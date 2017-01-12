Перспективы развития информационной сферы

Комитетом по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса 11 января 2016 года организовано проведение семинара на тему: «Основные макроэкономические показатели и параметры Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год: Перспективы развития информационной сферы».

Цель мероприятия — доведение до профессионального сообщества, широких слоев населения информации о сути и значении реализуемых государством мер, направленных на обеспечение роста национальной экономики устойчивыми темпами; важности безусловного исполнения прогнозных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год, установленных Постановлением Президента Республики Узбекистан №2699 от 27 декабря 2016 года; актуальных направлениях развития национальной информационной сферы в свете указанных задач.

В работе семинара приняли участие депутаты, ответственные работники Кабинета Министров, Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Агентства печати и информации, специалисты в области экономики и информационных технологий, представители бизнеса и институтов гражданского общества.

Среди глобальных тенденций современного развития отмечается рост значения информационной сферы, как фундаментальной основы жизни современного общества. Сегодня она является важнейшим ресурсом для достижения целей социально-экономического развития страны в целом, так и отдельных сфер общественной жизни, включая государственное управление, предпринимательство, охрану здоровья, образование, доступное жилье, развитие сельского хозяйства, охрану окружающей среды и предотвращение катастроф и др.

Развитие экономики современных государств тесно взаимосвязано с развитием информационной сферы. Являясь одним из динамично развивающихся секторов экономики информационная сфера, в свою очередь, является в то же время своеобразным «локомотивом» для всех остальных структурных составляющих национальных экономик. Деятельность большинства международных организаций таких как ООН, ЮНЕСКО, МСЭ показала существующую прямую связь между развитостью информационной сферы в обществе и эффективностью ее экономики. И в этой связи, тематика проводимого мероприятия, связанная с изучением актуальных направлениях развития национальной информационной сферы в рамках принятых прогнозных макроэкономических показателей и параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год, представляется весьма актуальной.

Правовой основой, определяющей индикаторы развития национальной информационной сферы в краткосрочной и среднесрочной перспективе, являются принятый Государственный бюджет Республики Узбекистан, бюджеты государственных целевых фондов, а также утвержденные основные направления налоговой и бюджетной политики на 2017 год, уставновленные в частности в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 27.12.2016 г. №ПП-2699 «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год».

Участники семинара отмечали, что развитие сетей телекоммуникаций, сетей беспроводной, мобильной связи вносит существенный вклад в развитие нашей национальной экономики, повышение ее конкурентоспособности. Особенно отмечалось, что в 2017 году средства формируемые за счет платы за использование абонентского номера юридическими лицами, оказывающими услуги мобильной связи (сотовыми компаниями), в части, направляемой в Государственный бюджет Республики Узбекистан, будут зачисляться непосредственно в соответствующие бюджеты Республики Каракалпакстан и местные бюджеты областей по месту регистрации абонента. Это, наряду с другими предпринимаемыми мерам, будет способствовать повышению уровня финансовой самодостаточности регионов, увеличению доли местных бюджетов в Государственном бюджете Республики Узбекистан.

В наступившем году будет продолжена практика, оказания мер государственной поддержки по дальнейшему усилению стимулирования отечественных разработчиков программного обеспечения. В настоящее время налоговыми и иными льготами и преференциями предоставляемыми государством данной категории субъектов предпринимательства пользуются 125 национальных компании. В результате предпринятых мер увеличилось количество рабочих мест в данном секторе экономики, расширено производство качественных, конкурентоспособных программных продуктов, обеспечивается техническое сопровождение внедренных в системы управления и бизнеса различных информационных систем и баз данных. Продление срока предоставляемых отечественным разработчикам программного обеспечения налоговых и иных льгот до 1 января 2020 года будет способствовать дальнейшему развитию софтверного рынка страны, превращению сектора производства программного обеспечения в высокодоходный, инновационный сектор национальной экономики.

Также на срок до 1 января 2020 года распространены налоговые льготы, установленные постановлением Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2006 года №ПП-325 в отношении услуг, оказываемых информационно-ресурсными центрами, информационно­библиотечными центрами. Данные льготы позволят повысить роль информационно-ресурсных и информационно­библиотечных центров в системе обеспечения широкого доступа населения к общественно значимой информации, формирования у молодежи любви к чтению, распространению в обществе актуальной, достоверной информации.

Важными субъектами информационной сферы и гражданского общества являются средства массовой информации. Деятельность СМИ в нашей стране всегда находила и находит поддержку со стороны государства. Эффективным механизмом такой поддержки до ближайшего времени являлись меры, предоставляемые в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 30 декабря 2011 года №ПП-1672 «О предоставлении дополнительных налоговых льгот и преференций для дальнейшего развития средств массовой информации». Продление действия данных льгот еще на два года, в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами, будет способствовать дальнейшему укреплению материально-технической базы национальных СМИ, совершенствованию механизмов материального стимулирования труда журналистов, повышению конкурентоспособности национальных средств масс-медиа.

Участники семинара отмечали, что также будет продолжена практика оказания поддержки деятельности СМИ со стороныПарламентской комиссии по управлению средствами Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при парламенте страны в виде выделения грантов, субсидий и государственных заказов.

По итогам обсуждений, участники семинара выразили уверенность, в том, что предпринимаемыми мерами будет обеспечено динамичное развитие информационной сферы в краткосрочной и среднесрочной перспективе, усиление ее роли в структуре национальной экономики, нацеленности на решение конкретных социально-экономических задач в целях дальнейшего улучшения условий жизни граждан нашей страны.

Источник