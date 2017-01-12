Министерством труда Узбекистана запущена новая информационная система

Как сообщает пресс-служба Министерства труда Республики Узбекистан, запущена новая Единая автоматизированная информационная система по обеспечению потребности юридических лиц в трудовых книжках.

Запущенная система автоматизирует все процессы обеспечения трудовыми книжками: от подачи юридическими лицами заявлений на приобретение трудовых книжек до организации полного учета движения трудовых книжек органами труда.

Чтобы воспользоваться услугой, юридическому лицу достаточно один раз зарегистрироваться через официальный сайт Министерства труда www.mehnat.uz на Национальном кадровом портале, где организованы удобные Персональные кабинеты. В Персональном кабинете юридическое лицо может подать заявку на приобретение трудовых книжек. На основе поданной электронной заявки запускаются бизнес-процессы по выполнению данной заявки сотрудниками местных органов по труду. При этом подавший заявку может по её статусу отслеживать все этапы её обработки.

Еще одно новшество касается возможности подачи юридическими лицами через Персональный кабинет Национального кадрового портала сведений по вакансиям в Национальную базу вакансий. Поступивший отчет принимается в автоматизированном режиме и сразу после обработки, сведения о свободной вакансии публикуются на сайте ish.mehnat.uz и становятся доступны для просмотра всем посетителям как сайта, так и Национального кадрового портала.

Автоматизация всех процессов работы с отчетами по вакансиям позволяет оперативно пополнять Национальную базу вакансий, а гражданам, испытывающих затруднения с трудоустройством доступна самая актуальная информация по свободным вакансиям в различных организациях страны. Для обеспечения оперативного доступа к информации или согласования бизнес-процессов, часть функционала систем продублирована на и мобильные приложения.