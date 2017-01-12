Презентована обновленная версия веб-сайта организации «Ватанпарвар»

12 января 2017. Автор:
Рубрика: Интернет и сети, Конференции, семинары и презентации

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В столице состоялась презентация обновленной версии веб-сайта Организации содействия обороне Узбекистана «Ватанпарвар» и виртуальной приемной председателя Центрального совета организации. Отмечалось, что модернизация интернет-ресурса осуществлена в целях дальнейшего совершенствования деятельности организации и облегчения подачи и приема обращений граждан.

В ходе мероприятия отмечалось, что деятельность организации направлена на содействие укреплению оборонной мощи Вооруженных Сил Республики Узбекистан, подготовку молодежи и граждан к защите Родины, воспитание молодежи в военно-патриотическом духе. Кроме того, подчеркивалась важность модернизации интернет-ресурса в достижении вышеперечисленных задач.

Обновленный веб-сайт имеет удобную и легкую в использовании навигацию. Материалы сайта доступны на узбекском и русском языках.

Что касается виртуальной приемной председателя Центрального совета организации, то она открыта и запущена 26 декабря прошлого года, ее функционирование облегчит процедуру подачи и приема обращений граждан, их рассмотрение и даст возможность следить за их исполнением.

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