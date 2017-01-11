Патриотизм, смелость – святой долг военного

В связи с празднованием 25-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины в Центре обеспечения информационной безопасности был организован семинар на тему “Ватанпарварлик, мардлик – ҳарбийнинг олий фазилати” (Патриотизм, смелость – святой долг военного)

Открывая данное мероприятие, первый заместитель директора Центра О.Мирзаев упомянул, что в соответствии с Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 20 декабря 2016 года № Р-4766 «О подготовке и проведении празднования 25-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины» на всей территорий страны, в том числе и на предприятиях, в учебных заведениях и в других коллективах проводятся торжественные мероприятия по празднованию 25-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины, а также, подчеркнул, что данное мероприятие Центра приурочено именно к этой знаменательной дате.

О.Мирзаев в своём выступлении также отметил, что 1992 году Актом Главы государства и парламента страны все воинские формирования и учебные части были переведены в юрисдикцию Узбекистана, а полномочия советской армии были приостановлены. Сегодня Вооруженные Силы Республики Узбекистан, на протяжении независимого развития страны, убедительно показали свою надёжность в защите рубежей Отечества, гаранта безопасности и территориальной целостности страны, мира и процветания.

В данном духовно-просветительском событии принял участия майор З.Суханов, который рассказал собравшимся, что наши Вооруженные Силы могут полностью защитить страну от внешних угроз и нападений, смогут отреагировать и дать достойный отпор различным угрозам и выпадам, так как наша армия оснащена всеми необходимыми условиями, техникой и профессиональными кадрами.

Вмести с этим, З.Суханов напомнил слушателям историю появления Вооружённых Сил страны, прошедшие военные реформы, значимость принятых законов в сфере обороны, рассказал об организованных учебных процессах по подготовке специалистов для Вооружённых Сил страны.

Мероприятия проходило под живую дискуссию и обсуждения.

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