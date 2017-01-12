В ТПП состоялась встреча с предпринимателями

6 января 2017 года Торгово-промышленной палатой Узбекистана совместно с Комитетом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешних экономических связей, иностранных инвестиций и туризма проведено мероприятие, посвященное обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности и качественному улучшению деловой среды в стране с участием субъектов предпринимательства.

Основной целью организации данного мероприятия явилось предоставление предпринимателям информации о принимаемых мерах в сфере развития предпринимательства, об изменениях, исходящих из Указа Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2016 года “О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению деловой среды”, а также получение предложений и рекомендаций, направленных на развитие данного сектора.

На мероприятии приняли участие Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешних экономических связей, иностранных инвестиций и туризма и Первый заместитель председателя Сената Содик Сафаев, Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Алишер Шайхов, субъекты предпринимательства, а также представители СМИ.

Как было отмечено в ходе мероприятия, руководством страны уделяется серьезное внимание упрощению процессов, связанных с ведением предпринимательской деятельности, прохождением разрешительных процедур и получением лицензии. Основной целью реализации подобных реформ является предоставление большей свободы малому бизнесу и частному предпринимательству для обеспечения ускоренного развития предпринимательской деятельности. Одним из важных условий стабильного развития республики считается инвестиционная активность, которая достигается за счет привлечения внутренних и внешних инвестиций, а также их эффективного использования.

Стоит отметить, что в результате мер, осуществляемых в направлении развития бизнеса, на сегодняшний день доля малого бизнеса частного предпринимательства в ВВП страны достигла 54,6%, в производстве промышленной продукции – 43,8%, в экспорте – 31,8%, в инвестициях – 38,3%. Занятость свыше 77,8% населения в данном секторе является ярким тому примером.

Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2016 года “О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению деловой среды” в качестве важнейшего приоритета и первостепенной задачи государственных органов закрепляет «предоставление большей свободы малому бизнесу и частному предпринимательству, кардинальное сокращение вмешательства в их деятельность с концентрацией усилий на раннем предупреждении, повышении эффективности профилактики и недопущении правонарушений».

В этих целях, государственным органам, прежде всего, правоохранительным и контролирующим структурам приказано:

— обеспечить в своей деятельности безусловную реализацию вышеуказанного требования, а также принципа приоритета прав и законных интересов субъектов предпринимательства;

Данная норма предусматривает наряду с применением государственными органами самых решительных мер по административной, дисциплинарной или уголовной ответственности, также взыскание с виновных работников ущерба, нанесенного субъектам предпринимательства.

В рамках внедрения системы “Электронное правительство” утверждена Программа комплексных мер по ускоренному развитию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов, расширению форм бесконтактной коммуникации субъектов предпринимательства с уполномоченными органами. В частности, программа предусматривает меры по расширению Перечня государственных услуг, оказываемых исключительно через единые центры по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно».

Субъекты предпринимательства, принявшие участие на мероприятии, поделились своими предложениями и рекомендациями по дальнейшему развитию Предпринимательской деятельности в стране, и получили исчерпывающие ответы на все вопросы, возникающие в сфере ведения бизнеса.

Реализация данного Указа в качестве основного фактора устойчивого развития экономики страны, предоставит возможность обеспечения последовательности и продолжительности направления, определенного Первым Президентом Республики Узбекистан по устранению всех административных и искусственных барьеров на пути развития предпринимательской деятельности.

Источник