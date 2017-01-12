Министерством труда Узбекистана запущена новая информационная система

12 января 2017. Автор:
Рубрика: Новости

Как сообщает пресс-служба Министерства труда Республики Узбекистан,  запущена новая Единая автоматизированная информационная система по обеспечению потребности юридических лиц в трудовых книжках.

Запущенная система автоматизирует все процессы обеспечения трудовыми книжками: от подачи юридическими лицами заявлений на приобретение трудовых книжек до организации полного учета движения трудовых книжек органами труда.

min_12_01_2017

Чтобы воспользоваться услугой, юридическому лицу достаточно один раз зарегистрироваться через официальный сайт Министерства труда www.mehnat.uz на Национальном кадровом портале, где организованы удобные Персональные кабинеты. В Персональном кабинете юридическое лицо может подать заявку на приобретение трудовых книжек. На основе поданной электронной заявки запускаются бизнес-процессы по выполнению данной заявки сотрудниками местных органов по труду. При этом подавший заявку может по её статусу отслеживать все этапы её обработки.

min_12_01_2017_01

Еще одно новшество касается возможности подачи юридическими лицами через Персональный кабинет Национального кадрового портала сведений по вакансиям в Национальную базу вакансий. Поступивший отчет принимается в автоматизированном режиме и сразу после обработки, сведения о свободной вакансии публикуются на сайте ish.mehnat.uz и становятся доступны для просмотра всем посетителям как сайта, так и Национального кадрового портала.

Автоматизация всех процессов работы с отчетами по вакансиям позволяет оперативно пополнять Национальную базу вакансий, а гражданам, испытывающих затруднения с трудоустройством доступна самая актуальная информация по свободным вакансиям в различных организациях страны. Для обеспечения оперативного доступа к информации или согласования бизнес-процессов, часть функционала систем продублирована на и мобильные приложения.

Версия для печати

Orphus system