне представлены модули «Организационно-штатная структура», «Учёт персонала», «Учёт рабочего времени». На уровне подсистемы «Кадровое планирование» функционирую модули «Подбор персонала», «Наставничество», «Кадровый резерв», «Аттестация и оценка персонала», «Обучение персонала», «Поощрения и взыскания». На уровне подсистемы «Кадровый документооборот» используются модули «Ведение реестра НПА», «Ведение ОРД», «Документы управления», «Документы по личному составу», а также аналитика по формированию отчетов, диаграмм, картографии и т.д.

Говоря о работе подсистемы «Национальная база вакансий» необходимо отметить, что она обеспечивает формирование сведений по вакансиям, поступающих от всех субъектов, использование утвержденных форм отчетов для пополнения сведений в базу вакансий, работу персональных кабинетов организаций, предоставляющих информацию о вакансиях в органы по труду. Обеспечен доступ ко всей информации данной подсистемы через мобильное приложение.

Система обеспечивает безопасное и защищенное администрирование всех подсистем и модулей, безопасное хранение и ведение всех, интеграцию с другими системами, резервное копирование и восстановление данных.

Полное внедрение ТИС «Кадрлар» обеспечит реализацию единой интегрированной автоматизированной системы государственного управления, обеспечивающей формирование необходимой информационно-технологической и информационно-коммуникационной инфраструктуры для решения кадровых вопросов в общенациональном масштабе.