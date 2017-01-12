В ТПП состоялась встреча с предпринимателями

12 января 2017. Автор:
Рубрика: Конференции, семинары и презентации

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6 января 2017 года Торгово-промышленной палатой Узбекистана совместно с Комитетом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешних экономических связей, иностранных инвестиций и туризма проведено мероприятие, посвященное обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности и качественному улучшению деловой среды в стране с участием субъектов предпринимательства.

Основной целью организации данного мероприятия явилось предоставление предпринимателям информации о принимаемых мерах в сфере развития предпринимательства, об изменениях, исходящих из Указа Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2016 года “О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению деловой среды”, а также получение предложений и рекомендаций, направленных на развитие данного сектора.

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На мероприятии приняли участие Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешних экономических связей, иностранных инвестиций и туризма и Первый заместитель председателя Сената Содик Сафаев, Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Алишер Шайхов, субъекты предпринимательства, а также представители СМИ.

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Как было отмечено в ходе мероприятия, руководством страны уделяется серьезное внимание упрощению процессов, связанных с ведением предпринимательской деятельности, прохождением разрешительных процедур и получением лицензии. Основной целью реализации подобных реформ является предоставление большей свободы малому бизнесу и частному предпринимательству для обеспечения ускоренного развития предпринимательской деятельности. Одним из важных условий стабильного развития республики считается инвестиционная активность, которая достигается за счет привлечения внутренних и внешних инвестиций, а также их эффективного использования.

Стоит отметить, что в результате мер, осуществляемых в направлении развития бизнеса, на сегодняшний день доля малого бизнеса частного предпринимательства в ВВП страны достигла 54,6%, в производстве промышленной продукции – 43,8%, в экспорте – 31,8%, в инвестициях – 38,3%. Занятость свыше 77,8% населения в данном секторе является ярким тому примером.

Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2016 года “О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению деловой среды” в качестве важнейшего приоритета и первостепенной задачи государственных органов закрепляет «предоставление большей свободы малому бизнесу и частному предпринимательству, кардинальное сокращение вмешательства в их деятельность с концентрацией усилий на раннем предупреждении, повышении эффективности профилактики и недопущении правонарушений».

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В этих целях, государственным органам, прежде всего, правоохранительным и контролирующим структурам приказано:

— обеспечить в своей деятельности безусловную реализацию вышеуказанного требования, а также принципа приоритета прав и законных интересов субъектов предпринимательства;

Данная норма предусматривает наряду с применением государственными органами самых решительных мер по административной, дисциплинарной или уголовной ответственности, также взыскание с виновных работников ущерба, нанесенного субъектам предпринимательства.

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В рамках внедрения системы “Электронное правительство” утверждена Программа комплексных мер по ускоренному развитию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов, расширению форм бесконтактной коммуникации субъектов предпринимательства с уполномоченными органами. В частности, программа предусматривает меры по расширению Перечня государственных услуг, оказываемых исключительно через единые центры по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно».

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Субъекты предпринимательства, принявшие участие на мероприятии, поделились своими предложениями и рекомендациями по дальнейшему развитию Предпринимательской деятельности в стране, и получили исчерпывающие ответы на все вопросы, возникающие в сфере ведения бизнеса.

Реализация данного Указа в качестве основного фактора устойчивого развития экономики страны, предоставит возможность обеспечения последовательности и продолжительности направления, определенного Первым Президентом Республики Узбекистан по устранению всех административных и искусственных барьеров на пути развития предпринимательской деятельности.

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