В ТУИТ прошла научно-методическая конференция

5-6 января в Ташкентском университете информационных технологий проходила республиканская научно-методическая конференция на тему «Роль информационных технологий в повышении качества подготовки кадров».

Сегодня в Республике Узбекистан уделяется особое внимание внедрению информационно-коммуникационных технологий в различные сферы жизни, и на сегодняшний день осуществляется ряд мер по развитию информационно-коммуникационных технологий в соответствии с Комплексной программой развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан, рассчитанной на 2013–2020 годы.

В настоящее время повышается потребность в подготовке высококвалифицированных кадров в сфере ИКТ путем применения и развития современных информационных технологий. Ташкентский университет информационных технологий является высшим учебным заведением по подготовке таких специалистов в нашей республике. В целях обеспечения соответствия знаний кадров, подготовленных в университете, требованиям развития отрасли информационных технологий и коммуникаций в будущем, 21 марта 2013 г. было принято Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП. Согласно данному Постановлению были созданы типовые учебные программы по новым направлениям бакалавриата и специальностям магистратуры, а также требования к содержанию предметов учебного плана. В созданные учебные планы были включены 170 новых дисциплин, перед преподавателями наряду с необходимостью создания учебно-методических комплексов по данным предметам, также были поставлены задачи по широкому использованию современных информационных и педагогических технологий в преподавании дисциплин.

Кроме того, начиная с 2013-2014 учебного года, началось проведение занятий по профильным предметам на английском языке, для чего осуществляется отбор, подготовка преподавателей, владеющих английским языком. Что в свою очередь непосредственно влияет на повышение качества подготовки кадров.

Основной целью проведения данной научно-методической конференции является обогащение учебно-методических комплексов по обучаемым в университете предметам в соответствии с требования сегодняшнего дня, изучение требований к подготавливаемым специалистам и на этой базе дальнейшее совершенствование учебного процесса и педагогического мастерства преподавателей.

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