Презентована обновленная версия веб-сайта организации «Ватанпарвар»

В столице состоялась презентация обновленной версии веб-сайта Организации содействия обороне Узбекистана «Ватанпарвар» и виртуальной приемной председателя Центрального совета организации. Отмечалось, что модернизация интернет-ресурса осуществлена в целях дальнейшего совершенствования деятельности организации и облегчения подачи и приема обращений граждан.

В ходе мероприятия отмечалось, что деятельность организации направлена на содействие укреплению оборонной мощи Вооруженных Сил Республики Узбекистан, подготовку молодежи и граждан к защите Родины, воспитание молодежи в военно-патриотическом духе. Кроме того, подчеркивалась важность модернизации интернет-ресурса в достижении вышеперечисленных задач.

Обновленный веб-сайт имеет удобную и легкую в использовании навигацию. Материалы сайта доступны на узбекском и русском языках.

Что касается виртуальной приемной председателя Центрального совета организации, то она открыта и запущена 26 декабря прошлого года, ее функционирование облегчит процедуру подачи и приема обращений граждан, их рассмотрение и даст возможность следить за их исполнением.

Источник